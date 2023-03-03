Душан Влахович может перейти в «Челси»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович привлёк внимание «Челси».
Лондонский клуб намерен приобрести форварда этим летом, а серб рассматривается «синими» в качестве одного из вариантов.
Существует вероятность, что «Ювентус» продаст Влаховича, чтобы стабилизировать своё финансовое положение.
Переход в Челси сейчас вообще непонятен. С приходом Боэли синие превратились из хорошо организованного клуба, непонятно во что.... накупили кучу игроков, сменили тренера, но положительных результатов все равно не добиваются....и трансфер Влаховича ничего не изменит! Нужно четкое понимание того, как команда будет строиться, кто будет главным ее брорабом и какой строй материал ему будет нужен! (Да простят меня болельщики Челси за такое сравнение)
Переход в Челси сейчас вообще непонятен. С приходом Боэли синие превратились из хорошо организованного клуба, непонятно во что.... накупили кучу игроков, сменили тренера, но положительных результатов все равно не добиваются....и трансфер Влаховича ничего не изменит! Нужно четкое понимание того, как команда будет строиться, кто будет главным ее брорабом и какой строй материал ему будет нужен! (Да простят меня болельщики Челси за такое сравнение)