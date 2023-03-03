Душан Влахович может перейти в «Челси»

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вчера, 08:44

Нападающий «Ювентуса» привлёк внимание «Челси».

Лондонский клуб намерен приобрести форварда этим летом, а серб рассматривается «синими» в качестве одного из вариантов.

Существует вероятность, что «Ювентус» продаст Влаховича, чтобы стабилизировать своё финансовое положение.