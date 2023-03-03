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Душан Влахович может перейти в «Челси»

вчера, 08:44

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович привлёк внимание «Челси».

Лондонский клуб намерен приобрести форварда этим летом, а серб рассматривается «синими» в качестве одного из вариантов.

Существует вероятность, что «Ювентус» продаст Влаховича, чтобы стабилизировать своё финансовое положение.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:43
Душан Влахович конечно же хороший игрок, но как по мне это форвард, который зависет от партнеров. Играя в Фиорентине, Влахович был в ударе, забивал голы на любой вкус, но вся структура игры фиалок была заточена на серба, а тот отлично справлялся со своей задачей! Перейдя в Ювентус, результативность Влаховича упала, т.к Аллегри ставит абсолютно другой футбол....
Переход в Челси сейчас вообще непонятен. С приходом Боэли синие превратились из хорошо организованного клуба, непонятно во что.... накупили кучу игроков, сменили тренера, но положительных результатов все равно не добиваются....и трансфер Влаховича ничего не изменит! Нужно четкое понимание того, как команда будет строиться, кто будет главным ее брорабом и какой строй материал ему будет нужен! (Да простят меня болельщики Челси за такое сравнение)
A.S.A
A.S.A ответ m3khmkd855xt (раскрыть)
вчера в 09:59
Сорри, случайно на жалобу нажал....
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 09:51
Купите нормального тренера , а потом игроков набирайте !
112910415
112910415
вчера в 09:21
вот это ему надо -
из болота тащить бегемота ?!
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:50
Не факт, что Челси попадет в ЛЧ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:49
В Челси ему будет лучше.
m3khmkd855xt
m3khmkd855xt
вчера в 08:45
В Челси сейчас может перейти вообще кто угодно
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