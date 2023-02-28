Новый гегемон в Италии и преследователь «Баварии». Главные прорывы сезона – «Арсенал» и МЮ

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вчера, 22:38

Состав европейской элиты футбола меняется.

В топе главных разочарований ожидаемо оказываются «Ливерпуль», «Челси», «Эвертон». Эти команды в текущем сезоне выступают существенно ниже своего привычного уровня (особенно «мерсисайдцы»).

А есть настолько же стремительно прогрессирующие клубы. Результаты некоторых из них по-настоящему можно считать прорывом. Рассказываем, какие команды и за счет чего совершили огромный рывок вперед.

6-е место. «Бенфика»

О прорыве португальского коллектива стоит говорить прежде всего в контексте прогресса во внутреннем чемпионате – в Лиге чемпионов «орлы» ударно выступили и в прошлом сезоне. Тогда они отобрали вторую строчку у «Барселоны», а сейчас устроили феерическую гонку за лидерство в группе с ПСЖ и вышли из нее победителями.

Рогер Шмидт очень быстро освоился в качестве главного тренера «Бенфики» — под руководством немца коллектив наконец обошел «Порту» и «Спортинг», выйдя на первое место в национальном первенстве. Только вдумайтесь – «орлы», начиная с августа, потерпели лишь одно поражение в основное время!

Позиции «Бенфики» изменились незначительно, но это прогресс по всем фронтам – и в чемпионате, и в борьбе с европейскими топами.

5-е место. «Унион»

Рывок вперед берлинского коллектива более очевиден – за 4 года «Унион» проделал путь от команды второй Бундеслиги до преследователя «Баварии» и крепкого участника еврокубков. Годом ранее «железные» преодолели важный этап для клуба такого калибра – прошли дистанцию группового этапа в Лиге конференций и смогли не потерять позиции в Бундеслиге. Даже больше – забрались на 5-е место.

Теперь «Унион» лишь усилил этот эффект – вместо ЛК выступает в ЛЕ (и будет играть уже в плей-офф), а в чемпионате вместо топ-5 бодается в топ-3. Какое-то время берлинцы шли на первом месте, а сейчас не отпускают дортмундскую «Боруссию» и «Баварию» более чем на 3 очка.

4-е место. «Фулхэм»

«Фулхэм» не заметил разницы в классе между Чемпионшипом и Премьер-лигой – даже против сильных клубов элитного дивизиона «дачники» способны предложить впечатляющий план на игру. Под руководством Марку Силвы «Фулхэм» активно использует прессинг, и сковывает соперников. После паузы на время ЧМ -2022 лондонцы выдали 5-матчевую победную серию, да и после двух поражений к ряду не проигрывают вот уже в 6 встречах подряд.

За счет такой цельности клуб, имеющий предпоследний по совокупной стоимости состав в лиге, борется за топ-5 и отстает от богатого «Ньюкасла» лишь на 2 очка. Конечно, «дачники» сыграли на 2 матча больше, да и в их попадание в еврокубки верится с трудом (слишком велика разница в классе). Но такой перформанс от вчерашнего участника Чемпионшипа дорогого стоит.

3-е место. «Наполи»

Лучано Спаллетти отшлифовал стилистику команды, с которой в прошлом году не смог удерживать аналогичный темп на протяжении всего сезона. Тогда неаполитанцы тоже начали в Серии А с длительной серии без поражений, но затем откатились на третью строчку. Да и в еврокубках все было негладко – итальянцы дважды уступили «Спартаку», отобрались в стыковой раунд плей-офф и оказались слабее кризисной «Барселоны».

И сравнить эти показатели с текущими – уже в ЛЧ «Наполи» стартовал с разгрома «Ливерпуля», потерпел лишь одно поражение в 6 турах группового этапа (тоже от «мерсисайдцев») и имеет все шансы стать «темной лошадкой» главного еврокубка. В национальном первенстве проиграл лишь раз за 24 тура и сформировал огромнейший отрыв в 18 очков.

Неаполитанцы крайне удачно усилились этим летом. Ким Мин-Джэ стал лидером обороны клуба, Франк Ангисса зацементировал центр поля и образовал отличную связку с Зелиньским и Лоботкой. Хвича Кварацхелия попросту заткнул всех скептиков и сходу стал лидером клуба. Сейчас именно благодаря таким действиям на рынке «Наполи» — машина по набору очков и потенциальный фаворит ЛЧ .

2-е место. «Манчестер Юнайтед»

Успехи неаполитанцев гораздо более глобальны, чем прогресс МЮ , но стоит учесть важную деталь. В прошлом году не было видно и намека не светлое будущее английского гранда. «Манкунианцы» смотрелись невзрачно, возглавлял команду тренер, которого ни во что не ставил Криштиану Роналду. Даже их попадание в Лигу Европы по такой игре можно было считать сенсацией.

Бороться с укоренившимися проблемами позвали Эрика тен Хага – и это было самое осмысленное назначение за последние годы. Боссы МЮ прислушались к голландцу и не стали предлагать Рангнику место в тренерском штабе. Затем одобрили кандидатуры менеджера на усиление – так в команде появились Мартинес, Тайрелл Маласия, Каземиро, даже за Антони согласились выплатить 95 млн евро.

Промежуточные результаты команды (просто сравните с прошлогодними): победа в Кубке Лиги, 3-е место в АПЛ , 1/8 финала ЛЕ (могут пройти дальше). И это еще не говоря о том, как выросли отдельные игроки под руководством тен Хага.

1-е место. «Арсенал»

«Канониры» повторяют историю «Наполи» — только делают это в более конкурентном чемпионате и с более насыщенным календарем. Лондонцы пока не дошли до этапа доминирования, на котором сейчас находятся неаполитанцы. Они только начали получать плоды от изменившегося вектора развития. Теперь в заявке нет лишних игроков, в списках селекционеров – только те, кто действительно может усилить команду.

Подопечные Микеля Артеты в ЛЕ отобрались сразу в 1/8 финала, где сыграют против «Спортинга». Что касается АПЛ , «пушкари» на удивление сохраняют лидерство. Казалось (и до сих пор кажется), что «Сити» дожмет лондонцев на длинной дистанции за счет разницы в классе – но «Арсенал» сохраняет отрыв в 2 очка (несмотря на поражение в очном матче) и имеет матч в запасе.