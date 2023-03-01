Их сломала Англия. Звездные форварды, провалившиеся в АПЛ

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сегодня, 08:35

Неприлично много игроков из «Челси».

«Посмотрели бы мы на него в „Сток Сити“ — так часто говорили критики Лионеля Месси, наблюдая за его успехами в звездной „Барселоне“. В стане „гончаров“ аргентинец не оказался, но в ПСЖ себя проявляет вполне неплохо. Не хватает только победы в Лиге чемпионов с парижанами, а личные трофеи то и дело собирает. „Манчестер Юнайтед“ или „Челси“ — совсем не „Сток Сити“, однако для многих звездных форвардов становились местами, где их ждал провал. Тут дело даже скорее не в клубах, а в специфике Английской Премьер-Лиги, которая подходит далеко не каждому даже очень высоко оцененному нападающему. С учетом появления в „Челси“ Фелиша, а в „Ливерпуле“ — Нуньеса, можно вспомнить тех иностранных звездных форвардов, чей провал в Англии был громче всех.

Фернандо Морьентес („Ливерпуль“, 2005-06)

Казалось, что „Ливерпуль“ провернул крайне удачную сделку, когда купил находившегося на пике 28-летнего Морьентеса у „Реала“ за 6,3 миллиона фунтов в январе 2005 года. Трехкратный победитель Лиги чемпионов демонстрировал проблески таланта на „Энфилде“, но ему явно не хватало формы. Забив всего 12 мячей в 60 матчах за „красных“, Морьентес вернулся в Испанию через полтора года, перейдя в „Валенсию“.

Эрнан Креспо („Челси“, 2003-06)

Если посмотреть на количество голов аргентинца в АПЛ , можно подумать, что слово „провал“ тут не очень уместно. На его счету 20 мячей в 49 матчах. Однако бывший бомбардир „Пармы“, „Лацио“ и „Интера“ не выглядел убедительно на „Стэмфорд Бридж“. В дебютном сезоне при Клаудио Раньери он был игроком ротации, а в сезоне-2004/05 его вовсе отдали в аренду „Милану“. После возвращения Креспо уже с трудом пробивался в состав „Челси“ Жозе Моуриньо.

Радамель Фалькао („Манчестер Юнайтед“, 2014-15; „Челси“, 2015-16)

Колумбиец шикарно себя проявлял в „Порту“ и „Атлетико“, потом блистал в „Монако“, несмотря на серьезную травму. „Манчестер Юнайтед“ посчитал удачным вложение в 6 миллионов фунтов за годичную аренду Фалькао. И мало кто сомневался в выборе МЮ . Больно уж хорош и универсален был этот бомбардир. Но в команде ван Гала он забил лишь четыре мяча за сезон. Второй заход в Англии случился уже в „Челси“. Сложно было поверить, что Фалькао в АПЛ так и не заиграет. Но за „синих“ он сыграл еще хуже, забив только один мяч во всех турнирах. Теперь „докатывает“ карьеру и даже мог оказаться в ЦСКА .

Андрей Шевченко („Челси“, 2006-09)

Шевченко был одним из лучших футболистов мира и лучших бомбардиров, когда переходил на „Стэмфорд Бридж“ за рекордную для Великобритании сумму в 30,8 миллиона фунтов в 2006 году. В предыдущем сезоне за „Милан“ Шевченко забил 28 мячей во всех турнирах. Так что никаких признаков провала и близко не было. Но в схему Жозе Моуриньо форварду пришлось вписываться с огромным трудом. Тогда и появились слухи, что подписывал его скорее не тренер, а владелец клуба Роман Абрамович. В сезоне-2006/07 нападающий забил всего четыре мяча в АПЛ , а в следующем сезоне – пять. Потом вернулся в „Милан“ на правах аренды.

Адриан Муту („Челси“, 2003-04)

Снова „Челси“, снова Моуриньо. Начало карьеры Муту на „Стэмфорд Бридж“ было многообещающим. Их сочетание с Дэмьеном Даффом смотрелось очень прилично. Но постепенно форма румына стала ухудшаться, а с появлением в клубе Жозе проблемы обострились. Португалец предпочитал форвардов другого типажа. Впрочем, свое окончательное падение Муту спровоцировал сам, когда попался на употреблении кокаина.

Роберто Сольдадо („Тоттенхэм“, 2013-15)

Испанские форварды нередко сталкиваются с проблемами в Англии. „Шпоры“ приобрели 28-летнего Сольдадо за рекордные тогда для себя 28 миллионов фунтов. Перед переходом он забил 30 мячей в 48 матчах за сезон в составе „Валенсии“. „Тоттенхэм“ приобретал однозначного бомбардира. А он ушел спустя два года всего за 7 миллионов фунтов, забив в 52 матчах всего семь голов. Сольдадо попал в волну большого обновления „Тоттенхэма“, который тогда тратил огромные деньги, вырученные за Гарета Бэйла, и подписал семь новичков.

Диего Форлан („Манчестер Юнайтед“, 2002-04)

Несмотря на неудачный заход в МЮ , у Форлана сложилась репутация легенды. Даже в „Юнайтед“, где у него складывалось все очень неважно, уругваец запомнился двумя голами на „Энфилде“. Но всего же за 98 матчей в составе „красных дьяволов“ Форлан забил лишь 17 мячей. Причем первый свой гол – аж в 34-м по счету матче.

Альваро Мората („Челси“, 2017-19)

Кто-то посчитает преувеличением, что Морату в „Челси“ можно назвать провалом. Но от игрока, перешедшего из „Реала“ за 60 миллионов фунтов, явно ожидали большего. В итоге Мората, обладающий специфическими свойствами в реализации моментов и „попадающий“ в свой клуб через раз, за „синих“ провел в Премьер-Лиге 46 матчей, забил 16 мячей, а потом его отправили в аренду в „Атлетико“.

Гонсало Игуаин („Челси“, 2019)

„Челси“ однозначно вырывается в лидеры этого своеобразного рейтинга. Казалось, как можно „испортить“ Игуаина? Но Англия ему совсем не подошла. Хотя человек забивал двузначное количество голов в Ла Лиге за „Реал“ пять сезонов подряд, потом перешел в „Наполи“, где наколотил за сезон 36 мячей, затем перебрался в „Ювентус“, и там тоже аргентинец забивал от души. Но в „Челси“ Игуаин провел лишь половину сезона, забив пять мячей в 14 матчах и не впечатлив. Потом мог оказаться в „Арсенале“, но не срослось.

Клаудио Писарро („Челси“, 2007-09)

Снова на повестке маячит „Челси“. Лондонцы, казалось, поймали удачу за хвост, когда подписали бесплатно форварда, забившего сотню голов за „Баварию“ и считавшегося одним из лучших снайперов в Бундеслиге. Но все сразу пошло не так. Он не реализовал пенальти в дебютном матче за Суперкубок Англии с „Манчестер Юнайтед“, а потом в 21 матче за „Челси“ забил лишь два мяча.