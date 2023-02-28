«Урал» сотворил сенсацию, «Крылья» близки к полуфиналу. Места в сетках Кубка России почти определились

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сегодня, 13:26

Две пары еще не сыграли ответные матчи.

«Ростов» и «Локо» продолжат в нижней сетке

Подопечные Валерия Карпина неожиданно оказались слабее «Урала», хотя мы изначально предполагали, что «шмели» окажутся более грозным соперником. Ростовчане не смогли одержать победу в домашних стенах – притом были вынуждены отыгрываться, пропустив на 6-й минуте с пенальти. Гол Комличенко во втором тайме избавил «Ростов» от крайне нежелательного сценария, при котором команда отправилась бы в Екатеринбург, не имея права на ошибку.

В гостях события развивались в аналогичной манере – подопечные Виктора Ганчаренко снова забили первыми и удерживали преимущество до 80-х минут. В концовке ростовчане вернули равенство на табло, реализовав пенальти, однако чуть позже с 11-метрового забил и «Урал». Наставник «шмелей» так прокомментировал попадание в полуфинал Пути РПЛ :

Довольны, что прошли дальше, учитывая, что «Ростов» в этом году — очень серьёзный соперник, как мы видим по чемпионату. Может быть, где-то стоило и нам, и «Ростову» положить мяч вниз, но этого не происходило, из-за чего было меньше осмысленных атак, больше длины и подборов. Во втором тайме мы прижались очень глубоко к воротам. Если ты глубоко прижимаешься, очень сложно находить какие-то атаки. Хотелось бы, чтобы мы лучше контролировали игру, мы начали это делать уже после того, как пропустили.

Вместе с ростовчанами из верхней сетки вылетел «Локомотив» — в московском дерби «красно-зеленые» дважды проиграли «Спартаку». Первая встреча разделилась на два отрезка – в первом тайме очевидное преимущество было за «красно-белыми». Они превосходили «железнодорожников» по движению, активно шли в прессинг и быстро возвращали владение, благодаря чему создали много моментов и распечатали ворота Лантратова. После перерыва инициатива постепенно перешла к «Локо», но их забитый мяч отменили – и сравнять счет им так и не удалось. Ответный поединок оказался более результативным (и богатым на судейские скандалы) – к 82-й минуте «Спартак» вел 3:1, но разрыв сократил Антон Миранчук. И все равно дальше прошли «красно-белые».

И «Локо», и «Ростов», продолжат борьбу за Кубок России в Пути регионов – и есть вероятность, что в соперники им достанется «Зенит».

У клубов РПЛ нет проблем в Пути регионов

Из четырех команд Премьер-Лиги, которые отобрались в нижнюю сетку по итогам групповой стадии, во второй этап четвертьфиналов вышли 3 клуба. Наиболее тяжелый соперник достался «Ахмату» — грозненцам пришлось играть с «Уфой», которая еще год назад боролась за выживание в высшем дивизионе. Уфимцы смогли даже вернуть интригу в матч, когда на табло установился счет 0:2 (пенальти реализовал Дилан Ортис).

«Пари Нижний Новгород» и «Зенит» прошли в следующую стадию довольно уверенно. Первые дважды поразили ворота «Звезды», а вторые в Ульяновске не оставили шансов местной «Волге» — повели в счете на 33-й минуте благодаря голу Зелимхана Бакаева. Незадолго до окончания основного времени забил Матео Кассьерра, а финальный удар нанес Иван Сергеев на 90+1 минуте. Итоги поединка подвел главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак:

К сожалению, счет после первой половины был достаточно скользким. Первые минуты второго тайма были достаточно нервные, но это и понятно, учитывая и погодные условия, и статус кубкового матча. После второго гола стало спокойнее, комфортнее. Что касается места проведения и погодных условий, мы живем в большой стране и прекрасно понимаем, какая погода в конце февраля. Что касается состояния поля, главное, что оно не плыло. Конечно, внесло свои коррективы, мяч дробил, и, естественно, для этого времени года сложно ожидать идеального поля, за исключением южных регионов и нашего стадиона с крышей. Болельщики ждали, город ждал приезда «Зенита». Все довольны, что удалось провести этот матч именно тут.

Перед самим матчем появлялись слухи о желании боссов «Зенита» перенести встречу в Санкт-Петербург – опасения по итогу оказались ложными.

На данный момент борьбу за Кубок России продолжает лишь один клуб не из РПЛ – «Акрон», который представляет Первую лигу. Тольяттинцам повезло с жеребьевкой – «Торпедо» на фоне других потенциальных соперников по четвертьфиналу смотрелось наименее грозным. Так и получилось – «Акрон» победил 2:0 и ждет завершения игр в Пути РПЛ .

Определяют победителей еще в двух парах

До завершения первой стадии плей-офф осталось еще 2 матча – еще не определился победитель в парах «Краснодара» и ЦСКА , «Динамо» и «Крыльев Советов».

Что интересно – в противостоянии «бело-голубых» и самарцев напрашивается сенсация. Москвичи в гостях позволили сопернику выйти вперед и не смогли удержать ничейный счет после того, как вернули равенство на табло. Подопечные Игоря Осинькина на удивление смогли додавить «Динамо» и отправляются на выезд, имея козырь в виде победы в первом матче.