ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Команды, которые могут неприятно удивить весной

1678393089

вчера, 23:18

Все сильные, но кому-то нужно проигрывать в РПЛ .

Один матч неинформативный для глобальных оценок. Но общая проблема Карпина, Федотова, Йокановича и Ивича, что судим не по одной игре, а по совокупности фактов сезона. Наставники, которые при других обстоятельствах облизывались на вторую строчку в РПЛ и путевку в Лигу чемпионов, ведь по возможностям не уступают «Спартаку» безальтернативно и окончательно, рискуют оказаться если не в ситуации «Локомотива», то в его статусе. Стать разочарованием весеннего отрезка в чемпионате. Подумаем, что им нужно поменять тактически, чтобы этого не произошло.

«Краснодар»

Кайо, наверное, из древнего рода магов и чародеев. Как иначе объяснить слепоту при оценке его характеристик в качестве ведущего центрального защитника? Пока у «горожан» оборона, которая по допущенным моментам соседствует с «Локомотивом», ни о каком прорыве весной Ивич может не мечтать. Разумеется, можно банально поставить на мастерство отдельных исполнителей. Сафонов, Сперцян, Кордоба и Ахметов хороши. Но общая картина пока так себе.

«Краснодар» выиграл один из последних шести поединков в РПЛ и проиграл ЦСКА по сумме двух матчей в Кубке России. Видно, что сербский наставник Ивич работает с базовыми проблемами команды. Чуть лучше смотрелись латерали, ведь оба опытные игроки. Но отсутствие крутого опорника и грамотных центральных защитников тянут команду на дно. После домашней ничьей с аутсайдером «Торпедо» с голом ветерана Лебеденко им важно не проиграть «Динамо». Если уступят москвичам, вылетят из Кубка от «Ахмата» и проиграют Дзюбе в Москве, сезон будет де-факто завершен и разрушен.

«Динамо»

В какой футбол играет Йоканович? Логично спросить накануне матча в Краснодаре. Судя по отказу от владения мячом, серб выбрал оборонительный стиль. Увязывается с проблемами при создании качественных моментов (xG на шесть пунктов ниже количества забитых мячей) и с диким браком. Каждый четвертый пас неточный, как у «Локомотива». Но не увязывается с составом, где все молодые центральные защитники работают высоко. У «Динамо» есть самонадеянные Нгамалё и Макаров, как в команде, которая любит атаковать позиционно. У них Скопинцев и Даса по манер игры подходят для «3-5-2». И есть Захарян, который цепкий, но является плеймейкером, а не центральным полузащитником.

«Динамо» срочно нужна серия заслуженных побед, а не вымученных, как против «Крыльев Советов» в последнем матче с сэйвами Шунина. У Йокановича результаты лучше, чем игра. Но это опасное состояние. У «Динамо» три выездных матча подряд – Краснодар, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Про гостевой футбол москвичей знаем одну печальную правду. У Йокановича две победы на выезде за весь сезон. Для сравнения, у «Спартака» семь успехов в гостях.

«Ростов»

Приятно удивили. Сохранили ключевых игроков, не было зимней распродажи. Но уходы перенесены на лето. Тяжело будет сохранить Глебова и Осипенко. Сейчас состав стал российским, ведь воспитанник «Ростова» Байрамян имеет в коллекции два паспорта. Из легионеров только Хорен и белорус Селява. Но о чем это говорит? Стало сложнее заманивать в Ростов-на-Дону качественных иностранцев, вроде Хашимото, Баштуша, Алмквиста, Норманна, Хаджикадунича. Не говоря о Шомуродове, Навасе и Еременко. Карпин выжимает максимум? Скорее всего, но предупреждали после первой части сезона, что у «Ростова» критически большая разница между ожидаемыми и набранными очками.

Зарабатывали пенальти, работали другие стандарты – пасы Уткина на Комличенко. Но теперь «Урал» и Дзюба показали, что придется начинать с чистого листа. Календарь удобный. Но если вдруг Карпину не повезет против середняков в ближайших турах, то «Зенит», «Спартак» и «Сочи» их могут весной загнать в середину таблицы. В этом случае ставить нужно как раз на тактику. Вряд ли «3-4-3» лучшая схема. Также нужна идеальная игра лидеров, которые с «Локомотивом» грубо ошибались. Глебов, Уткин и Комличенко должны спасать в каждом матче, иначе Карпин попадет в черную серию, не имея мощной скамейки для перемен.

ЦСКА

У москвичей ресурсов больше, чем у «Ростова», но результаты в РПЛ хуже. У Федотова три подряд поражения в чемпионате после встречи с Бердыевым. «Сочи» уступал бывшему наставнику трижды за сезон, но четвертую попытку использовал. Теперь «армейцам» важно не повторить ошибку «Динамо» накануне матчей против Осинькина. Соседи свою серию против «Крыльев Советов» провели плохо. Федотову играть против «Зенита» через десять дней. Времени на анализ мало. Объективно влияют потери Дивеева и Зайнутдинова в защите, но наставник тоже виноват. Медина, Мендес и Зделар не ведут вперед. Карраскаль может сильно сбавить, Хорхе всегда играл волнами. Надежда на Чалова и Акинфеева, как обычно.