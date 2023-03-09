МЮ после «Энфилда» и злой Аллегри. Яркий футбол не только в Лиге чемпионов

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сегодня, 09:56

Англичане, испанцы и немцы поделят два кубка.

«Юнайтед» возвращается после 0:7

Повезло, что сыграют на «Олд Траффорд», а не полетели в Севилью. Но «Бетис» — опасный соперник. Гризманн делает все, чтобы «Реал Сосьедад» и «Бетис» не заняли третью строчку в Ла Лиге, но команда Пеллегрини ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Как и МЮ , ведь неприличная победа «Ливерпуля» не значит, что все предыдущие успехи тен Хага перечеркиваются. Англичане вычеркнули из Лиги Европы «Барселону». Остались в числе фаворитов. Интересно посмотреть на работу обороны Де Хеа. Вероятно, будут перемены на флангах. Каземиро могут поберечь, хотя Карлос знает и понимает «Бетис». Разгром на «Энфилд Роуд» сделал матч ЛЕ намного интереснее. Еще раз проигрывать МЮ нельзя.

Черчесов против Азмуна в Германии

«Байер» лишил Головина еврокубков, но осталась сама команда Лунева и Азмуна. Вот только голкипер травмирован, а Сердар может отдыхать в Лиге Европы, хотя в Бундеслиге стал основным и помог разгромить «Герту» Сандро Шварца. Но разве Хаби Алонсо настолько уверен в новой команде, что позволит им дома играть против «Ференцвароша» Черчесова без ряда основных футболистов? Посмотрим на выбор испанца. И увидим Станислава Саламовича на бровке. Венгерская команда с огромным отрывом в 14 пунктов лидирует в национальной лиге. Бросят все силы на поединок против немецкого клуба в Европе. Вирц, Та, Фримпонг и Градецки должны выигрывать, но речь о турнире, где любят сюрпризы, так что венгры настраиваются на хорошую драку.

Волевой «Арсенал» в клетке у «львов»

Роналду не попал в состав «канониров», хотя мог. А теперь его родной «Спортинг» сыграет против «Арсенала». В худший для португальцев момент, после очередной волевой победы английской команды в АПЛ . Артета нашел людей, которые не сдаются, даже если проигрывают в два мяча. С другой стороны, заметно, что сил меньше, чем было пару месяцев назад. Скамейка у «Арсенала» не самая длинная, особенно для одного из лидеров богатой АПЛ . Возможно, Артета в Лиге Европы выпустит ряд запасных игроков. Получат шанс сыграть Томиясу, Кивиор, Смит-Роу, Виейра и герой последнего тура АПЛ – вингер Нельсон. У «Спортинга» хорошая форма, четыре победы подряд, толковый тренер Аморим, так что «Арсеналу» нужно доказывать свой статус фаворита в гостях.

Испытание для нервов Макса Аллегри

«Ювентус» нашел прекрасных адвокатов. Они изучили все документы по делу, надеются на безалаберность итальянских чиновников. Если спортивная прокуратура нарушила процедуру при рассмотрении нарушений туринцев, то попробуют вернуть очки в таблицу в Серии А. Или хотя бы не получить новое наказание. Аньелли неслучайно представляет могущественный итальянский клан. Хочет выйти сухим из воды. Аллегри делает свою часть работы, отвечает за футбольную составляющую. «Ювентус» играет в его стиле и собрал серию из семи матчей без поражений (6 побед и 1 ничья). Но накануне матча против тренерского «Фрайбурга», где Штрайх работает с 2011 года, итальянцы проиграли другой команде, где перевешивает тренер, «Роме» Моуриньо. «Ювентус» верит в класс игроков. Ставит на Рабьо, Ди Марию, Костича, Куадрадо и Влаховича, но немцам нечего терять, так что это любопытная пара.

Формальные фавориты играют дома

В Лиге Европы сильный состав плей-офф. И многие команды, которые имеют чуть больше шансов пройти дальше, часто начинают в родных стенах. Немецкий «Унион» против «Юниона» из Бельгии. Леверкузен против Черчесова, Моуриньо против «Реал Сосьедада». Впрочем, как раз здесь команды ближе к равенству, как и в паре «Шахтера» и «Фейеноорда». Но МЮ , «Севилья» и «Ювентус», которые начинают дома – фавориты своих дуэлей. В принципе, только «Спортинг» можно назвать командой, которая нарвалась на более солидного соперника в первом матче дома. Посмотрим, смогут ли известные клубы реализовать преимущество своего поля. Голы на выезде больше не перевешивают, как раньше, поэтому хозяева могут играть агрессивнее, не переживая, что один пропущенный мяч все сломает.

В Лиге Конференций все верят в чудо

Разумеется, третий еврокубок намного скромнее по составу участников. Но это значит, что фаворитов жалеть не будут. Во вторник АЗ обыграл в Риме «Лацио». Сарри не выкурил после матча победную сигарету, хотя «дымит» даже на тренировках. Примеру голландцев мечтают последовать АЕК против «Вест Хэма». Англичане отметили 8 марта специальными футболками, где у многих на спине было написано «мамочка», а у Антонио – имя известной спортсменки. «Андерлехт» сразиться против «Вильярреала». «Шериф» проверит на прочность «Ниццу». Как видите, во многих парах есть формальный фаворит, вроде «Базеля», «Гента» или «Фиорентины», но всем попались зубастые соперники. Лига Конференций собрала шестнадцать клубов, каждый из которых может выиграть долгожданный европейский кубок. Как минимум, все рассчитывают на финал. В этом списке вообще никто не избалован большими победами, как «Севилья» в Лиге Европы, каждому хочется повторить успех «Ромы».