Мбаппе и Месси терпеть не могут «Баварию». Их цель – выбить немцев из Лиги чемпионов

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сегодня, 12:25

Париж боится последствий собственного вылета.

Полезно узнать о «Баварии»

- У клуба из Мюнхена лишь два поражения, от «Аугсбурга» и «Боруссии» М. Надо сыграть неудобно для фаворита, как «жеребцы», чтобы получить шанс против «Баварии». Ничья ПСЖ не устроит, ведь уступили дома. В Мюнхене команда Нагельсманна в этом сезоне не проигрывала. Пусть была серия ничьих в январе, подарившая «Боруссии» Д надежду на борьбу за титул, куда чаще фаворит Бундеслиги побеждает.

- У «Баварии» достаточно молодой стартовый состав, невзирая на наличие Мюллера, Киммиха, Мане и Зоммера, которым немало лет. Но рядом есть энергичные молодые футболисты, как Мусиала, де Лигт и Дэвис. Основа ПСЖ в среднем чуть старше, ведь есть ветераны Рамос и Месси, но сражаться будут коллективы в расцвете сил. В первом матче было видно, что играют команды, у которых есть основания мечтать о финале ЛЧ .

- У Нагельсманна потери в обороне. Нойеру нашли подмену, но Мануэль не только сильный вратарь, а и вожак «Баварии». Без оригинального голкипера отдувается новичок Зоммер. Но Янну не помогут Эрнандес и Мазрауи – у них травмы, и Павар, которого удалили в парижском поединке. Канселу успел оказаться на лавке в Мюнхене после конфликтов с Гвардиолой, но потери ведут Жоау в основу на правом фланге.

- В порядке де Лигт. В матче против «Штутгарта» подстраховал Зоммера после ляпа и забил. Неоднозначные отрезки в карьере голландца, похоже, остались позади. Сегодня, если ПСЖ сыграет по схеме «3-5-2», Матейсу нужно будет снова работать против Месси. Причем второй волны атаки с помощью Неймара не будет. Значит, рискованная игра голландца может не привести к серьезным проблемам у ворот Зоммера.

- Нагельсманну нужен первый личный финал Лиги чемпионов. И сразу надо убрать с пути другого фаворита. «Бавария» не идеальная команда. Пропустили в Штутгарте, проиграли в Менхенгадбахе, были мировые против «Айнтрахта», «Кельна» и «Лейпцига». Но одновременно речь о команде с мастерами колоссального класса. «Бавария» не похожа на картину Да Винчи, но немцы, если Мюллер, Мусиала и Мане готовы – огненная сила.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Зоммер – Канселу, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Горецка, Киммих – Коман, Мусиала, Мане – Мюллер.

Полезно узнать о ПСЖ

- В пределах национальной лиги парижане на правах «Баварии». Как бы часто Гальтье не терял очки, ему достаточно закономерных очных побед над частью преследователей и осечек конкурентов, вроде «Монако» и «Марселя», чтобы получить «золото». И чтобы по показателям и оценкам за сезон именно «Бавария» и ПСЖ были первыми в топ-5.

- Как и у немцев, у французов есть потери из-за травм. Неймар пропустит концовку сезона. Бразилец за шесть футбольных лет в ПСЖ провел только 54.7 % возможных матчей. Его трансфер из-за стоимости и зарплаты является финансово неудачной сделкой. Но речь о футболисте экстра-класса, поэтому для атаки это потеря. А вот для прессинга – нет.

- Хакими и Санчеш вне игры. Они, как и травмированный Кимпембе, если бы Гальтье предпочел его в тройке защиты, могли усилить работу ПСЖ без мяча. Умение выдержать давление «Баварии» сегодня критично для французов. Если немцы будут с мячом чаще и сумеют найти брешь между линиями гостей, то повторится если не история из Лиссабона, где «Бенфика» смела «Брюгге», то сюжет первого матча.

- Мбаппе и Месси – две надежды ПСЖ на светлое будущее в этом сезоне Лиги чемпионов. У обоих безумная статистика, а Килиан обновил клубный рекорд. Оба результативно играют в последние недели. У Лионеля 3 гола и 2 ассиста в трех последних матчах, у Килиана 5 точных ударов и голевая передача на таком же отрезке. Аргентинец не любит игры против «Баварии» — у него 4 поражения, 1 ничья и всего 2 победы. Килиан проиграл немцам финал ЛЧ , общий счет – 2 победы и 4 поражения.

- У ПСЖ проблемы в середине поля, поскольку Верратти не получил стабильных «рагаццо» в напарники. Витинье и Руису не хватает опыта на таком высоком уровне. Перейра играет с Рамосом и Маркиньосом в центре защиты, но это не мешает соперникам забивать Доннарумме, или как минимум часто тревожить голкипера. Игра парижан в обороне вызывает вопросы. Также важны фланги. Мендеш и Мукиеле получат двойную нагрузку.

Ориентировочный состав ПСЖ (3-5-2): Доннарумма – Перейра, Рамос, Маркиньос – Мукиеле, Витинья, Верратти, Руис, Мендеш – Месси, Мбаппе.

Полезно узнать о поединке

- Если смотреть на историю встреч, то равенство. Шесть официальных побед ПСЖ , шесть побед «Баварии». Ни одной ничьей в истории противостояния, разница мячей – 15:16. Вот только в решающий момент немцы выиграли у Неймара и компании в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне. И хотя в предпоследний раз дальше пошли парижане, сейчас им такой метод не подойдет – голы на выезде больше не считаются.

- У «Баварии» немало французов, хотя далеко не все они будут сегодня в основе. Упамекано и Коман могут сыграть. Но французский язык не чужой для Мане и Сане, как минимум переговоры соперников многие футболисты немецкого гранда будут понимать. Также в «Баварии» понимают, что у Гальтье нет опыта в Лиге чемпионов, который есть у Нагельсманна с его полуфиналом с «Лейпцигом».

- В прошлый раз, когда «Бавария» пропустила вперед «Вильярреал», Юлиану угрожали расправой, писали гадости его матери. Цена Лиги чемпионов для фанатов и руководства таких сильных клубов невероятно высокая. Если сегодня одна из сторон проиграет крупно и унизительно, то могут быть решения о главном тренере. Цель Нагельсманна и Гальтье – выиграть Лигу чемпионов, чемпионские титулы дома им за подвиг не зачтут.

Прогноз «Соккер.ру»: хотя Месси и Мбаппе красавцы, поэтому будьте осторожны. «Бавария» редко проигрывает, особенно дома, но это Лига чемпионов. Безопасная ставка – «обе забьют».