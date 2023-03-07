Тен Хаг заставил игроков «Манчестер Юнайтед» слушать ликование «Ливерпуля»

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вчера, 11:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после поражения команды от «Ливерпуля» (0:7) заставил футболистов в тишине слушать ликование соперника в соседней раздевалке.

Специалист таким образом хотел замотивировать команду для будущих выступлений. Затем голландец раскритиковал коллектив, заявив, что игрокам повезло возвращаться после игры на клубном автобусе, а не со злыми фанатами «дьяволов», которые ради них посетили гостевой поединок.

На следующий день тен Хаг прибыл на тренировочную базу в 7 утра, тренерский штаб и футболисты прибыли через 2 часа. Сообщается, что рулевой был в ярости, игрокам он заявил, что если что-то подобное повторится в будущем, то отправит их в молодежную команду. Помимо этого, тен Хаг назначил футболистам дополнительную работу со спортивным психологом.