Тен Хаг заставил игроков «Манчестер Юнайтед» слушать ликование «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения команды от «Ливерпуля» (0:7) заставил футболистов в тишине слушать ликование соперника в соседней раздевалке.
Специалист таким образом хотел замотивировать команду для будущих выступлений. Затем голландец раскритиковал коллектив, заявив, что игрокам повезло возвращаться после игры на клубном автобусе, а не со злыми фанатами «дьяволов», которые ради них посетили гостевой поединок.
На следующий день тен Хаг прибыл на тренировочную базу в 7 утра, тренерский штаб и футболисты прибыли через 2 часа. Сообщается, что рулевой был в ярости, игрокам он заявил, что если что-то подобное повторится в будущем, то отправит их в молодежную команду. Помимо этого, тен Хаг назначил футболистам дополнительную работу со спортивным психологом.
и то, что надо !
и то, что надо !
Как посмел, простой смертный, не успев подняться со второго колена, учить слушать песнопения таких же бледнолицых!
Давно лысина потела?!)
Как посмел, простой смертный, не успев подняться со второго колена, учить слушать песнопения таких же бледнолицых!
Давно лысина потела?!)