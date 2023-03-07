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Тен Хаг заставил игроков «Манчестер Юнайтед» слушать ликование «Ливерпуля»

вчера, 11:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль7 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения команды от «Ливерпуля» (0:7) заставил футболистов в тишине слушать ликование соперника в соседней раздевалке.

Специалист таким образом хотел замотивировать команду для будущих выступлений. Затем голландец раскритиковал коллектив, заявив, что игрокам повезло возвращаться после игры на клубном автобусе, а не со злыми фанатами «дьяволов», которые ради них посетили гостевой поединок.

На следующий день тен Хаг прибыл на тренировочную базу в 7 утра, тренерский штаб и футболисты прибыли через 2 часа. Сообщается, что рулевой был в ярости, игрокам он заявил, что если что-то подобное повторится в будущем, то отправит их в молодежную команду. Помимо этого, тен Хаг назначил футболистам дополнительную работу со спортивным психологом.

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Все комментарии
Антон Гусев
Антон Гусев
вчера в 16:39
Просто он с детства за Ливерпуль)
112910415
112910415
вчера в 16:16
тренер делает то, что может ...
и то, что надо !
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
вчера в 15:05
Единственного игрока с характером убрали...
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 14:39
В течении 7 часов?..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:32
Это хороший урок,но голландца это не спасёт
SERIOUS SAМ
SERIOUS SAМ
вчера в 13:10
Сам виноват!
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:06
Не вариант сам виноват что проиграли
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:59
Нигеры ему этого не простят!
Как посмел, простой смертный, не успев подняться со второго колена, учить слушать песнопения таких же бледнолицых!
Давно лысина потела?!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:55
Скоро мы будем наблюдать "Великий слив Эрика!"
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:37
Выслушать разнос чтобы потом отправиться к психологу - бесценно!
w8tpwwzdgst7
w8tpwwzdgst7
вчера в 12:11
Век живи, век учись...
Гость
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