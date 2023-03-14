«Арсенал» — «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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14 марта 2023, 16:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг», который состоится 16 марта 2023 года

«Арсенал»

Лондонцы выглядели неплохо в первом поединке, однако не смогли одержать победу и довольствовались ничейным результатом. Теперь в ответной встрече на своем стадионе «Арсенал» постарается дожать соперника и выйти в 1/4 финала Лиги Европы. Кроме того, «канониры» борются за чемпионство в АПЛ , где на данный момент лидирует и опережает «Манчестер Сити» на пять пунктов.

12 марта «Арсенал» без проблем обыграл в чемпионате «Фулхэм» (3:0), а девятого числа разошелся миром со «Спортингом» (2:2).

«Спортинг»

Португальский клуб очень старался победить в первой игре и даже вел в счете, но в конечном итоге завершил встречу вничью. Теперь «Спортингу» необходимо обыгрывать лидера АПЛ на его поле, во что верится слабо, но матч будет определенно интересным и привлекает внимание болельщиков. В чемпионате Португалии «Спортинг» идет на четвертом месте с 50 очками уступает лидеру 15 пунктов.

12 марта «Спортинг» обыграл на своем поле «Боавишту» (3:0), а девятого числа сыграл вничью со «Спортингом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.35

Ничья – 5.1

Победит «Спортинг» – 9

Статистика

«Арсенал» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Спортинг» выиграл пять последних матчей на выезде во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Вряд ли обе команды будут закрываться, поэтому мы предполагаем результативный поединок и непредсказуемый исход.