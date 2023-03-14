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«Арсенал» — «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

14 марта 2023, 16:44
«Арсенал» — «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Спортинг», который состоится 16 марта 2023 года

«Арсенал»

Лондонцы выглядели неплохо в первом поединке, однако не смогли одержать победу и довольствовались ничейным результатом. Теперь в ответной встрече на своем стадионе «Арсенал» постарается дожать соперника и выйти в 1/4 финала Лиги Европы. Кроме того, «канониры» борются за чемпионство в АПЛ, где на данный момент лидирует и опережает «Манчестер Сити» на пять пунктов.

12 марта «Арсенал» без проблем обыграл в чемпионате «Фулхэм» (3:0), а девятого числа разошелся миром со «Спортингом» (2:2).

«Спортинг»

Португальский клуб очень старался победить в первой игре и даже вел в счете, но в конечном итоге завершил встречу вничью. Теперь «Спортингу» необходимо обыгрывать лидера АПЛ на его поле, во что верится слабо, но матч будет определенно интересным и привлекает внимание болельщиков. В чемпионате Португалии «Спортинг» идет на четвертом месте с 50 очками уступает лидеру 15 пунктов.

12 марта «Спортинг» обыграл на своем поле «Боавишту» (3:0), а девятого числа сыграл вничью со «Спортингом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» – 1.35
  • Ничья – 5.1
  • Победит «Спортинг» – 9

Статистика

  • «Арсенал» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
  • «Спортинг» выиграл пять последних матчей на выезде во всех турнирах
  • Два последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Вряд ли обе команды будут закрываться, поэтому мы предполагаем результативный поединок и непредсказуемый исход.

Все комментарии
Gahi
Gahi
14 марта в 19:16
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и преодолеют тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
shlomo
shlomo
14 марта в 17:01
Несмотря на набранную хорошую форму португальцев в последнее время, в том числе на выезде где команда выиграла 5 матчей подряд и две последние победы были в сухую, я склоняюсь к игрокам из туманного альбиона. Подопечные Артеты сейчас выглядят как одна из лучших если не лучшая команда во всем мире, уверенно разбираются с командами уровнем ниже которым и является Спортинг, да и если в гостях канониры полурезервным составом сыграли вничью оставив все на второй матч, то Эмирейтс всегда был неприступной крепостью, тем более в еврокубках, да и есть вероятность что тренерский штаб выставит более серьезный состав чем в первой встрече
Гость
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