«Унион» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Айнтрахт», который состоится 19 марта 2023 года

«Унион»

Берлинский футбольный клуб занимает на текущий момент четвёртое место в чемпионате Германии. Ознакомимся с несколькими матчами «железных» за последнее время. С «козлами» из Кёльна «Унион» раскатал ничью в матче 23-го тура Бундеслиги (0:0). Первый матч 1/8 плей-офф Лиги Европы с командой «Юнион Сент-Жиллуа» завершился вничью (3:3). Также ничейным исходом закончилась игра прошлого тура чемпионата Германии с «волками» из Вольфсбурга.

В ответной игре с бельгийской командой 16 марта «железный союз» потерпел поражение со счётом 0:3.

«Айнтрахт»

«Орлы» из Франкфурта в Бундеслиге находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние футбольные встречи с участием «чёрно-белых». В Лейпциге франкфуртская команда потерпела поражение от местных «красных быков» (1:2). «Айнтрахт» сыграл вничью с «волками» из Вольфсбурга в матче 23-го тура чемпионата Германии (2:2). На своём поле «орлы» раскатали ничью со «Штутгартом».

Со счётом 0:3 «чёрно-белые» проиграли «Наполи» во второй игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов и вылетели из главного клубного турнира Европы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 2.45

Ничья – 3.25

Победит «Айнтрахт» – 3.10

Победит «Унион» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 1.83

Обе забьют — да – 2.02

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.29

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «железные» проиграли

За аналогичный период «орлы» уступили своим соперникам в трёх поединках

Три матча из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Коэффициент 2.02 предлагает компания Pinnacle на исход обе забьют – да. После поражений в еврокубках командам необходимо реабилитироваться и они не уйдут с поля без забитых голов.