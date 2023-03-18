«Унион» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Айнтрахт», который состоится 19 марта 2023 года
«Унион»
Берлинский футбольный клуб занимает на текущий момент четвёртое место в чемпионате Германии. Ознакомимся с несколькими матчами «железных» за последнее время. С «козлами» из Кёльна «Унион» раскатал ничью в матче 23-го тура Бундеслиги (0:0). Первый матч 1/8 плей-офф Лиги Европы с командой «Юнион Сент-Жиллуа» завершился вничью (3:3). Также ничейным исходом закончилась игра прошлого тура чемпионата Германии с «волками» из Вольфсбурга.
В ответной игре с бельгийской командой 16 марта «железный союз» потерпел поражение со счётом 0:3.
«Айнтрахт»
«Орлы» из Франкфурта в Бундеслиге находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние футбольные встречи с участием «чёрно-белых». В Лейпциге франкфуртская команда потерпела поражение от местных «красных быков» (1:2). «Айнтрахт» сыграл вничью с «волками» из Вольфсбурга в матче 23-го тура чемпионата Германии (2:2). На своём поле «орлы» раскатали ничью со «Штутгартом».
Со счётом 0:3 «чёрно-белые» проиграли «Наполи» во второй игре 1/8 плей-офф Лиги чемпионов и вылетели из главного клубного турнира Европы.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Унион» – 2.45
- Ничья – 3.25
- Победит «Айнтрахт» – 3.10
- Победит «Унион» с форой -1.5 – 4.85
- Обе забьют — нет – 1.83
- Обе забьют — да – 2.02
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.29
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60
Статистика
- В двух матчах из пяти крайних «железные» проиграли
- За аналогичный период «орлы» уступили своим соперникам в трёх поединках
- Три матча из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Коэффициент 2.02 предлагает компания Pinnacle на исход обе забьют – да. После поражений в еврокубках командам необходимо реабилитироваться и они не уйдут с поля без забитых голов.