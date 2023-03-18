«Байер» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Бавария», который состоится 19 марта 2023 года

«Байер»

Леверкузенские «фармацевты» в чемпионате Германии занимают девятое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с мюнхенской «Баварией», предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «львов». На своём поле «Байер» взял верх над «Гертой» с разницей в три мяча. В матче прошлого тура Бундеслиги «11 рабочих» обыграли в гостях «бременцев» (3:2).

С общим счётом 4:0 по сумме двух встреч «фармацевты» обыграли венгерскую команду «Ференцварош» в 1/8 плей-офф Лиги Европы.

«Бавария»

«Звезда юга» на данный момент занимает второе место в Бундеслиге. Дортмундская «Боруссия» уже сыграла свою игру и возглавила турнирную таблицу чемпионата. Мюнхенской команде необходима победа в предстоящей встрече со «львами», чтобы восстановить статус-кво. В сухую, поразив трижды ворота соперника, «баварцы» обыграли «железных» из Берлина. С разницей в один мяч «красные» обыграли «швабов». С общим счётом 3:0 по сумме двух встреч «Бавария» выиграла ПСЖ в 1/8 Лиги чемпионов.

Целых восемь голов подарила футбольная встреча «Аугсбурга» со «Звездой юга». «Баварцы» обыграли «фуггеров» со счётом 5:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 5.00

Ничья – 4.70

Победит «Бавария» – 1.58

Победит «Бавария» с форой -1.5 – 2.34

Обе забьют — нет – 2.57

Обе забьют — да – 1.49

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.01

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.84

Статистика

Из десяти крайних матчей в трёх «11 рабочих» проиграли

За аналогичный период «красные» уступили в одной встрече

Три очных матча из пяти последних закончились исходом: обе забьют – да.

Прогноз

Обе команды находятся в неплохой форме, и выбрать фаворитом какую-то одну из них в предстоящем поединке будет непросто. Коэффициент 4.70 предлагает компания Pinnacle на ничью. В условиях, когда сложно отдать предпочтение одной из команд, ставка на ничью является оптимальным вариантом.