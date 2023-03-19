Вредность Переса, жребий ЛЧ и оборона. Хватает причин не верить в «Реал»

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сегодня, 09:49

Анчелотти рискует уйти без больших кубков.

Проделки президента

Перес и Лапорта тесно подружились, ведь вместе ведут гегемонов Ла Лиги в футбольный ад – Суперлигу. Данте не читали, но осуждают. Еще в момент, когда боссы «Реала» и «Барселоны» закрутили броманс, довелось написать, что Жоана обязательно обманут, ведь Перес слишком старый человек, чтобы менять паттерны поведения. Так и случилось. Когда начали всплывать на поверхность дурно пахнущие детали «дела Негрейры» о невероятных выплатах за халтурные отчеты, то Перес предсказуемо бросил «Барселону» под поезд всеобщего испанского осуждения.

Представьте, что «Зенит» официально заплатил одному из руководителей арбитров 1.5 млн евро за какую-то ненужную и некачественную работу, которую мог делать не сам фигурант, а нанял для этого ассистента. В таком случае легко поймете, как воспринимают «дело Негрейры» в Испании все клубы, не только из Мадрида. Солидарная позиция «Реала» привела к тому, что Перес испугался ехать на Эль Класико. Такого не было, даже когда мадридцы заманили к себе капитана «Барселоны» Фигу.

У Флорентино есть разные фазы как у менеджера, гениальные и бездарные. Сейчас Перес не в лучшей форме. Понимает, что «Реалу» нужно глобально меняться, но боится, что вернется в 2003 год, а не в 2013-й. И все это на фоне финансовых проблем испанского футбола как корпорации, потерявшей двуликое божество – Роналду и Месси.

Поражения в Испании

Давайте разделять. «Реал», который настраивается на плей-офф Лиги чемпионов – отдельный зверь. Перес до сих пор мечтает заполучить Холанда и Мбаппе. «Мадрид» — великий клуб. Но на дистанции сезона бывают простыми смертными. Поэтому молодая «Барселона» Хави оторвалась на девять пунктов в Ла Лиге. Анчелотти недоработал, восемь раз в 25 турах терял очки. Но Карло – крутой дядька. У него невероятная жизнь. В юности случайно стал участником исторического матча команд двух великих режиссеров, и дальше все складывалось, как в кино.

Инопланетный успех. Анчелотти – великий тренер для команд, составленных из великих игроков. Но параллельно Карло это 63-летний мужчина, который задолжал родным время вместе. На словах хочет работать на «Реал», пока не выгонят. На деле, если не получится взять трофеи, вспомнят, что Анчелотти вернулся случайно и планировался как временщик. Флорентино считает, что «Реалу» нельзя брать паузы, даже если «Барселону» отодвинуть снятием очков в будущем.

Правильная стратегия, но Флорентино видит, что Анчелотти, как и Зидан, не мастера перехода между эпохами. Бензема, Кроос и Модрич на поле. А что будет без них? Есть сомнения, что безболезненно сохранят качество футбола. Например, без Варана и Рамоса защита «сливочных» не стала мощнее. Карвахаль тоже не молодеет, отсюда слухи о возвращении Хакими.

Оборона без Каземиро

В МЮ у Карлоса другая роль, но в «Реале», если вспоминать самые сложные поединки последних лет – например, в Лиге чемпионов, бразилец страховал всех. Организовал оборону команды. От прессинга Винисиуса и Бензема, с переходом на правильные действия Вальверде между линиями, с передачей соперников Кроосу и Модричу, которые работают за счет выбора позиции, с отбором от самого Карлоса и грамотным выбором линии высоты защиты.

Рюдигер и Алаба никогда не были интеллектуальными игроками центра обороны. Тчуамени не настолько опытный игрок, чтобы всегда работать на одном уровне, что показал на чемпионате мира. Камавинга на левом фланге, Начо в качестве палочки-выручалочки, проблемы с формой Карвахаля, а еще любовь Рюдигера и Алабы к рискованным действиям приводят к сэйвам Куртуа и пропущенным мячам. Эдер, который играет чаще, чем коллеги, тоже не идеал. Он и в прошлом сезоне по пути к победе в ЛЧ «привозил».

Забавно, но «Реал» пропускает даже меньше, чем заслужил. В прошлом сезоне лидировали в Ла Лиге с такими же показателями, как сейчас. Но тогда «Барселона» была на пятой строчке. Запишем в плюс Анчелотти, что не позволил «сливочным» просесть, и одновременно отметим, что в этот раз сэйвов Куртуа может оказаться мало. Бельгиец иногда получал травмы, но причина неудач не в игре дублера Лунина. А тут еще «Барселоне» начало фартить. Каталонцы пропустили 8 мячей, а «Реал» — 19.

Жребий Лиги чемпионов

Вчера был счастливый день в офисах «Милана», «Бенфики», «Интера» и «Наполи». Им подарили надежду. Спаллетти бурчал, что «россонери» — сложный соперник, но если предложите Лучано поменяться местами с Анчелотти, то вряд ли согласится. «Манчестер Сити», «Реал» и «Бавария» — три основных фаворита Лиги чемпионов. Все в одной части сетки, выживет один. Или никто, если «Челси» соберется. «Реал» нарвался на тех, у кого есть с ним старые счеты.

«Челси» мог устроить камбэк в прошлом сезоне. У Поттера не такая команда, как у Тухеля, но англичане – опасный соперник, невзирая на новые и новые осечки в АПЛ . А дальше ждет победитель пары «Баварии» и «Манчестер Сити». Оба соперника могут заставить «Реал» играть без мяча. Нагельсманн и Гвардиола подготовились намного лучше, чем Клопп. Даже тен Хаг сработал против успеха Анчелотти на всех фронтах, ведь выбил «Барселону» из Лиги Европы. Теперь у Хави ставка на внутренние кубки.

Даже если сегодня каталонцы проиграют в Эль Класико без Дембеле и Педри, то сохранят отрыв и будут свежее без еврокубков. «Реал» вымотается против Энцо Фернандеса, не говоря о Холанде или Мусиале. Пересу не привыкать работать в таких условиях, как и Анчелотти. Верим в класс Крооса, Модрича и Бензема, без оговорок легенды футбола. Но обстоятельства не могут всегда складываться в пользу «Реала». Хави хочет выиграть пятый из шести последних Эль Класико против Анчелотти.