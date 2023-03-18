2:7 «Сочи» при Бердыеве, провал «Спартака» в Оренбурге, поражение «Урала». В РПЛ – сенсации

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сегодня, 20:03

Выдали месячную норму за день.

Удивительно развиваются события в 20-м туре Российской Премьер-лиги. Два фаворита потерпели поражения, плюс прервалась довольно длительная серия «Урала».

«Спартак» провалился в Оренбурге

Для подопечных Гильермо Абаскаля весенняя часть сезона в целом проходит довольно тяжело – то ли футболисты не набрали форму, то ли испанский менеджер прогадал с ее пиком. Де-факто в 6 матчах москвичи одержали лишь одну «сухую» победу. Опасения вызывает и содержание игр.

В матче чемпионата против «Урала» «Спартак» дважды оказывался в роли догоняющих – но помогали голы Литвинова. С «Факелом» столичный клуб пропустил дважды после того, как повел 2:0. Спасло движение на чужой половине поля – «красно-белые» находили свободное пространство даже при глухой обороне воронежцев.

А вот в кубковом противостоянии с уральцами движения, как с «Факелом» уже не было – и страшнее всего-то, что эта проблема нашла продолжение в Оренбурге. Подопечные Марцела Лички, само собой, являются опасным соперником, тем более в домашних стенах – на синтетическом поле. Но даже так сохранялась вера, что «Спартак» найдет болевые точки хозяев. Класса на это хватало. Тем не менее южноуральцы, отдав владение, получили еще больше возможностей использовать свои сильные стороны – атаки с ходу. И все равно смотрелись острее. Джикия и Маслов играли ненадежно, Даниил Денисов так вовсе легко проиграл борьбу Брайану Мансилье – и аргентинец отдал голевую на Дмитрия Воробьева. В итоге – 0:2.

Вот что по итогам матча отметил Абаскаль:

Мы сами виноваты в результате: позволили сопернику забить дважды в первом тайме. Они сильны в завершающей стадии атаки, особенно — в быстрых атаках. И сегодня «Оренбург» реализовал свои сильные качества. Во втором тайме мы постарались перевести игру в иное русло. Были моменты, были и у соперника — отмечу сейв Селихова. У нас самих было момента четыре... Но где-то не хватило, где-то мяч не шел в ворота. Реализуй мы хотя бы какой-то момент, может быть, игра пошла бы иначе.

Сейчас если не случится чуда, и «Зенит» не проиграет ЦСКА , с интригой в РПЛ будет фактически покончено. Отрыв «сине-бело-голубых» достигнет 11 очков.

Прервалась серия «Урала» без поражений

При этом «шмели» до последнего шли к ничьей. Это должно было произойти рано или поздно – «шмели» отбирали очки у «Спартака», выбивали из Кубка «Ростов», но разница в классе между этими командами никуда не делась. К тому же в лазарете продолжали находиться Юрий Газинский и Ибрахима Сиссе – а это системообразующие игроки в центре поля.

Учитывая эту оговорку, уральцы добились внушительных успехов этой весной. Продолжать в том же темпе было невозможно – и в конце концов подопечные Виктора Ганчаренко оступились. В Екатеринбурге. Проиграли «Динамо».

В центре поля вышла уже сложившаяся связка Влут-Мишкич-Бикфалви, но как раз в опорной зоне мяч у «шмелей» не держался. Равенство на табло сохранялось вплоть до последней минуты основного времени – «бело-голубые» повели в счете и уже не упустили преимущество.

Виктор Ганчаренко после матча отметил:

В раздевалке «Урала» царит уныние, команда расстроена поражением. Говорят о какой-то серии, но в ней ситуация могла несколько раз качнуться так, что мы могли проиграть. Сегодня получилось так, что, наверное, при равной игре, которую мы чуть больше контролировали, «Урал» проиграл. Несколько раз мы сами, это касается первого тайма, втягивали соперника в игру: «Динамо» не могло убежать в атаку, а мы сами им организовали опасную контратаку, из-за чего игра выровнялась.

В любом случае уральцы оказались довольно высоко в чемпионате и даже приблизились к гонке за попадание в топ-5. «Динамо» же сделало шаг к тому, чтобы закрепиться на единоличном 4-м месте – теперь у них на 3 очка больше, чем у ЦСКА – при этом «армейцам» завтра играть с непобедимым «Зенитом».

«Сочи» не устоял в Воронеже

И наконец-то «Факел» одержал свою вторую победу в рамках Премьер-Лиги. Воронежцы крайне часто играли вничью – и из-за этого при одной победе держались в зоне стыковых матчей. Положение коллектива стало более опасным, когда «Химки» начали играть более уверенно. Ничья с воронежцами, преимущество в содержательной части поединка с «Зенитом» — подопечные Спартака Гогниева, кажется, вот-вот рванут наверх. И в таком случае именно «Факел» был бы главным претендентом на попадание в зону прямого вылета.

Вместе с тем на своем поле коллективу Дмитрия Пятибратова предстояло встретиться с «Сочи» Курбана Бердыева – командой, которая уступила 0:4 «Оренбургу» на прошлой неделе. Учитывая спортивную злость южан и опыт наставника, больше верилось в победу гостей.

На деле хозяева отвесили сочинцам вторую оплеуху – забили трижды и не пропустили ни разу (3:0). Сложно вспомнить, были ли случаи, когда работа Бердыева в новой команде начиналась еще хуже. Да, их турнирное положение никак не поменялось – но у «Урала» благодаря осечке «Сочи» до сих пор есть шансы забраться на 9-е место. А «Факел» оторвался от еще не сыгравших свой матч «Химок» на 4 очка.

Футбольный день еще не подошел к концу – «Краснодар» в Москве играет с «Локомотивом». Но тут победа ни тех, ни других не станет откровением. Южане набираются сил под руководством Владимира Ивича, а «железнодорожники» вспоминают, что такое побеждать.