«Гент» – «Эйпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Гент» – «Эйпен», который состоится 19 марта 2023 года

«Гент»

В Лиге Жюпиле «буйволы» из Гента входят в пятёрку самых сильных команд после двадцати девяти туров. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «синих», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «чёрными». На своём поле с минимальным счётом «Гент» одержал победу над «Андерлехтом». В прошлом туре чемпионата с разницей в четыре мяча «буйволы» обыграли команду «Зюльте-Варегем» (6:2).

С общим счётом 5:2 по сумме двух встреч «Гент» обыграл в 1/8 Лиги конференций УЕФА турецкую команду «Башакшехир».

«Эйпен»

На данный момент «Эйпен» в чемпионате Бельгии занимает пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч команды из Эйпена. На своём поле «чёрные» разошлись миром с клубом «Серкль Брюгге» (2:2). С семнадцатой минуты встречи хозяева играли в меньшинстве. С разницей в один мяч «Эйпен» уступил «Юниону» в гостях.

В 29-ом туре Лиги Жюпиле «чёрные» сыграли вничью со счётом 4:4 с командой «Остенде».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гент» – 1.40

Ничья – 5.00

Победит «Эйпен» – 7.60

Победит «Гент» с форой -1.5 – 2.06

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.23

Статистика

В трёх поединках из пяти крайних «Гент» выиграл своих оппонентов

За аналогичный период «Эйпен» одержал победу только в одной встрече

Четыре последних очных встречи закончились следующим исходом: обе забьют — нет.

Прогноз

«Гент» прошёл в четвертьфинал Лиги конференций и перед предстоящим матчем «буйволы» пребывают в хорошем расположении духа. С разницей в пару мячей «Гент» обыграет своего оппонента. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.06 на победу «буйволов» с форой -1.5 гола.