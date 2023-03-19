«Гент» – «Эйпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Гент» – «Эйпен», который состоится 19 марта 2023 года
«Гент»
В Лиге Жюпиле «буйволы» из Гента входят в пятёрку самых сильных команд после двадцати девяти туров. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «синих», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «чёрными». На своём поле с минимальным счётом «Гент» одержал победу над «Андерлехтом». В прошлом туре чемпионата с разницей в четыре мяча «буйволы» обыграли команду «Зюльте-Варегем» (6:2).
С общим счётом 5:2 по сумме двух встреч «Гент» обыграл в 1/8 Лиги конференций УЕФА турецкую команду «Башакшехир».
«Эйпен»
На данный момент «Эйпен» в чемпионате Бельгии занимает пятнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч команды из Эйпена. На своём поле «чёрные» разошлись миром с клубом «Серкль Брюгге» (2:2). С семнадцатой минуты встречи хозяева играли в меньшинстве. С разницей в один мяч «Эйпен» уступил «Юниону» в гостях.
В 29-ом туре Лиги Жюпиле «чёрные» сыграли вничью со счётом 4:4 с командой «Остенде».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гент» – 1.40
- Ничья – 5.00
- Победит «Эйпен» – 7.60
- Победит «Гент» с форой -1.5 – 2.06
- Обе забьют — нет – 1.88
- Обе забьют — да – 1.93
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.23
Статистика
- В трёх поединках из пяти крайних «Гент» выиграл своих оппонентов
- За аналогичный период «Эйпен» одержал победу только в одной встрече
- Четыре последних очных встречи закончились следующим исходом: обе забьют — нет.
Прогноз
«Гент» прошёл в четвертьфинал Лиги конференций и перед предстоящим матчем «буйволы» пребывают в хорошем расположении духа. С разницей в пару мячей «Гент» обыграет своего оппонента. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.06 на победу «буйволов» с форой -1.5 гола.