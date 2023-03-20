Символическая сборная 20-го тура РПЛ. Без Дзюбы, зато с Чаловым

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вчера, 18:50

Камбэк «Локомотива» лишь один из подвигов выходных.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Перекрестился после первого тайма, ведь Бейл его простил. Зато парочку ударов Шелия вытащил сам, не полагаясь на промахи соперника. Не пропустив, «Ахмат» завоевал минимальную победу в гостях, невзирая на очевидный перевес соперника по количеству подходов и моментов. Шелия вытащил восемь ударов «Крыльев Советов». Бабурин тоже выручал «Торпедо», но ему победу обеспечит бюрократия.

Защитники

Мохамед Браими («Факел») – новичок недели

Новичок клуба из Воронежа родом из Франции, с паспортом Алжира, играл в Болгарии. Оказался в РПЛ . Вингер может закрыть весь фланг в схеме с тремя центральными, чем Пятибратов пользуется. При борьбе один в один Браими пока не лучший в команде, но как правый латераль помогает в атаке! Бил по воротам, отдавал передачи, перехватывал мячи и не дал Макарчуку развернуться на фланге.

Матиас Перес («Оренбург») – надежность весны

Сравните действия аргентинца с работой защитников «Спартака». Перес, хотя до «Оренбурга» играл лишь дома, быстро адаптируется к РПЛ . Гоцук снова забил мяч, но у капитана «Пари НН» был более скромный соперник. Перес встретил атаку «Спартака», и ответом стал «сухарь» его команды. У Матиаса много побед в единоборствах, он классно выбирал позицию. Пожалуй, лучший защитник на старте года.

Максим Осипенко («Ростов») – пенальтист тура

Четвертый гол делает Осипенко самым результативным защитником сезона, ведь у левого защитника «Ахмата» Харина пока три мяча. «Ростов» повторил рекорд РПЛ по количеству пенальти за сезон, а новый удар Максима принес три очка в непростом матче против «Химок». Кроме атаки, Осипенко пригодился в обороне, ведь команда Карпина играла в большинстве просто и понятно – выбивали мяч куда подальше.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Мойзес понравился Федотову как центральный защитник, а Обляков как вариант Зинченко для «армейцев». Иван, разумеется, касался мяча не только на левом фланге. Он уходил в центр, когда нужно. Тревожил Кержакова ударом, помогал перекрыть Караваева и Малкома в атаке. ЦСКА заставил «Зенит» свести все попытки к одному точному удару, Обляков в этом активно помогал, играя против родного клуба.

Полузащитники

Дмитрий Баринов («Локомотив») – капитан тура

После первого тайма «Локомотив» летел дома 0:2. Но нашелся футболист, который все изменил благодаря включениям на разных участках поля. Баринов сократил разрыв в счете ударом, который привел к серии рикошетов и голу. Дальше на нем Рамирес заработал удаление в центре поля. Наконец, именно Баринов пробил в перекладину, сделав таким образом победный «ассист» на Дзюбу.

Вячеслав Якимов («Факел»)

Центральный полузащитник «Факела» классно отпахал против «Сочи», как почти вся его команда. На счету Якимова шесть отборов, победы на втором этаже и голевая передача после перерыва на Ивахова. У Вячеслава не было стабильной игровой практики в составе «Краснодара», но полузащитник может найти себя в «Факеле» рядом с опытным Квеквескири.

Брайан Мансилья («Оренбург») – прессинг тура

«Спартак» терял очки против «Сочи», «Урала» и «Оренбурга». Поэтому москвичи не сократили отрыв от «Зенита» до одного пункта. И главным автором успеха команды Лички стал аргентинец Мансилья, который помогал Воробьеву забивать в ворота Селихова. На счету Брайана голевой пас, пять ударов по воротам и ключевой перехват в борьбе с Зиньковским.

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

Поединок ЦСКА и «Зенита» не был зрелищным, но оказался уникальным для противостояния. Чалов забил победный мяч, сделал великое для своей команды дело. Федор прервал серию из 8 неудачных матчей, которая включала семь поражений «армейцев». ЦСКА перешел на игру с Заболотным и Чаловым в атаке, и этот эксперимент вышел удачным, ведь Чалов всюду, где нужно.

Константин Тюкавин («Динамо») – пауза тура

Форварда выделяет эффективность, поэтому Смолов на лавке, а Тюкавин в основе. Захарян не забил, Макаров отличился из офсайда. Лишь в концовке матча, когда «Урал» отбился от крутой атаки гостей, Константин прочитал умные действия Гладышева и на паузе перехитрил защитников и голкипера. Тюкавин прервал серию «Урала» из 16 матчей без поражений.

Дмитрий Воробьев («Оренбург») – гол недели

Кто будет забивать за команду Лички после ухода Писарского в «Крылья Советов»? Как оказалось, Воробьев. «Оренбург» обыграл «Спартак», а на счету Дмитрия не только ассист, но и красивый мяч ударом пяткой. Москвичи повержены, а Воробьев нашел себя в РПЛ . Воспитанник «Краснодара» играл в Чехии и во второй лиге, а теперь в основе «Оренбурга».

Главный тренер

Владимир Федотов ( ЦСКА )

Личке помогли футболисты «Спартака», а Галактионову игроки «Краснодара». Звезды «Зенита» не сдавались ЦСКА , хотели забрать победу. Но Федотов подготовил ЦСКА к игре без мяча. Добавил в атаку Заболотного вместо Карраскаля и боялся дышать, чтобы не спугнуть удачу. Даже замен много не делал. Одну вынужденную после травмы Дивеева, и одну для обороны в концовке. Федотов стал первым с 2018 года наставником ЦСКА , который обыграл «Зенит».

Камбэк недели. «Локомотив» против «Краснодара»