Символическая антисборная 20-го тура. «Зенит» и «Спартак» в одной упряжке

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сегодня, 12:00

Проиграли футболисты известных клубов.

Вратарь

Иван Ломаев («Крылья Советов»)

В прошлом туре было несколько кандидатов, и после тех массовых ошибок голкиперы решили взять паузу. Даже вратари, которые пропускали много, вроде Агкацева, параллельно выручали. Как и Адамов в день разгрома «Сочи». А вот Ломаев не выручил. Вратарь неправильно выбрал позицию, поэтому не смог сложиться после несильного удара Тимофеева с маленьким рикошетом.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Смольников несколько раз помог «Локомотиву» в атаке, прежде чем удалиться. А вот Денисову нечем похвастаться в Оренбурге. Он не подстраховал Зиньковского перед первой голевой атакой «Оренбурга». Также правый защитник проиграл борьбу корпус в корпус Мансилье, что привело ко второму мячу в ворота «Спартака». Не готов юный хавбек всегда работать справа в защите.

Павел Маслов («Спартак»)

Не самый результативный тур, но начался он с грубых ошибок обороны «Спартака». «Оренбург» не разгромил москвичей – был удары выше после чистого выхода на ворота, но двух мячей хватило. Маслов, как мог, помогал «Оренбургу». Конечно, не специально, то от этого Абаскалю не легче. Защита «красно-белых» снова поплыла, ни Джикия, ни Тавареш не помогают.

Херман Конти («Локомотив»)

Аргентинец не сумел поставить корпус мощному Кордобе. Не решился нарушить правила вдали от ворот, чтобы остановить нападающего. Затем от Хермана мяч влетел в ворота Лантратова после удара Джона. В других эпизодах, когда «Краснодар» атаковал и мог забить еще, Конти тоже выступил не лучшим образом. С такой защитой Лантратов будет часто пропускать.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

После таких матчей, как против «Локомотива», становится понятно, почему Кристиана не забрали в топ-5 после стольких лет в РПЛ . Рамирес всегда на виду, но его нельзя сравнить с Фернандесом и Сантосом, лучшими латералями чемпионата последних лет. Кристиан в решающий для «Краснодара» момент матча получил красную карточку, взрезавшись в Баринова.

Полузащитники

Малком («Зенит»)

Бразилец нужен для таких матчей, как против ЦСКА , а не чтобы издеваться над теми, кого и Ерохин обыграет. Но где был Малком? Удары бразилец собирает, как обычно. Но в день встречи с Акинфеева ни разу не попал в створ ворот. Мячи под удары дважды откидывал, но лучший игрок и не лидер «Зенита» не создал ничего важного. ЦСКА прервал серию неудач против Семака.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Сантос не мешал ЦСКА играть перед штрафной площадью Кержакова. Не помогал «Зениту» развивать ответные атаки. Без Барриоса сразу видно, как «Зенит» меняется. Была команда с королевской лазурностью, а в Москву привезли жижу цвета поражения. Сантос боролся один в один, но плохо читал игру и прессинговал. ЦСКА господствовал перед штрафной Кержакова.

Ибрагим Цаллагов (Сочи»)

В прошлом туре не попал в состав, где были его коллеги по «Сочи». Теперь очередь Ибрагима. Полузащитник подарил «Факелу» пенальти за игру рукой. Во время очередной голевой атаки соперника Цаллагов бежал трусцой. А третий гол воронежцев сам организовал неудачным действием. Когда центральный хавбек так играет, то разгром закономерен.

Антон Зиньковский («Спартак»)

Бикел из «Химок» зарядил сопернику из «Ростова» по ноге на 29-й минуте и удалился. Но судьба аутсайдера не волнует такое количество людей, как будущее «Спартака». Вес неудач разный. Зиньковский замешкался и подарил «Оренбургу» важнейшую контратаку. Кроме защитников, поражение Абаскаля выковали форварды. У Антона один удар до замены.

Нападающие

Георгий Мелкадзе («Сочи»)

Сочинцев словно подменили после победы над ЦСКА . Уступили «Оренбургу» 0:4, проиграли 3:0. Счет по ударам в матче «Факела» и «Сочи» 13:1, но Мелкадзе в этом составе не только из-за пассивности в атаке. Георгий стал автором глупого удаления. Мелкадзе схватил желтую карточку за размахивание руками, а затем начал психовать и увидел красный цвет.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Колумбиец в будущем промажет, оказавшись перед пустыми воротами? Удар в каркас с ЦСКА не значит, что нападающий «Зенита» сыграл хорошо. Возможно, Кассьеру в будущем спасет переход на два форварда с Сергеевым и Малкомом в роли «десятки»? Посмотрим на реакцию Семака после двух неудач подряд. А пока наблюдаем, как промахивается Матео.

Главные тренеры

Сергей Семак («Зенит») и Курбан Бердыев («Сочи»)

У «Сочи» корни клуба растут из Санкт-Петербурга, так что не лучший тур для северян. Семак играл против удобного соперника, собрал шесть побед над ЦСКА подряд, Бердыев поехал к аутсайдеру за успешным результатом после оплеухи от «Оренбурга». Оба наставника выступили очень слабо. «Зенит» без Барриоса был никаким, 1 удар в створ ЦСКА за матч. «Сочи» вообще развалился, словно нет тренера. Абаскаля тоже ругаем, но он идет следом.

Глупость тура. Ошибка «Пари НН» и РПЛ