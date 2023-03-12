Фанаты выбрали лучших англичан. Для многих легенд не нашлось места в составе

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вчера, 19:10

В информационном пространстве Англии было проведено голосование с целью определить символическую сборную всех времен по версии футбольных фанатов.

Вратарь – Гордон Бэнкс

Гордон Бэнкс был легендарным голкипером, выступавшим в 1960-х и 70-х годах за «Честерфилд», «Лестер» и «Сток Сити». Его считали одним из лучших вратарей своего поколения, а наследие продолжает вдохновлять молодых спортсменов и по сей день. Имя Бэнкса стало нарицательным благодаря его игре за сборную, которая выиграла чемпионат мира в 1966 году, а его выступление в 1/4 мундиаля до сих пор считается одним из величайших вратарских достижений в истории. А на следующем чемпионате он сделал то, что впоследствии начали именовать как «сейв века», отбив удар Пеле. В 1970 году он был награжден орденом Британской империи, а в 2002-м занесен в Зал славы английского футбола. К сожалению, Бэнкс скончался в 2019 году в возрасте 81 года.

Левый защитник – Эшли Коул

Эшли Коул считается не только лучшим фланговым игроком обороны своей страны, но и одним из лучших в целом среди футболистов своего поколения. Преимущественно Эшли запомнился своими выступлениями за «Челси». С лондонским клубом Коул выиграл три титула Премьер-Лиги и Лигу чемпионов. За сборную Англии он успел сыграть на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы, отметившись выходом на поле в 107 встречах.

Левый центральный защитник – Бобби Мур

Свои выступления Мур начал в 17 лет за лондонский «Вест Хэм» в далеком 1958 году. Свой первый трофей он выиграл в 1964-м. Это был Кубок Англии. А еще год спустя он поднял над головой Кубок обладателей Кубков. В 1966-м вместе с Гордоном Бэнксом Мур стал победителем чемпионата мира. За «Вест Хэм» он отыграл 16 лет, сыграв за клуб более 500 матчей. Он также 108 раз играл за сборную Англии, забив два гола. В 1991-м у Мура диагностировали рак кишечника, и он скончался 24 февраля 1993г-о в возрасте 51 года.

Правый центральный защитник – Джон Терри

Большую часть карьеры Терри отыграл в «Челси». В составе лондонцев он провел 19 сезонов, сыграв более 700 матчей и завоевав множество наград, в том числе пять титулов Премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги и титул Лиги чемпионов УЕФА . Он также трижды был назван игроком года клуба и большую часть своего пребывания в должности был капитаном. Покинув «Челси» перед сезоном 17/18, он некоторое время играл за «Астон Виллу», прежде чем уйти из профессионального футбола.

Правый защитник – Гари Невилл

Невилл входил в знаменитую группу молодых футболистов «Класса 92-го», которых воспитывала академия «Манчестер Юнайтед». Он дебютировал за клуб в 1992 году и к середине 1990-х стал постоянным игроком основного состава. За свою карьеру Гари выиграл множество трофеев с «красными дьяволами», в том числе восемь титулов Премьер-Лиги, три Кубка Англии и Лигу чемпионов УЕФА . После ухода из игры в 2011 году Невилл продолжил карьеру в качестве футбольного эксперта и телеведущего. Он работает комментатором и аналитиком Sky Sports. Помимо своей карьеры на телевидении, Невилл также занимался футбольным менеджментом. Он был назначен главным тренером «Валенсии» в 2015 году, но был уволен всего через несколько месяцев.

Центральный полузащитник – Дэвид Бекхэм

Бекхэм быстро завоевал репутацию одного из самых талантливых игроков в футболе, и он помог привести «Манчестер Юнайтед» к многочисленным победам на протяжении многих лет. Он также запомнился своими выступлениями за мадридский «Реал», который собирал в своем составе главных футбольных звезд того времени. За свою карьеру Бекхэм завоевал шесть титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии и титул Лиги чемпионов УЕФА . Он также дважды занимал второе место в номинации «Игрок года мира по версии ФИФА .

Помимо успехов на поле, Бекхэм известен своей благотворительной деятельностью. Он поддерживал ряд инициатив, в том числе ЮНИСЕФ , борьбу с малярией и борьбу с лихорадкой Эбола. Он также был давним сторонником детских благотворительных организаций и тесно сотрудничал с такими организациями, как Make-A-Wish Foundation и NSPCC. Бекхэм ушел из профессионального футбола в 2013 году, но по-прежнему занимается спортом, владея футбольным клубом „Интер Майами“.

Центральный полузащитник – Стивен Джеррард

Джеррард дебютировал за „Ливерпуль“ в 1998 году и быстро зарекомендовал себя как ключевой игрок команды. Он был известен невероятной трудоспособностью и лидерскими качествами. За свою карьеру Джи дважды выиграл Кубок Лиги, побеждал в Кубке Англии и Лиге чемпионов, будучи капитаном „Ливерпуля“. За сборную он отыграл 3 ЧМ и 2 ЧЕ , а в 2012 году был назначен ее капитаном. После завершения карьеры в 2016 году, он тренировал „Рейнджерс“ и „Астон Виллу“.

Центральный полузащитник – Фрэнк Лэмпард

Лэмпард построил впечатляющую карьеру и запомнился, в первую очередь, выступлениями за „Челси“. Одной из самых сильных сторон Фрэнка была его способность забивать голы. Всего за свою карьеру он забил 177 мячей, что сделало его одним из самых результативных полузащитников в истории. Лэмпард также был известен своим тактическим интеллектом и умением читать игру. В дополнение к своим навыкам на поле он также был прирожденным лидером. Он был капитаном „Челси“ и сборной Англии. После ухода из профессионального футбола в 2017 году Лэмпс занялся тренерской работой. Он начал свою управленческую карьеру в „Дерби Каунти“, затем перешел в „Челси“. После в его тренерской карьере последовал „Эвертон“, откуда он был уволен в начале 2023 года.

Левый фланговый нападающий – Бобби Чарльтон

Легендарный футболист прошлого дебютировал в профессиональном футболе в 1956 году за „Манчестер Юнайтед“. Он сыграл жизненно важную роль в успехе „красных дьяволов“ в 1960-х годах, помог команде выиграть три титула Первого дивизиона, Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов. Чарльтон также сделал выдающуюся международную карьеру, сыграв 106 матчей за сборную Англии и забив 49 голов. Он участвовал в трех чемпионатах мира, включая турнир 1966 года, который Англия выиграла на родине. Чарльтон забил шесть голов на турнире. Выйдя на пенсию в 1973-м, Чарльтон стал успешным менеджером и администратором. Он управлял „Престон Норт Энд“ и „Уиган Атлетик“, а также был директором „Манчестер Юнайтед“. В 1994-м за заслуги перед футболом он был удостоен рыцарского звания.

Правый фланговый нападающий – Уэйн Руни

Руни дебютировал за „Эвертон“ в 2002 году в возрасте 16 лет и стал самым молодым игроком Премьер-Лиги, забившим на тот момент гол. Он быстро был признан обществом высококлассным голеодором и уже в 2004 перешел в „Манчестер Юнайтед“ за 25,6 млн фунтов стерлингов, что сделало его самым дорогим молодым игроком того времени. Руни провел 13 сезонов в „Манчестер Юнайтед“, за это время он выиграл пять титулов Премьер-Лиги, три Кубка Лиги, один Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА . Он также стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю, забив 253 гола во всех соревнованиях. Руни также был ключевым игроком сборной Англии, сыграв 120 матчей за сборную и забив 53 гола, что сделало его лучшим бомбардиром страны за всю историю.

Центральный нападающий – Алан Ширер

Ширер начал свою футбольную карьеру в „Саутгемптоне“, а затем перешел в „Блэкберн Роверс“, где в 1995 году выиграл титул Премьер-Лиги. Он был результативным нападающим, забившим в общей сложности 260 голов в 441 матче в Премьер-Лиге, что сделало его лучшим бомбардиром в истории турнира. Помимо успеха в „Блэкберн Роверс“, Ширер также играл за „Ньюкасл Юнайтед“, где стал легендой клуба. Он забил в общей сложности 206 голов в 404 играх за клуб, что также сделало его лучшим бомбардиром „Ньюкасл Юнайтед“ за всю историю. За свою карьеру Ширер также представлял сборную Англии, забив 30 голов в 63 матчах. После ухода из футбола Ширер стал телевизионным экспертом и комментатором, предоставляя экспертный анализ игр и событий.