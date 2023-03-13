Антисборная 19-го тура РПЛ. Бердыев, стендаперы и футболисты «Зенита»

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вчера, 18:50

Судят не только проигравших.

Вратарь

Михаил Кержаков («Зенит»)

На выходных был парад ошибок голкиперов РПЛ . Но отдельные вратари могут сослаться на коварность удара. Другие будут рассказывать, что защитники и хавбеки плохо сработали. Многие пропустили больше одного раза. Вот только Кержаков выступает за команду, которая доминирует. И хотя оборона его подставила, именно Михаил привез пенальти и неудачно вышел из ворот, пустив мяч под собой перед первым голом.

Защитники

Виктор Мелехин («Ростов»)

В девятнадцать лет нормально устроить стендап в футболе, но если играешь за команду из первой тройки РПЛ в основе, то неплохо запомнить установку с детской футбольной школы. Опасные передачи поперек поля у своих ворот отдавать нельзя. Виктор смотрел на мяч и не понял, где находится Песьяков. Защитник вывел Сулейманова на пустые ворота. На лице Карпина были шок и непонимание.

Станислав Магкеев («Локомотив»)

Получил капитанскую повязку, но сыграл ужасно. Сначала Магкеев проверил на прочность Беришу, с которым перекидывался недобрыми словами до матча. А затем локтем заехал Олейникову в верховой борьбе. Обе желтые карточки по делу, капитан оставил «Локомотив» в меньшинстве. Ненахов повторил этот опыт, «Ахмат» разыграл много классных атак, но Магкеева подстраховал Лантратов.

Роберт Ренан («Зенит»)

Слишком смелый, когда не нужно. Понятно, что Ренан ходит вперед по заданию тренера Семака. Но позиции в матче против «Химок» терял из-за нехватки опыта и переоценки собственных сил. Роберт себя еще покажет, потенциал невероятный. Но в конкретно взятом туре защитник полностью заслужил место в этом составе. Упускал оппонентов и подставлял «Зенит». Повезло, что другой бразилец – Мантуан, спас от потерянных очков.

Полузащитники

Гленн Бейл («Крылья Советов»)

Караваев из «Зенита» и Денисов из «Спартака» сыграли неважно. Ненахов из «Локомотива» получил глупую вторую желтую карточку. Но Бейл и Рассказов не показали себя в борьбе с Обляковым, крупно уступили. Голландец пробовал подавать мячи в сторону Писарского, но в обороне Гленн традиционно слабее. Обляков, Заболотный и Чалов, смещаясь левее, создавали моменты и голы.

Фернандо Костанса («Крылья Советов»)

Один из стендаперов тура. Защитник, которого отправили в опорную зону, сделал вместе с Коваленко все, чтобы соперникам легко жилось. Костанса подарил ЦСКА один из мячей, не помог Рассказову и Бейлу на фланге и не лишил Мендеса возможности отдавать короткие передачи на Чалова и Облякова. Фернандо раньше радовал хорошей игрой, но провалился в московском поединке.

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Матч против «Оренбурга» привел Нобоа к автоголу, ударам в каркас чужих ворот и к большому количеству позиционных ошибок без мяча. Оборона «Сочи» прижималась к своим воротам, но если внимательно посмотреть голы «Оренбурга», то увидим ошибки опытного Нобоа без мяча. Цаллагова тоже есть за что поругать, но комедию Ибрагим создавал в связке с ветераном Кристианом.

Дмитрий Скопинцев («Динамо»)

Для начала латераль проиграл верховую борьбу Кади. Так Боржес сравнял счет. Дальше Скопинцев промахнулся мимо ворот, которые не мог защитить Сафонов, а на линии оставался лишь защитник. На десерт Дмитрий сбросил мяч прямо на Кривцова, хавбек забил третий гол «горожан». В последнем эпизоде Скопинцеву не повезло, но участие в голах «Краснодара» это не отменяет.

Нападающие

Георгий Мелкадзе («Сочи»)

«Оренбург» забил разок и пошел за добавкой. Видели, что «Сочи» не может выжать ничего в атаке. У Юсупова, Сарвели и Мелкадзе на троих ноль точных ударов по воротам соперника. Георгий продержался в игре лишь час, Бердыев не выдержал и выпустил Джорджевича. Легче не стало, пропустили еще дважды, но изначально победу отдали с Мелкадзе на поле.

Гамид Агаларов («Ахмат»)

Агаларов здесь из-за плохой реализации при активной игре. Если у форварда было шесть моментов, три удара в створ, а он завершил матч безуспешно, как его оценивать? Не стоит путать сильный футбол с беготней. Гамид старался, это у него не отнять, но Лантратов переиграл форварда. Значит, плохая реализация моментов Агаларовым – причина поражения «Ахмата».

Мосес Кобнан («Краснодар»)

Пятый игрок победившей команды в составе антисборной. Успех Кади подчеркнул, насколько слабо сыграл Мосес. Без ударов, с одним созданным моментом. С передачами поперек поля или назад. Почти без пасов в финальной трети. Неужели Ахметов или Олусегун не могут сыграть лучше? Возможно, Кобнан удивит в будущем, но пока Мосес не адаптировался к РПЛ .

Главный тренер

Курбан Бердыев («Сочи»)

Бердыев вернулся в РПЛ победой над ЦСКА . Но дальше тренер получил от «Оренбурга» четыре мяча. Личка подстроился под соперника, а двукратный чемпион РПЛ решил, что подойдет обычная схема «Сочи». Конечно, часть вины берут на себя футболисты, они сыграли безобразно во всех фазах игры. Но разгром 0:4 выводит также на тренера. Бердыев точно умеет работать лучше. Особенно плохо поговорил с командой в перерыве, когда счет был всего 0:1 в пользу соперника.

Печаль тура. Посещаемость матчей