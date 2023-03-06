Символическая сборная 18-го тура РПЛ. Хет-трик Дзюбы и рекорд Лебеденко

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сегодня, 17:58

Собираем героев из «Зенита», «Спартака» и «Локомотива».

Вратарь

Антон Шунин («Динамо»)

Не сказать, что все восемь сэйвов Антона были выдающимися. Но если вратаря заставляют работать так часто, впервые с 2020 года ветеран встретил столько ударов, то он точно подстраховал своих молодых напарников по обороне. Шунин не всегда может направлять защиту, у него ранее случались ошибки. Но собрался после паузы, а у «Динамо» получилось завоевать сложную победу.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Футбольный уикэнд посвящен классной игре левых латералей, но один правый крайний тоже отметился. У Петрова отборы и перехваты, но также у Сергея есть важный гол, который позволил «Краснодару» избежать поражения в домашней игре против аутсайдера «Торпедо». Оказался в нужном месте в штрафной площади, открылся под передачу Ахметова.

Ванья Дркушич («Сочи») – надежность тура

Восемь выносов мяча от своих ворот, пять побед на втором этаже, четыре перехвата, 100 % выигранных единоборств один в один. У «Сочи» нашелся явный лидер в защите, который избавил Джанаева от лишней работы. Сильная по именам атака ЦСКА создала несколько моментов, был отмененный гол Мойсеса. Но Дркушич отработал четко и полностью заслужил комплименты за правильный футбол.

Роберт Ренан («Зенит») – дебютант недели

Юного парня вызывали в состав первой сборной Бразилии, ведь шикарно отработал за молодежку на Кубке Америки, став чемпионом. «Зенит» вытащил счастливый билет? Не исключено. По таланту Ренан может оказаться вторым Видичем в РПЛ . Неманью так не нахваливали, пока не попал в руки Фергюсону, но Ренан не боится давления. Прилично дебютировал, слухи о «Реале» не удивляют.

Евгений Харин («Ахмат»)

Забил важный первый мяч – замкнул дальнюю штангу. Разобрался с попытками «Оренбурга» часто и успешно атаковать своим флангом. Хотя разок позволил удачно сыграть, не виноват в пропущенном «Ахматом» мяче. Зато обеспечил надежный тыл Берише, который бил по воротам, сколько хотел. Но если опытный коллега нередко промахивался, то конкретность Харина в дебюте пригодилась.

Полузащитники

Малком («Зенит») – штрафной тура

Хотя на трибунах было непривычно мало зрителей, у Малкома хватило драйва для красивой игры. Бразилец забил со штрафного – шикарный удар с дальнего расстояния в девятку, а затем забил головой, хотя и невысокого роста. Грамотная игра бразильца сняла все вопросы о победителе в поединке. Вингер нанес четыре удара, трижды создал моменты.

Руслан Литвинов («Спартак») – энергия тура

«Спартак» не выиграл, поскольку судья Мешков забыл правила футбола, но могли проиграть без дубля Литвинова. Хорошо, что после рикошета один из мячей у Руслана не забрали. Он заслужил оба мяча. Понятно, что на определенных этапах матча полузащитник получал квалифицированную помощь Пруцева и Зобнина, но стал героем именно Литвинов.

Артем Тимофеев («Ахмат»)

В самом конце матча был награжден голом. И это справедливый итог, ведь Тимофеев успел всюду в матче против «Оренбурга». Он атаковал и оборонялся, отбирал мяч и создавал моменты. Четыре раза бил по чужим воротам. Соперник не провел лучший матч сезона, конечно же, но активным «Ахмат» был не только по левому флангу. Центр поля с Тимофеевым тоже хорошо смотрелся.

Андрей Мостовой («Зенит») – ассистент тура

Появлялся на двух флангах, навесил мяч на голову Малкому, скинул на Ерохина, который отличился красивым дальним ударом. Пока Клаудиньо вне игры, а Кассьерра не забивает, Мостовой в основе и создает голы вместе с Малкомом. Комбинации плести им помогал Вендел, но голевые действия на счету вингеров. Мостовой создал 6 моментов. На два больше, чем все у «Пари НН».

Нападающие

Лука Джорджевич («Сочи») – замена тура

Сарвели и Мелкадзе играют неплохо, а Джорджевич чаще оказывался на скамейке. Но вышел против ЦСКА на замену и сделал дубль. Сработал так, как подобает нападающему. Четко разобрался с двумя моментами, огорчил Акинфеева и заставил задуматься Федотова и руководство «армейцев», которые не сумели совершить зимой серию точечных трансферов. «Сочи» Бердыева вышел на тропу войны с фаворитами.

Артём Дзюба («Локомотив») – возвращение недели

Теоретически светил целый покер. И не говорите, что мы вас не предупреждали. Допускали, что Дзюба снова будет забивать в РПЛ , где является лидером по хет-трикам. Хотя не думали, что Артем отличится трижды в матче против бывшего клуба, ведь против «Спартака» развернуться ему не дали. Но «Ростов» не вошел в сезон легко, поэтому рослый форвард, умеющий навязать борьбу, нашел свои голы. Футбол у Дзюбы сильнее, чем мысли.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Ганчаренко и Бердыев тоже хорошо отработали, но их команды не были в таком состоянии, как «Локомотив». После вылета от «Спартака» из Пути РПЛ надо было ехать в Ростов-на-Дону, где ждал Карпин. Валерий Георгиевич до «Локомотива» не добрался, хотя был одним из кандидатов, а вот Галактионов выбрал путь и пока ему следует. Хет-трик Дзюбы помог завоевать важные три очка, хотя тренера можно похвалить не только за подготовку ветерана к сезону.

Ветеран сезона. Игорь Лебеденко («Торпедо»)