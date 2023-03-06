Символическая антисборная 18-го тура РПЛ. Вместе Мешков, ЦСКА и «Спартак»

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сегодня, 12:38

Состав из сильных футболистов.

Вратарь

Александр Довбня («Торпедо»)

Дважды повезло. «Краснодар» не реализовал выход один на один, а гол после ошибки голкипера отменили из-за игры рукой в атаке. Но у Довбни были технические помарки перед засчитанными мячами «Краснодара». В первом случае огромный голкипер не прервал прострел с бровки, а во втором остался на линии вратарской площади, упростив Кордобе задачу.

Защитники

Виллиан ( ЦСКА )

Неплохой защитник, но скорость не его конек. Джорджевич после паса Юсупова спокойно убежал от бразильца и переиграл Акинфеева. А позже Виллиану не повезло, выдал голевую передачу на Луку. Понятно, что с Зайнутдиновым и Дивеевым играть было бы веселее. Но в матче, где Виллиан должен был стать лидером обороны, он поучаствовал в голах «Сочи».

Данил Глебов («Ростов»)

Удивил, ведь часто проигрывал борьбу. Например, не закрыл Дзюбу перед первым голом. Позже Глебов не разобрался перед вторым удачным ударом ветерана, после чего напарники устроили цирковое представление. А перед хет-триком Артема именно капитан «Ростова» не сумел прервать подачу Камано с правого фланга, Глушенков скинул мяч дальше.

Алексис Дуарте («Спартак»)

Посмотрим, как парагваец сыграет с Джикией, но с Масловым не получилось. Чернов быстро ушел с поля, а затем Дуарте привез пенальти, схватил игрока «Урала» за шею рукой. Гости забили первый мяч, а потом добавил второй, причем Дуарте занял странную позицию после прострела соперника на Бикфалви. Алексису пора собраться, РПЛ сложнее, чем он думал.

Полузащитники

Александр Сильянов («Ростов»)

При счете 1:0 в пользу Дзюбы у «Ростова» были моменты. Например, Байрамян заставил Лантратова работать на линии. Не было ощущения, что все завершится хет-триком Дзюбы. Но дальше Сильянов с напарником понадеялись друг на друга, ветеран Артем забрал мяч и сделал дубль. Спустя несколько минут Александра убрали с поля, ведь ни в обороне, ни в атаке правый латераль не отличился.

Виктор Мендес ( ЦСКА )

Нет смысла придираться к 19-летнему Носкову, который закрывал левый фланг. Но стоит поругать Мендеса, который на четыре года старше. Легионер презентовался в ЦСКА как человек с лидерскими качествами. И где эти доблести чилийца? Цаллагова и Нобоа не испугал, Кучаеву и Зделару в центре не помог. По воротам не бил, моменты для Карраскаля не создавал. Плохая игра и новое поражение Мендеса и ЦСКА .

Даниил Уткин («Ростов»)

Когда у хавбека точность пасов такая же, как номер на футболке – 47 %, то его замена напрашивается раньше, чем на 72-й минуте. К тому времени Дзюба забил трижды. Уткин не мешал развивать атаки «Локомотива». Его напарник тоже ничего не показал, но его сняли еще в перерыве. Даниил среди лидеров «Ростова», должен разделять ответственность после такого поражения.

Даниил Хлусевич («Спартак»)

К Денисову с другого фланга тоже есть вопросы, но это не отменяет слабый футбол его коллеги. Хлусевич провел средний матч против «Урала». Хотя Ранджелович не был лучшим у соперника, у левого латераля «Спартака» нет подвигов в атаке. В обороне Даниил тоже совершал ошибки, которые помогли середняку набрать очки. Не удивляет, что Хлусевича заменили на 60-й минуте матча.

Нападающие

Хесус Медина ( ЦСКА )

Давненько не играл сильно. Не всегда был в основе в конце года, пробовали Облякова и Карраскаля в качестве помощников Чалова. Но Хесус вернулся на правый фланг ЦСКА против «Сочи», ведь у Облякова дисквалификация. И не показал ничего вразумительного. Ни одного созданного момента, один удар по воротам. Был незаметным, не брал инициативу на себя.

Шамар Николсон («Спартак»)

«Урал» сыграл добротно, как и в Кубке против «Ростова». Мешкова вспомнил, но где был Николсон? У ямайца один удар мимо ворот за почти час игры, хотя его команда владела мячом. Тяжелый форвард, в отличие от Соболева, в игру не попал. Вряд ли, если Абаскаль будет доволен Промесом и Зиньковским, Шамар будет в основе. А ведь еще есть новичок Бальде.

Брайан Мансилья («Оренбург»)

Калинский в Санкт-Петербурге семь раз коснулся мяча, а у аргентинца против «Ахмата» другая история. Четыре удара по воротам, но попал в створ один раз. И хотя по его флангу не было активных Бериши и Харина, Брайан не помог «Оренбургу». При этом даже после удаления Сивакова поединок не был легким для хозяев поля. Значит, недоработала атака, не только борона.

Главный тренер

Владимир Федотов ( ЦСКА )

«Ростов» плохо вошел в сезон и позволил Дзюбе и «Локомотиву» получить победу. Но в той паре не было явного фаворита, так что Карпин пока вне этого состава. А вот ЦСКА трижды обыгрывал «Сочи» в сезоне. И единственное изменение у соперника за зиму – появление Бердыева. Но ветеран знает новую команду хуже, чем Федотов бывших подопечных. Поражение ЦСКА стало главным сюрпризом тура, поэтому Владимир Валентинович возглавляет этот состав.

Арбитр тура. Виталия Мешков

Как человек, у которого двести матчей только в РПЛ , может дважды в одном матче свистеть до того, как завершилась атака? Во втором случае, уже имея опыт первого промаха, Мешком мог спокойно дать «Спартаку» доиграть, а Соболеву забить. На повторах видно, что против Помазуна никто не нарушал правила, вратарь травму не получил.