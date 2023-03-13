Символическая сборная 19-го тура РПЛ. Возвращение Заболотного и старые знакомые

1678694364

вчера, 10:59

Состав порадует фанатов девяти разных клубов.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив») – кураж тура

Москвичи завершали игру против «Ахмата» вдевятером, но Лантратов победу не отдал. Размялся после плотного удара Агаларова, а позже творил чудеса. На счету нового первого номера «Локомотива» сумасшедший двойной сэйв после сложного удара Гамида головой и добавки от Ильина. Пять сэйвов Лантратова – причины победы Галактионова, помимо гола Пиняева.

Защитники

Андрей Лангович («Ростов») – юниор тура

Скорее всего, в атаке, в которой Лангович забил дебютный мяч в РПЛ , было нарушение правил на голкипере, но гол засчитали. Чужой фол не отменяет активные действия 19-летнего правого защитника в сложном для «Ростова» домашнем матче. «Пари НН» забил после грубой ошибки Мелехина, а его коллега смотрелся молодцом. Карпину нужны сильные фланги.

Егор Филипенко («Урал»)

«Урал» против конкретного «Торпедо» — 5 из 6 ударов в створ, минимизировал риски для Помазуна. Три удара были с дальней дистанции, а еще три из зоны напарника Филипенко. Егор не вступал в прямую борьбу, но его не обыгрывали. Точно играл в пас, перехватывал и выносил мяч подальше от ворот. «Урал» Ганчаренко будет непростым соперником для «Спартака» в Кубке.

Матиас Перес («Оренбург») – новичок тура

Подсказки скаутов «Зенита» помогают «Оренбургу» перспективного Лички. Возможно, Переса забраковали в европейских клубах из-за невысокого роста для центрального защитника. Зато «Оренбург» получил сильного игрока с пасом, выбором позиции и приличной игрой на втором этаже. «Сочи» атаковал, но Перес и Гойкович сыграли надежно. Именно Матиас помог Нобоа забить в свои ворота.

Иван Обляков ( ЦСКА ) – универсал тура

Обляков закрыл всю левую бровку, смещался в центр, а еще на позицию левого инсайда, пока Чалов искал моменты в штрафной площади. План сработал, Иван награжден голом, который полностью заслужил. Дополнительно хавбек вступал в борьбу, не давая Бейлу и Рассказову создать голевые моменты. Попытка задавить Облякова количеством оппонентов не сработала.

Полузащитники

Иван Башич («Оренбург»)

У Башича сразу два результативных действия в день холодного душа для футболистов «Сочи». После победы над ЦСКА думали, что дома огорчат «Оренбург»? Не получилось. Личка медленно вводит Ивана в стартовый состав, но после матча в Сочи боснийца заметят. Башич навесил мяч на голову Пересу перед автоголом Нобоа, а чуть позже сам довел дело до разгрома.

Бутта Магомедов («Химки»)

В «Алании» Магомедов много забивал, а в «Химках» повторить успехи сразу не сумел. Зато за год в новом клубе получил право на капитанскую повязку от Гогниева и помог команде вернуть интригу в Санкт-Петербурге. Магомедов не может играть на таком уровне постоянно, но оборону «Зенита» раскусил, когда пробил Кержакову «в домик» и реализовал пенальти.

Кади Борхес («Краснодар») – дубль недели

После пропущенного мяча «Краснодар» не сдался. Хватало ляпов в защите, но Борхес замолил грехи напарников впереди. Полузащитник забил головой, а еще круто сместился с левого фланга в центр и неотразимо пробил по воротам. Коварные действия Кади подарили доктору Ивичу рецепт победы: промахи соперников плюс высокая реализация, ведь забили 3 мяча после 4 ударов в створ.

Нападающие

Малком («Зенит») – легкость тура

Учитывая форму Малкома, вингер точно жалеет, что не играл на прошлой неделе против «Баварии» в Лиге чемпионов в составе ПСЖ . Травма Неймара могла отправить новичка парижан сразу в основу, а уровень готовности сделать успешным джокером. Но Малком остался, чтобы побеждать «Химки». Забил дважды и еще четырежды выходил на правильные позиции для выстрела.

Антон Заболотный ( ЦСКА ) – возвращение года

Удивляло, почему у форварда «армейцев» ничего не получается под руководством тренера, у которого он круто играл в «Сочи». Федотов объяснил, что дело в психологических проблемах. С декабря 2021-го нападающий не мог забить в РПЛ . Но вышел в старте во время снежной бури, отличился и отдал голевую передачу. Заболотный смотрелся лучше, чем Карраскаль в последних матчах.

Квинси Промес («Спартак») – юбиляр тура

Первый в истории «красно-белых» легионер, который забил 100 мячей за клуб. Дубль голландца помог команде переиграть «Факел» в непростом матче, а Соболева мотивировал на заявление, что у него тоже будет сто голов за «Спартак». Квинси нужно было время, чтобы набрать ход, ведь пропустил сборы. Как только ветеран почувствовал ритм атак команды и занял правильные позиции – сразу пришли голы.

Главный тренер

Владимир Федотов ( ЦСКА )

У «армейцев» была страшная серия в РПЛ , одна победа в семи матчах. Потеряли 15 очков. Отрыв «Зенита» сейчас равен четырнадцати. Подопечные Федотова, проигрывая «Пари НН» и «Сочи», лишили себя удовольствия чемпионской борьбы. Но накануне матча против «Зенита» обыграли «Крылья Советов» чисто и уверенно. Тренер грамотно выбрал тактику, состав и не потерял игру после перерыва. Итог – разгром со счетом 4:0.

Тенденция. Высокая результативность