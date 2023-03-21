Вероятность и история. Борьба «Арсенала» и «Ман Сити» далека от финала

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сегодня, 09:16

Восьмиочковый отрыв ничего не значит.

Пауза на матчи сборных – хорошее время, чтобы прикинуть расклады во внутренних чемпионатах. Хорошая интрига сохраняется в Английской Премьер-Лиге, несмотря на победу «Арсенала» в минувшем туре над «Кристал Пэлас» (4:1) и увеличение отрыва от «Манчестер Сити» до восьми очков. «Канонирам» осталось сыграть в АПЛ всего десять матчей, а «горожанам» — 11. И при этом многие еще уверены, что Хосепу Гвардиоле удастся вырвать титул.

В то же время у «Сити», кроме игры в запасе в чемпионате, потенциально может быть еще на семь матчей больше, чем у «Арсенала» в оставшееся время. «Канониры» сосредоточены только на АПЛ , их задача проста: набрать 26 очков в оставшихся десяти матчах. Тогда как «Манчестер» еще играет в Кубке Англии с «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале на «Уэмбли» и в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии». Этот фактор нивелируется тем, что «горожанам» и «канонирам» еще предстоит сыграть в очной встрече на «Этихаде», где безоговорочными фаворитами будут ребята Гвардиолы.

Расчет вероятности

Но все же чьи расклады выгоднее, если опираться чисто на статистику? Компания Gracenote, которая специализируется на цифровых выкладках, данных и статистических показателях, рассчитала все с математической точки зрения. В расчет бралась вероятность победы «Арсенала» и «Манчестер Сити» в оставшихся матчах чемпионата.

Итак, вероятность победы «канониров» в следующих матчах распределилась так: «Лидс» (дома, 78 процентов), «Ливерпуль» (в гостях, 21 процент), «Вест Хэм» (в гостях, 44 процента), «Саутгемптон» (дома, 79 процентов), «Манчестер Сити» (в гостях, 14 процентов), «Челси» (дома, 54 процента), «Ньюкасл» (в гостях, 37 процентов), «Брайтон» (дома, 65 процентов), «Ноттингем Форест» (в гостях, 58 процентов), «Вулверхэмптон» (дома, 75 процентов).

Расклад для «Манчестер Сити» таков: «Ливерпуль» (дома, 61 процент), «Саутгемптон» (в гостях, 71 процент), «Лестер» (дома, 85 процентов), «Арсенал» (дома, 66 процентов), «Фулхэм» (в гостях, 68 процентов), «Лидс» (дома, 88 процентов), «Эвертон» (в гостях, 68 процентов), «Челси» (дома, 70 процентов), «Брентфорд» (в гостях, 62 процента), «Вест Хэм» (дома, 82 процента), «Брайтон» (в гостях, 55 процентов).

Даты двух последних матчей еще не определены, все будет зависеть от того, когда у «Сити» освободится окно от ЛЧ или Кубка Англии. Не забываем, что потенциально между этими матчами могут быть еще семь встреч у «горожан». Но можно заметить, что в отличие от «Арсенала» «Манчестер Сити» не имеет матчей, где вероятность его победы ниже 50 процентов. Именно это и позволяет считать «горожан» в гонке, несмотря на нынешнее отставание по очкам.

Гонка плотнее, чем кажется

Моделирование Gracenote показывает, что у «Арсенала» все же шансы взять титул в Премьер-Лиге равняются 53 процентам, а у «Манчестер Сити» — 47 процентов. Подробнее расклады описал Саймон Глив, руководитель отдела спортивного анализа компании:

Несмотря на преимущество «Арсенала» в восемь очков, гонка близка к равной, потому что «канониры» сыграли на матч больше, и им еще предстоит провести на выезде матчи с тремя командами из числа шести лучших: с «Сити», «Ньюкаслом» и «Ливерпулем». А у «горожан» оставшийся самый сложный выезд – к «Брайтону». Если мы используем наши расчеты вероятности для каждого оставшегося матча, то ожидаемое количество очков у «Арсенала» в конце сезона – 87, а у «Сити» — 86. Если же включить субъективные корректировки, то обе команды должны закончить сезон с 88 очками. В любом случае, пока очень тяжело предсказать победителя чемпионата. Матч между «Сити» и «Арсеналом» 26 апреля, безусловно, станет ключевым моментом в этих раскладах. Исходя из 66-процентной вероятности победы «Сити», мы дали ему три очка в этом противостоянии. Но если «Арсенал» избежит поражения, это окажет серьезное влияние на чемпионскую гонку.

История на стороне «Арсенала»

Переживающие болельщики «канониров», ожидающие чемпионства с 2004 года, могут обратиться к другому известному статистическому источнику – компании Opta, оглядывающейся на исторический опыт. Только три раза в истории Премьер-Лиги лидировавшие команды, имевшие запас в восемь очков и более после 28 матчей, упускали его и теряли титул.

В 1998 году «Манчестер Юнайтед» опережал «Арсенал» на девять очков после 30 матчей, но «канониры», у которых было три игры в запасе, сократили отставание и взяли чемпионство. Пять лет спустя МЮ отомстил, ликвидировав восьмиочковое отставание от «Арсенала» после 29 матчей. Но «Юнайтед» снова оказался в роли пострадавшего в 2012 году, когда «Манчестер Сити» нивелировал отставание в восемь очков и вырвал титул в последнем туре.

Оглядываясь назад еще дальше, можно заметить, что из 12 команд, которые набирали 69 очков и более после 28 туров в высшем дивизионе Англии (из расчета трех очков за победу), только одна умудрилась не выиграть титул. Это был «Ливерпуль» в сезоне-2018/19.

В других случаях эта отметка на данном этапе сезона гарантировала титул: 1960/61 – «Тоттенхэм» (71 очко после 28 игр), 1987/88 – «Ливерпуль» (72), 2003/04 – «Арсенал» (70), 2004/05 – «Челси» (71), 2005/06 – «Челси» (72), 2006/07 – «Манчестер Юнайтед» (69), 2012/13 – «Манчестер Юнайтед» (71), 2016/17 – «Челси» (69), 2017/18 – «Манчестер Сити» (75), 2019/20 – «Ливерпуль» (79), 2021/22 – «Манчестер Сити» (69).

Так что исторические расклады говорят в пользу «Арсенала». Причем даже более убедительно, чем статистические. Тем интереснее посмотреть, какой из сценариев и с каким запасом будет реализован. Не будем забывать, что в разные исторические периоды различные факторы влияли на результаты. Все-таки статистика складывается из большого набора данных, и в ней всегда есть место исключениям. Наверное, в 2019 году фанаты «Ливерпуля» очень не хотели, чтобы их команда стала той, на ком историческая традиция прервется.