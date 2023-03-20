«Барса» выиграла в Класико на «Камп Ноу» впервые за 5 лет. Теперь вопрос о чемпионстве точно закрыт

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сегодня, 09:11

«Сине-гранатовые» вырвали победу на самом флажке.

Хави вчистую переиграл Анчелотти в первой половине матча

Характер матча на «Камп Ноу» был абсолютно противоположен тому, что мы видели совсем недавно на «Сантьяго Бернабеу». «Барселоне» удалось очень мощно начать матч. Прессинг хозяев был хорошо организован, из-за чего давление хозяев поля выглядело внушительно.

«Блауграна» использовала вариативную структуру нападения, пользовалась обостряющими передачами, прострелами с флангов и врываниями из глубины поля в штрафную. Все это вылилось в преимущество по ударам из штрафной площади соперников. По истечению первого тайма счет в данном показателе был 7:0. Это и позволило «сине-гранатовым» забить гол в концовке тайма.

Хави дал своим игрокам примерно те же установки, что и во всех матчах текущего сезона, за исключением немногих. Играя слева, Гави не создавал ширину, а смещался в полуфланг и центр поля, образуя тем самым четырехугольник из полузащитников. Де Йонг и Бускетс отвечали за построение атаки и направление его вектора из глубины. В целом на двоих они выдали фантастический матч, отдав 7 передач под удар, сделав 6 обводок и столько же отборов, а также выиграли 16 единоборств из 19.

Анчелотти постарался скопировать квадрат, создаваемый «Барсой» при владении мяча, за счет смещений Вальверде, что позволяло сохранить численное равенство 4 в 4, но этого было недостаточно для сдерживания полузащиты соперников. Автогол Араухо не вытекал из характера первого тайма. «Барселона» владела мячом, территорией и преимуществом на многих участках поля.

Анчелотти не устраивала ничья и он предпринял попытку исправить ход встречи

По истечению часа игры преимущество каталонцев стало не столь очевидным, на что повлияли замены сделанные «сливочными». Вышедшие на поле Менди и Родриго позволили увеличить вариативность «Реала» на левом фланге, в то время, как Асенсио создал опцию в центре поля, из-за чего у гостей образовалось полноценная пятерка в линии нападения.

После 60-й минуты контроль мяча и количество действий в финальной трети поля говорили в пользу гостей. «Реалу» даже удалось забить уже ближе к концу встречи, но судьи углядели минимальный офсайд и гол Асенсио верно был отменен. Это вызвало некоторые сомнения со стороны Анчелотти. В свою очередь, Хави был только рад существованию ВАР:

Явный офсайд. Это научный факт. Я удивлен тем, что Анчелотти сомневается насчет вне игры. Тут двух мнений быть не может. Мне нравится ВАР, потому что он делает футбол справедливее, особенно в случаях с офсайдами.

Игра стала открытой в обе стороны, а за последние полчаса игры проникновений в штрафную площадь оппоненты совершили такое же количество, что и в первый час. В такой хаотичной и открытой концовке исход матча мог быть предрешен в любом эпизоде, что в целом и произошло. «Барселоне» удалось поймать «Реал» на контрвыпаде и воспользоваться минимальными ошибками сразу нескольких игроков обороны в белой форме. Причем гол, забитый Кессье на 92-й минуте, стал для ивуарийца первым в Ла Лиге.

Хави более успешен в Класико, чем Анчелотти

С момента назначения Хави на пост главного тренера каталонского коллектива, принципиальные соперники сыграли между собой шесть очных встреч. Четыре из них завершились победами «сине-гранатовых». Статистика итальянского специалиста порядком хуже. Он проиграл 8 матчей из 12.

Причем в текущем году их матч стал уже третьей встречей. И каждая завершилась победой «Барселоны». Все началось с победы в Суперкубке Испании со счетом 3-1, затем в начале марта команда выиграла в первом матче кубкового полуфинала, выдав совершенно нехарактерную для себя игру, и вот теперь победила в Ла Лиге.

Теперь у «Барсы» ровно 100 побед в очных играх против «Реала». У мадридского коллектива их 102, а забитых мячей на 5 больше.

Ситуация в чемпионате стала еще более однозначной

Вне зависимости от исхода встречи, «Барселона» продолжила бы свое лидерство. Однако, победив своих ближайших преследователей, вопросы о том, сможет ли «Реал» догнать каталонцев, были сняты. Впереди у «сине-гранатовых» разгруженный календарь, в котором нет еврокубков, что позволит команде сконцентрироваться на внутренних турнирах.

На данный момент в чемпионате сыграно 26 туров. В последних 11 матчах Ла Лиги «Барселона» выиграла 10, а в апреле каталонцам предстоит сыграть против «Эльче», «Жироны», «Атлетико», «Райо» и «Бетисом». Кроме того, их ждет еще одно Класико на «Камп Ноу» в рамках ответного полуфинального матча.

Календарь «Реала» немногим сложнее из-за двух матчей в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Челси». Помимо лондонцев их ждут «Вальядолид», «Вильярреал», «Кадис», «Сельта», «Жирона» и «Альмерия». Если взглянуть на соперников, календарь мадридцев выглядит проще, но с учетом нагрузки графика матчами Лиги чемпионов, нагнать «Барселону», набравшую столь внушительный ход, не представляется возможным. Теперь все зависит от того, будет ли «блауграна» допускать ошибки и терять очки. Это признал и Тибо Куртуа: