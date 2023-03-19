ЦСКА прервал серию. «Зенит» проиграл армейцам впервые с 2018-го

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вчера, 23:33

Всего лишь второе поражение питерцев в РПЛ -2022/23.

Твердость в намерениях, но не в ногах

Безусловно, самой впечатляющей частью матча стал его стартовый отрезок. Первые полчаса. В течение этого времени ЦСКА доминировал так, что сложно было представить, насколько большое преимущество «Зенита» над всеми остальными в чемпионате. Такого ощущения не складывалось. Петербуржцам удавалось контролировать мяч чаще, но это происходило под постоянным натиском и прессингом армейцев.

Получилось, что первые полчаса встречи завершились с 60-процентным владением мячом со стороны «Зенита», но со счетом 5:0 по ударам в пользу ЦСКА . Два из этих пяти ударов пришлись в створ ворот Кержакова, который сразу вошел в тонус. При этом стоит понимать, что давление армейцев не выглядело хладнокровным и расчетливым. Оно было скорее эмоциональным. Отсюда и невысокий процент владения мячом, и низкая точность передач – всего 70 процентов. Складывалось ощущение сильного настроя, но не очень большой уверенности в себе. И это определяло характер давления.

Идея Федотова с трезубцем на острие атаки в целом сработала. Заболотный, Чалов и Медина неплохо проникали между рядами зенитовцев и выходили на ударные позиции, запутывали противника и нажимали на него. Но это, опять же, эмоциональная составляющая настроя. А компонент нервозности приводил к тому, что Медина не использовал отличные шансы открыть счет.

И в целом при всем этом натиске и ударах казалось, будто игроки ЦСКА просто разучились бить, что олицетворяло общий хаос сезона команды. Подводя игру к воротам Кержакова, они забывали о том, как правильно и жестко ставить ногу для удара. Так что натиск натиском, но его нулевой выхлоп имел свои причины, которые крылись отнюдь не в том, что «Зенит» как-то особенно надежно оборонялся, а в том, что армейцы не могли акцентированно пробить и довести атаку до ума.

Упущенные шансы

Надо заметить, что отсечкой, которая завершила безраздельное владение ЦСКА инициативой, стала замена в центре обороны армейцев. Риск с выходом Дивеева, который только-только восстановился после травмы, себя не оправдал. Уже в начале матча он корчился от боли и дискомфорта, отыграл полчаса и просто лег на газон.

После его замены и выхода Набабкина как раз психологический настрой армейцев сбился. И «Зенит» почуял это, выровняв игру. За оставшиеся в тайме 15 минут с добавленным временем «Зенит» нанес шесть ударов, в том числе с чистого выхода Кассьерры один на один. Там спас Акинфеев. И вряд ли мы бы тут сейчас рассуждали о логике победы ЦСКА , попади тогда форвард мимо голкипера. На этом же отрезке у ЦСКА было только три удара, зато как минимум два из них вошли в число опаснейших в игре. Чалов и Заболотный упустили хорошие шансы вывести ЦСКА вперед. Хотя это было уже после момента Кассьерры.

Словом, финал первого тайма мог внести решающий вклад в исход встречи. Но решение судьбы матча было перенесено на вторую половину.

Счастливый удар

Второй тайм в целом получился сумбурным и не имел четко выраженной структуры. Семак попытался в перерыве скорректировать схему таким образом, чтобы нейтрализовать связку Чалова, Заболотного и Медины, а заодно обострить действия своей команды. Для этого в центр обороны третьим вышел Чистяков, сменив флангового Караваева. Сложно сказать, какой эффект имела такая реструктуризация, поскольку качественного улучшения игры «Зенита» не случилось.

Да, Медина пропал с радаров на фоне стартовой остроты. Но он перестал проявлять активность и в конце первого тайма. А вот Чалов и Заболотный продолжали создавать проблемы, пусть и в меньшей степени. Пожалуй, показательным будет статистика ударов, по которой за 45 с лишним минут второго тайма команды пробили столько же, сколько и за последние 15 минут тайма первого. У «Зенита» снова было шесть попыток, а у ЦСКА – три. При этом владение мячом «Зенит» нарастил до 68 процентов. Тут свою роль сыграл и счет, который уже стал в пользу армейцев.

А стал он таким благодаря дальнему удару Чалова. Он не выглядел каким-то особенно сильным или опасным. И пришелся в такой момент времени, когда команды закисали и увязали в медленном футболе в центре поля. Гола могло и не случиться, но рикошет от плеча Сантоса переправил мяч точно в угол.

Попытки Семака каким-то образом заменами встряхнуть игру особо не работали. Впрочем, на последних минутах, когда ЦСКА отдал инициативу окончательно и прижался, пара шансов у гостей была. Кассьерра пробил в штангу после углового, выиграв верховую борьбу, а Сутормин из-за угла вратарской с лёта пробил над перекладиной. К слову, за весь второй тайм «Зенит», которому нужно было спасаться, ни разу в створ не попал. Да и по игре в целом у петербуржцев лишь одно попадание против семи у ЦСКА .

Такой футбол сложно назвать качественным. Брака и ошибок в конструировании атак у обеих команд было много. Только в какой-то момент Чалову улыбнулась удача. Судьбу встречи решила скорее не борьба с соперником, а борьба с собственной неспособностью нанести нормальный удар по воротам. К слову, победить в этой борьбе ЦСКА помог только рикошет. Ну хоть так. В любом случае для армейцев это особая победа, поскольку «Зенит» они не могли одолеть восемь матчей, с 2018 года.