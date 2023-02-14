Зимние сборы определят будущее Федотова в ЦСКА. После ужасной осени от него ждут большего

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сегодня, 22:25

Но команда испытывает проблемы с усилением.

Единое мнение об игре ЦСКА при Владимире Федотове сформировать крайне сложно. Текущий сезон начали ударно, в очном матче с «Зенитом» на какое-то время даже смогли перехватить инициативу и едва не вышли вперед (гол Ермакова на 80-й минуте отменили из-за офсайда). Но осень провели не лучшим образом и откатились из топ-3 на 5-е место. С крайне короткой скамейкой и проблемными позициями не допускали провала в турнирной таблице. Но так и не решили проблему с реализацией. По ходу зимних сборов впечатление о московском коллективе несильно меняется.

Ключевые сборы, большие нагрузки

Зимние сборы для Федотова в качестве наставника «красно-синих», пожалуй, ключевые. Нельзя повторить ошибок, из-за которых коллектив забуксовал ближе к зимней паузе. Летом «армейцы» смотрелись свежо, воплощали задумки тренера – активно шли в прессинг, создавали много моментов и не испытывали проблем с реализацией. Даже дефицит на позициях левого защитника и в центре обороны не мешал набирать очки.

Поворотной стала ничья с «Динамо» в первом круге – тогда на первый план вышла низкая реализация, которая позволила «бело-голубым» удержать ничейный счет. Ситуацию усугубили 2:2 со «Спартаком», второе поражение от «Торпедо» и ничья с «Оренбургом». Доигрывать ноябрьские матчи оказалось крайне тяжело.

Прежде всего москвичам необходимо подниматься выше в топ-5 – иначе Федотов последует по пути Алексея Березуцкого (был уволен по итогам сезона РПЛ -2021/22, в котором ЦСКА занял 5-е место). Генеральный директор клуба Роман Бабаев говорит о доверии к Владимиру:

Команда еще строится, но совершенно очевидна отличная работа тренерского штаба. Внутри команды сложилась хорошая атмосфера, мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У них есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды.

Однако не раз после таких слов за серией неудач следовала отставка главного тренера. Товарищеские матчи в январе-феврале не внушают доверия – ЦСКА трижды сыграл вничью (2:2 с танзанийской «Симбой», 1:1 – с «Оренбургом» и «Ахматом»). Из-за тех же высоких нагрузок судить по результатам встреч не стоит – но они все равно внушают опасение.

Избавляются от балласта

Игроков в заявке ЦСКА не так много, но даже среди них были слабые звенья. В первую очередь, речь об аргентинском форварде Адольфо Гайче. 23-летний футболист перестал держать всякую марку качества, а периодические вспышки становятся все короче – и теперь распространяются максимум на 2-3 матча. Конкуренции он никак не способствует, за старт бороться не в состоянии, так что и смысла удерживать его в команде нет. Правда, претендентов на Адольфо крайне мало – договориться о полноценном трансфере на выгодных условиях невозможно. Единственно доступным вариантом стала аренда в «Верону». Вот что по этому поводу отметил Федотов:

Почему приняли решение отпустить Гайча? Потому что нужна игровая практика, надеемся, что там он ее будет получать, чтобы вернуться уже немножко другим футболистом. Чего ему не хватало? Не к месту сейчас об этом разговаривать, это такие внутренние дела. Он подрос, добавил, но, чтобы стать игроком таким железным, нужна игровая практика.

Помимо Гайча «армейцы» смогли пристроить вечно травмированного Бруно Фукса – талант и надежность центрбека очевидны, но их невозможно проявлять, постоянно находясь в лазарете. В родном чемпионате 23-летний защитник имеет шансы решить свои проблемы со здоровьем – и тогда можно говорить о более плодотворном сотрудничестве или о выгодной продаже.

Не получается решить вопрос с усилением

Да, к январю удалось привезти лидера обороны «Пари НН» — центрбека Илью Агапова. И все же чтобы наладить дела с реализацией, нужны топ-исполнители. Хорхе Карраскаль слишком нестабилен, поэтому его тяга брать игру на себя оборачивается в минус. При этом на трансферном рынке не получается добиться таких успехов, как у «Спартака» или «Зенита», – приходится концентрироваться на экзотических чемпионатах и низших лигах Европы.

В начале февраля появилась информация об интересе ЦСКА к вингеру Исмаэлю Диасу из эквадорского клуба «Универсидад Католика». Сообщалось, что предложение о трансфере уже было направлено команде. Правда, дальше слухов дело так и не зашло.

Позднее начали говорить о центрфорварде немецкого «Нюрнберга» из второй Бундеслиги Квадво Дуа. Учитывая аренду Гайча и скверную форму Заболотного приобретения нападающего было бы не лишним – Чалову нужен сильный конкурент и сменщик. По последним инсайдам, боссы ЦСКА хотят договориться об аренде швейцарца с правом выкупа за 1 миллион евро.

Наиболее реальным казался вариант с подписанием Артема Дзюбы – в конце января сообщалось, что возрастного нападающего собираются приобрести в качестве замены Адольфо Гайчу. Состоятельность Артема на уровне РПЛ не поддается сомнению – даже выходя на замену в составе «Зенита», футболист стал лучшим бомбардиром команды в предыдущем сезоне. Масла в огонь подливал комментарий Владимира Федотова, который не стал опровергать появившиеся слухи (в отличие от пресс-службы):

Мне ничего неизвестно о том, что Дзюба может оказаться у нас, но мы следим за его попытками трудоустроиться. Пока вообще не хочется об этом говорить. В вопросе трансферов всегда есть поле для деятельности, но, как известно, они любят тишину.