Тен Хаг меняет психологию МЮ. Вернулись к порядку и здоровым амбициям

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сегодня, 14:57

Но впереди – опасная «Барселона».

Тренер МЮ – фанат Кройфа

В «Барселоне» связь с Йоханом не прерывалась никогда. Гави в Суперкубке забил мяч и отдал две голевые в Эль Класико, повторив достижение голландца. Но есть след Кройфа и в МЮ . В кабинете у тен Хага в Амстердаме было два портрета Йохана. Один с фотографией игрока, а второй на посту тренера. Еще в тринадцать лет, когда Эрик только мечтал стать футболистом, мальчик оказался на одном телевизионном шоу с Кройфом. Вместе с легендой рассуждали, стоит ли тренерам много кричать на молодых футболистов.

На дворе был 1984 год. Кройф через год возглавит «Аякс», а еще через четыре начнет перестройку в «Барселоне», выиграв для каталонцев в итоге первый Кубок чемпионов в её истории. Тренер «Манчестер Юнайтед» накануне матча в Барселоне сам гулял по пустому «Камп Ноу». Для него «блаугранас» имеют значение, как и «Аякс», хотя он человек из «Твенте», никогда не игравший за клуб из Амстердама. Не был настолько классным футболистом, зато стал крутым тренером, который справляется без Роналду.

Эрик наводит порядок в МЮ

Это длительный и сложный процесс, результат которого увидят позже. Но МЮ – последний английский клуб, претендующий на четыре трофея. С первых дней тен Хаг пытался напомнить футболистам «дьяволов», что пусть они сами тотальные неудачники в АПЛ – десять лет без чемпионства после Фергюсона, зато представляют великий клуб. Эрик, который меняет всё, в истории МЮ уже был. Но артист Кантона повелевал хаосом, а тен Хаг более практичный. Еще на летних сборах был оговорен дресс-код, когда тренер увидел, что каждый одевается, как хочет, со стороны не похожи на единую команду.

Футболисты будут вспоминать забег на 13 километров. Это средний пробег игроков «Брентфорда» в день разгрома МЮ . Роналду заплатил огромные штрафы за свои выходки. Другие игроки получали наказания, когда опаздывали на собрания команды, обед или тренировку. Голландец заставил оборудовать дорогой кинозал, в котором показал игрокам, как их «возили» в стартовых матчах АПЛ . А теперь видим результаты летних и осенних решений. МЮ выиграл 14 из последних 17 матчей, уступив только «Арсеналу». Приключения бывают, вроде ничьей с «Лидсом», но процесс наладки запущен.

Голландец ждёт новичков

Тренер открыто жаловался на состав. Причем его больше волнует не только класс футболистов, а их психология. В последнем матче против «Лидса», когда взяли реванш после домашней ничьей, играли Вегхорст, Забитцер, Фред, Маласиа, Далот, Магуайр и Шоу, которых может не быть через год в основе мечты тен Хага. Но многие выполнили задачу, как Шоу, когда оказывался в центре оброны. Также забил юный Гарначо, это третий мяч 18-летнего аргентинца в сезоне. Истории становления звездочек тоже важны тен Хагу. Но вряд ли стоит отдавать всю селекцию МЮ в руки лично тренеру. Нужна вертикаль власти, ведь с дорогущим Антони наставник, вероятно, ошибся.

Но если клуб в ближайшие недели сменит владельцев, то возможны безумные расходы на трансферы. Да и без шейхов есть деньги. И хотя нашлись связки, которые голландец хочет сохранить – например, Варана и Мартинеса (Лисандро сегодня не сыграет из-за дисквалификации, как и Забитцер), МЮ ищет центрального нападающего, а также правильного хавбека для связки с Бруну и Каземиро, ведь Эриксен не вечен. Матч против «Барселоны» — тест для МЮ . Испанцы ведь выдали серию из 11 побед, прошли 16 игр без поражений (в последний раз уступали «Баварии» 0:3 в октябре). Причина их успехов связана с наставником и трансферами, которые тен Хаг лишь ждет.

Судить будут по трофеям

У «Арсенала» годами были удачные отрезки, иногда довольно длительные. Но если нет значимых побед – не вернули статус. А локальные комплименты того же Артету не устраивают. Хотя Микель проиграл Гвардиоле снова и вновь в АПЛ , он верит в чемпионство «канониров». Наставник «Манчестер Юнайтед», учитывая потери – в лазарете пять игроков с Эриксеном включительно, заявлять о борьбе за титул не может. Зато может менять тактику так, чтобы МЮ играл, как фаворит в будущем.

Тен Хаг на собраниях команды должен убеждать Бруну, Рэшфорда, Де Хеа, Варана и Каземиро, что могут выигрывать трофеи. Речь не только о Кубке Лиги. Хотя «Барселона» против МЮ — скромный по рангу матч Лиги Европы, а не полуфинал Лиги чемпионов, речь о противостоянии, подкрепленном великой историей. Благодаря Хави, который отлично справляется, и тен Хагу поединок этот глубокий и сложный, как фильм «Банши Инишерина». Надеемся лишь, что получится веселее и без увечий.

После Роналду стало лучше

МЮ явно прибавил после ухода Роналду. Криштиану мешал, в первую очередь, тен Хагу и Рэшфорду, судя по отклику коллектива и результатам. У Маркуса после чемпионата мира 13 голов и 4 ассиста в 15 сыгранных матчах, его сватают в другие клубы, не только в ПСЖ . У Бруну результативных действий меньше, но полезных – еще больше. Структура игры МЮ не идеальная, но тут как с победой в дерби над Гвардиолой. Нужно терпение, а не только класс, как у Каземиро. Сегодня Карлос сыграет против знакомого соперника.