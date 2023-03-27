Нидерланды – Гибралтар : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Нидерланды – Гибралтар, который состоится 27 марта 2023 года

Нидерланды

Сборная Нидерландов с треском проиграла первый матч вице-чемпионам мира и теперь их ждет домашняя игра с Гибралтаром, в победе над которым не сомневаются даже сами жители этого небольшого государства. Вопрос состоит в том, с каким настроем будут играть хозяева, и сколько они смогут забить команде, которая значительно ниже классом, после настоящей «пощечины» в серьезном футбольном противостоянии, которое завершилось не в их пользу.

24 марта сборная Нидерландов крупно проиграла Франции (0:4), а девятого декабря на ЧМ 2022 уступила по пенальти Аргентине (2:3) в четвертьфинале.

Гибралтар

Сборная Гибралтара стала пропускать несколько меньше по сравнению с прошлыми квалификациями, но коллективу все еще очень далеко до значимых результатов и вряд ли в ближайшие годы ситуация изменится. Для гостей уже достижение сыграть против многочисленных звезд сборной Нидерландов и постараться на их фоне максимально достойно хотя бы половину встречи.

24 марта Гибралтар проиграл на своем поле Греции (0:3), а 19 ноября прошлого года выиграл товарищескую встречу у Андорры (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Нидерланды – 1.01

Ничья – 45

Победит Гибралтар – 150

Статистика

Нидерланды проиграли два из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Гибралтара проиграла 12 из 15 последних матчей на выезде

Нидерланды выиграли оба матча с Гибралтаром с общим счетом (13:0)

Прогноз

Поставить на победу Нидерландов с форой (-5.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Предполагаем, что хозяева с первых минут начнут забивать мячи в ворота Гибралтара и одержат разгромную победу.