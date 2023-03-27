Польша – Албания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Польша – Албания, который состоится 27 марта 2023 года

Польша

Сборная Польша разочаровала своей игрой в первом туре и закономерно ее проиграла. Теперь команде необходимо реабилитироваться и набрать первые очки в этой квалификации, ведь еще одна потеря очков может привести к большим проблемам в будущем. В игре с Албанией хозяева выглядят фаворитами, но чтобы добиться результата, им придется потратить много сил и продемонстрировать навыки игры как в обороне, так и нападении.

24 марта сборная Польши проиграла Чехии (1:3), а четвертого декабря с тем же счетом уступила на ЧМ 2022 команде Франции (1:3).

Албания

Сборная Албании только начинает свои выступления в отборе на Евро 2024 и хочет уже с первого тура начать добывать очки, чтобы бросить вызов прямым конкурентам и побороться за выход из группы. В коллективе подобраны опытные футболисты, которые знают, как себя вести в разных ситуациях и быстрый гол на выезде может совсем перевернуть возможности и шансы обеих сборных в целом поединке.

19 ноября сборная Албании обыграла в товарищеском матче Армению (2:0), а 16 числа уступила команде Италии (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 1.5

Ничья – 4.05

Победит Албания – 7.4

Статистика

Сборная Польши проиграла три последних матча во всех турнирах

Албания выиграла один из десяти последних выездных встречах

Польша выиграла у Албании восемь матчей из десяти последних при двух ничьих

Пять из семи последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, Польше не будет просто и даже если хозяева смогут победить, то наверняка не смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности.