Польша – Албания : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Польша – Албания, который состоится 27 марта 2023 года
Польша
Сборная Польша разочаровала своей игрой в первом туре и закономерно ее проиграла. Теперь команде необходимо реабилитироваться и набрать первые очки в этой квалификации, ведь еще одна потеря очков может привести к большим проблемам в будущем. В игре с Албанией хозяева выглядят фаворитами, но чтобы добиться результата, им придется потратить много сил и продемонстрировать навыки игры как в обороне, так и нападении.
24 марта сборная Польши проиграла Чехии (1:3), а четвертого декабря с тем же счетом уступила на ЧМ 2022 команде Франции (1:3).
Албания
Сборная Албании только начинает свои выступления в отборе на Евро 2024 и хочет уже с первого тура начать добывать очки, чтобы бросить вызов прямым конкурентам и побороться за выход из группы. В коллективе подобраны опытные футболисты, которые знают, как себя вести в разных ситуациях и быстрый гол на выезде может совсем перевернуть возможности и шансы обеих сборных в целом поединке.
19 ноября сборная Албании обыграла в товарищеском матче Армению (2:0), а 16 числа уступила команде Италии (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Польша – 1.5
- Ничья – 4.05
- Победит Албания – 7.4
Статистика
- Сборная Польши проиграла три последних матча во всех турнирах
- Албания выиграла один из десяти последних выездных встречах
- Польша выиграла у Албании восемь матчей из десяти последних при двух ничьих
- Пять из семи последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Предполагаем, Польше не будет просто и даже если хозяева смогут победить, то наверняка не смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности.