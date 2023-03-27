Швеция – Азербайджан : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Швеция – Азербайджан, который состоится 27 марта 2023 года
Швеция
Сборная Швеции провалила очень важный матч в первом туре с главным фаворитом своей группы и теперь вынуждена набирать максимальное количество очков, чтобы оставлять себе реальные шансы на борьбу за выход из группы. В домашней встрече с Азербайджаном хозяева считаются большими фаворитами и обязаны приложить максимум усилий, чтобы одержать победу, ни у кого не вызвав сомнения.
24 марта сборная Швеции крупно проиграла на своем поле Бельгии (0:3), а 12 января в товарищеской встрече выиграла у Исландии (2:1).
Азербайджан
Азербайджан не смог ничего противопоставить сопернику в первом туре и в нынешней встрече, откровенно говоря, у гостей шансов немного. Тем не менее, сборная оба матча проводит на выезде и рассчитывает на своем стадионе выступить лучше. На определенных отрезках встречи коллектив может создать проблемы многим соперникам и наказать противника забитыми мячами в случае недооценки.
24 марта Азербайджан проиграл на выезде Австрии (1:4), а 20 ноября сыграл в товарищеском матче с Северной Македонией (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швеция – 1.2
- Ничья – 7.1
- Победит Азербайджан – 16
Статистика
- Швеция выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей Азербайджана завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из четырех последних матчей Швеции завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу сборной Швеции с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что у гостей не будет больших шансов в этой встрече, а Швеция наберет важные три балла.