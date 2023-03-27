Швеция – Азербайджан : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Швеция – Азербайджан, который состоится 27 марта 2023 года

Швеция

Сборная Швеции провалила очень важный матч в первом туре с главным фаворитом своей группы и теперь вынуждена набирать максимальное количество очков, чтобы оставлять себе реальные шансы на борьбу за выход из группы. В домашней встрече с Азербайджаном хозяева считаются большими фаворитами и обязаны приложить максимум усилий, чтобы одержать победу, ни у кого не вызвав сомнения.

24 марта сборная Швеции крупно проиграла на своем поле Бельгии (0:3), а 12 января в товарищеской встрече выиграла у Исландии (2:1).

Азербайджан

Азербайджан не смог ничего противопоставить сопернику в первом туре и в нынешней встрече, откровенно говоря, у гостей шансов немного. Тем не менее, сборная оба матча проводит на выезде и рассчитывает на своем стадионе выступить лучше. На определенных отрезках встречи коллектив может создать проблемы многим соперникам и наказать противника забитыми мячами в случае недооценки.

24 марта Азербайджан проиграл на выезде Австрии (1:4), а 20 ноября сыграл в товарищеском матче с Северной Македонией (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Швеция – 1.2

Ничья – 7.1

Победит Азербайджан – 16

Статистика

Швеция выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей Азербайджана завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей Швеции завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу сборной Швеции с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что у гостей не будет больших шансов в этой встрече, а Швеция наберет важные три балла.