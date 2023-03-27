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Швеция – Азербайджан : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:32
Швеция – Азербайджан : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Швеция – Азербайджан, который состоится 27 марта 2023 года

Швеция

Сборная Швеции провалила очень важный матч в первом туре с главным фаворитом своей группы и теперь вынуждена набирать максимальное количество очков, чтобы оставлять себе реальные шансы на борьбу за выход из группы. В домашней встрече с Азербайджаном хозяева считаются большими фаворитами и обязаны приложить максимум усилий, чтобы одержать победу, ни у кого не вызвав сомнения.

24 марта сборная Швеции крупно проиграла на своем поле Бельгии (0:3), а 12 января в товарищеской встрече выиграла у Исландии (2:1).

Азербайджан

Азербайджан не смог ничего противопоставить сопернику в первом туре и в нынешней встрече, откровенно говоря, у гостей шансов немного. Тем не менее, сборная оба матча проводит на выезде и рассчитывает на своем стадионе выступить лучше. На определенных отрезках встречи коллектив может создать проблемы многим соперникам и наказать противника забитыми мячами в случае недооценки.

24 марта Азербайджан проиграл на выезде Австрии (1:4), а 20 ноября сыграл в товарищеском матче с Северной Македонией (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Швеция – 1.2
  • Ничья – 7.1
  • Победит Азербайджан – 16

Статистика

  • Швеция выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять последних матчей Азербайджана завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Три из четырех последних матчей Швеции завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу сборной Швеции с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что у гостей не будет больших шансов в этой встрече, а Швеция наберет важные три балла.

Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 15:29
Слишком уж дорого дают гол гостей, который в реальности стоит не больше 2-ки, откровенно говоря. Тут и игровая концепция Азербайджана влияет на процесс, ведь гости отошли от извечного желания глубоко обороняться, забивают уже в 6-ти матчах подряд, тогда как оборона хозяев также не святая и вполне может быть поймана соперником на контратаке. Исходя из увиденного, можно вполне спокойно брать здесь гол гостей в качестве довольно "валуйно" ставки за такой КФ.
Гость
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