Румыния – Беларусь : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Румыния – Беларусь, который состоится 28 марта 2023 года
Румыния
Сборная Румынии одержала вполне прогнозируемую победу в первом туре над аутсайдером и может готовиться к следующему поединку, где также выглядит большим фаворитом. Матчи с прямыми конкурентами еще впереди, а поэтому хозяевам важно набрать очки в поединках, где это совершенно необходимо делать. Тем не менее, тренерскому штабу сборной Румынии требуется правильно настроить своих игроков и исключить недооценку соперника.
25 марта сборная Румынии на выезде обыграла команду Андорры (2:0), а 20 ноября в товарищеском поединке разгромила Молдову (5:0).
Беларусь
Сборная Беларуси очень быстро сдалась и в конце поединка закономерно получила разгромный результат не в свою пользу. В игре с Румынией на выезде в гостей практически никто не верит, и даже одно очко заработать будет крайне проблематично. Тем не менее, встреча начинается с равного счета и обещает быть интересной, несмотря на не самую яркую вывеску противостояния в этот игровой день.
25 марта Беларусь разгромно уступила команде Швейцарии (0:5), а 20 ноября проиграла в товарищеском матче Оману (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Румыния – 1.4
- Ничья – 4.3
- Победит Беларусь – 9.5
Статистика
- Румыния выиграла только четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Сборная Беларуси проиграла семь из десяти последних выездных поединков
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Румынии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Сборная Беларуси очень слабо выступает в выездных поединках и вероятнее всего, здесь тоже потерпит крупное поражение.