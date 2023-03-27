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Румыния – Беларусь : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 19:40
Румыния – Беларусь : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Румыния – Беларусь, который состоится 28 марта 2023 года

Румыния

Сборная Румынии одержала вполне прогнозируемую победу в первом туре над аутсайдером и может готовиться к следующему поединку, где также выглядит большим фаворитом. Матчи с прямыми конкурентами еще впереди, а поэтому хозяевам важно набрать очки в поединках, где это совершенно необходимо делать. Тем не менее, тренерскому штабу сборной Румынии требуется правильно настроить своих игроков и исключить недооценку соперника.

25 марта сборная Румынии на выезде обыграла команду Андорры (2:0), а 20 ноября в товарищеском поединке разгромила Молдову (5:0).

Беларусь

Сборная Беларуси очень быстро сдалась и в конце поединка закономерно получила разгромный результат не в свою пользу. В игре с Румынией на выезде в гостей практически никто не верит, и даже одно очко заработать будет крайне проблематично. Тем не менее, встреча начинается с равного счета и обещает быть интересной, несмотря на не самую яркую вывеску противостояния в этот игровой день.

25 марта Беларусь разгромно уступила команде Швейцарии (0:5), а 20 ноября проиграла в товарищеском матче Оману (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Румыния – 1.4
  • Ничья – 4.3
  • Победит Беларусь – 9.5

Статистика

  • Румыния выиграла только четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Сборная Беларуси проиграла семь из десяти последних выездных поединков
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Румынии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Сборная Беларуси очень слабо выступает в выездных поединках и вероятнее всего, здесь тоже потерпит крупное поражение.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:41
На чистую победу румын коэффициент слишком скромный, поэтому можно присмотреться к варианту ставки с минусовой форой. Свой выбор остановлю на скромном варианте: Фора(-1), но вполне допускаю, что проиграть гости данного поединка могут с куда более крупным счетом. Ибо, беларусы уже даже до уровня "скромного середняка" не дотягивают, и провалиться могут абсолютно в любой встрече. Моя ставка: Фора(-1) на Румынию.
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