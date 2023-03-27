Румыния – Беларусь : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Румыния – Беларусь, который состоится 28 марта 2023 года

Румыния

Сборная Румынии одержала вполне прогнозируемую победу в первом туре над аутсайдером и может готовиться к следующему поединку, где также выглядит большим фаворитом. Матчи с прямыми конкурентами еще впереди, а поэтому хозяевам важно набрать очки в поединках, где это совершенно необходимо делать. Тем не менее, тренерскому штабу сборной Румынии требуется правильно настроить своих игроков и исключить недооценку соперника.

25 марта сборная Румынии на выезде обыграла команду Андорры (2:0), а 20 ноября в товарищеском поединке разгромила Молдову (5:0).

Беларусь

Сборная Беларуси очень быстро сдалась и в конце поединка закономерно получила разгромный результат не в свою пользу. В игре с Румынией на выезде в гостей практически никто не верит, и даже одно очко заработать будет крайне проблематично. Тем не менее, встреча начинается с равного счета и обещает быть интересной, несмотря на не самую яркую вывеску противостояния в этот игровой день.

25 марта Беларусь разгромно уступила команде Швейцарии (0:5), а 20 ноября проиграла в товарищеском матче Оману (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Румыния – 1.4

Ничья – 4.3

Победит Беларусь – 9.5

Статистика

Румыния выиграла только четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Беларуси проиграла семь из десяти последних выездных поединков

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Румынии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Сборная Беларуси очень слабо выступает в выездных поединках и вероятнее всего, здесь тоже потерпит крупное поражение.