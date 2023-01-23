Капитан и надежда МЮ — россиянин. За Ибру будущего будут бороться Карпин и Саутгейт

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вчера, 21:22

Амир Ибрагимов – подрастающая звезда «дьяволов».

Исполнил мечту многих мальчишек мира

В школу МЮ мечтают попасть сотни тысяч детей. А российский хавбек играет в составе со старшими с «десяткой» на спине. Еще и капитан своей возрастной группы. Пиняев пять лет назад ездил на стажировку в МЮ . Теперь из «Крыльев Советов» перебрался в «Локомотив». Сергею всего восемнадцать лет, вся карьера впереди. В том числе не исключен переход в большой европейский клуб, как мечтал с детства.

А вот дагестанец Ибрагимов, которому, по данным «Transfermarkt», 14 лет, но в прессе часто пишут, что уже 15, пошел дальше. Амир — воспитанник МЮ . Атакующий полузащитник играет на разных флангах, часто выходит на ударные позиции по центру. Выступал, невзирая на юный возраст, за молодежный состав «дьяволов». А теперь о нем написали все английские издания, ведь провел два подряд матча.

Оба раза против «Ливерпуля» за составы U-16 и U-18. В первом случае сам принес победу, во втором в тот же день забил один из мячей. Тренеры так гоняют только настоящих лидеров. Ибрагимов явно превосходит сверстников, видно по записям игр. В МЮ переживали, чтобы другой гранд не своровал техничного юношу.

В прошлом году Ибрагимов заключил договор, что до 17 лет останется в МЮ . Атакующий игрок обладает конкретностью и беспощадностью при завершении атак. Амир и его младший брат Гази выступают за одну из сильнейших школ в Англии, талантливые дети.

Должен объективно смотреть на вещи

Большинство сильных воспитанников МЮ двадцать первого века к основе не имели отношения. Не все как Погба. «Птенцов Мойеса» не было, как и «птенцов Сульшера». Те времена в прошлом. У «птенца» Бекхэма взрослые дети, один из сыновей сам играет в футбол и троллит папу, ведь болеет за «Арсенал». Но ни один ребенок Бекса не хорош в футболе так, как Амир Ибрагимов.

Его младший брат играл с сыновьями Роналду и Руни, а в команде U-16 выделяют троих, но Амира все скауты называют лучшим. Не просто талант, а капитан. Лидерские качества важны в футболе. Помогают компенсировать собственные минусы и отражаются на характере игры всей команды. Будучи школой МЮ , легко унижать соперников на юношеском уровне, успехов хватает.

Но важно сохранить волю к победе при переходе на взрослый уровень. Амир должен ставить на дебют в первой команде «Манчестер Юнайтед». А если нет, то важно не подписывать рабский взрослый контракт и честно просить родной клуб отпустить в аренду, если такая необходимость появится. А пока набирает популярности в Сети, как многие юные звездочки.

Ибрагимова легко запомнить – корень фамилии для МЮ нечужой. А поскольку сейчас юные футболисты сначала становятся героями вирусных видео, как Мудрик, и лишь затем спустя годы показывают класс, то ничего удивительного, что о школьнике говорят. Эндрик тоже прославился по видео в Сети, а «Реал» отдал 72 млн евро с бонусами. Молодой дагестанец повторит их успехи?

Что бросается в глаза – Амир ведет игру. С ним атака приобретает осмысленность. Он намного смелее, чем напарники. Можно выделить парочку ребят, которые физически заметны, но технически дагестанский мальчишка самый интересный в U-16 и даже в U-18.

Вряд ли игрок достанется сборной России

Конечно же, с ним познакомятся или уже знакомы братья Нурмагомедовы. Двоюродный брат Хабиба – Умар, уже отмечается в комментариях у Ибрагимова на странице. За Амиром следят в Дагестане и точно рады его успехам, ведь футбол в там любят. В отличие от Пиняева, который стажировался, но не остался, Амир и его брат в академии. У Ибра-Кадабры, как его по аналогии со Златаном величают порой фанаты, широкий диапазон действий.

Осталось выяснить, насколько вырастет за ближайшие годы. Причем буквально в высоту тоже. Пока невысокий, но и не крошечный. Внешне вылитый британец, светловолосый, словно сын Пола Скоулза или Никки Батта. Хотя пока это атакующий хавбек, повадками Амир напоминает сильного центрального форварда. У него есть хладнокровие, которое выделяло акселерата Руни в юности. Ибрагимов не такой крепкий, но может реализовать себя в атаке.

Форвардов у сборной России вроде бы много, а рекордсмен по голам – отверженный многими клубами и наставниками Дзюба. Карпину точно хотелось бы заполучить нападающего мирового класса из школы МЮ . Или же плеймейкера с ударом такого же высокого уровня, как у Амира. Но злой парадокс в том, что если Ибрагимов вырастет так сильно в красной футболке, как от него ждут, то это футболист для сборной Англии, одной из самых рейтинговых команд мира.

Только если не получится, то вспомнит, что до 11 лет жил в России. В теории атака с Захаряном, Пиняевым и Ибрагимовым могла бы получиться невероятной, все таланты европейского уровня, а не местечкового. Но скорее Амиру суждено сыграть со стариком Кейном и в сборной Англии, и в «Манчестер Юнайтед».