Обзывал арбитров, толкал соперников и уничтожил «Ливерпуль». Винисиус – суперзвезда футбола

1677073126

сегодня, 16:38

Со всеми вытекающими последствиями.

Третья планета в созвездии Холанда и Мбаппе

Из игроков нового поколения выделяется Килиан, чемпион мира с хет-триком в другом финале. Холанд набрал голов в АПЛ . У норвежца наглость молодого Роналдо, хотя другой стиль футбола. На Феномена скорее похож Мбаппе, но Килиан ищет свой почерк, сочетая стили разных мастеров, вроде Анри и Роналду.

А рядом с Мбаппе и Холандом есть парень с победным голом в финале ЛЧ . 2000 год подарил футболу много интересных игроков, кроме Винисиуса и Эрлинга. Фоден, Дэвис, Тонали и Санчо тоже звезды, хотя не всегда стабильные. Винисиус пару лет назад был парнем, которому Бензема просил не отдавать мяч.

Теперь вырос, грамотнее расстается с мячом. У Вини дубль и ассист на «Энфилд Роуд», отпраздновал в стиле Роналду, скрестив руки на груди, и написал после игры: «Сеньоры и сеньориты, это „Реал“ Мадрид». Но если будет раздел на фанатов Мбаппе и поклонников Холанда, то Виниус может оказаться новым Неймаром.

Полярный мир Месси и Роналду оставил бразильца в тени. Винисиусу важно учесть ошибки Неймара. Стоит думать о футболе, а не о развлечениях. В огромном доме Винисиуса сейчас живут его друзья детства. Пятизвездочная общага, где парни посвящают свободное время видеоиграм, если Жуниор не тренируется.

Девушка у футболиста есть, но она модель, которая раньше снималась в реалити-шоу. Также важно, что Мария из богатой семьи. Не факт, что родители в восторге от «жениха» из спорта. Пока Мария и Винисиус живут на разных континентах, а их отношения обе стороны тщательно оберегают от публичности, что правильно.

Агрессивный характер и любовь к провокациям

Легко быть белым мужиком, который учит других реакции на расовые оскорбления, если тебя в жизни никто так не оскорблял. Расизм ранит, ведь не у всех выработались установки Зеедорфа, который отвечал голами и победами. Винисиус иной по темпераменту и характеру. Идет на конфликты с обидчиками с трибун.

Винисиус собирает хейтеров, прицепились даже к тому, что он празднует голы танцами. Но даже если речь не о расовых оскорблениях и высосанных из пальца историях о «неправильной» радостной реакции, то остается неумение Винисиуса реагировать без матов. Это игрок, который не молчит в ответ.

Несколько лет назад в день Эль Класико фанаты «Барселоны» показывали вингеру «Реала» средние пальцы, когда тот уходил на замену. Болельщики знали, что игрок отреагирует не так, как Де Брюйне на бутылки, брошенные фанатами «Арсенала». Кевин высмеял обидчиков, а Винисиуса можно задеть, чем пользуются.

Жуниор недавно набросился на защитников «Мальорки», хвастаясь богатством. Разделяем разные случаи. Когда Винисиус толкает грубого защитника, то должен получить карточку. Но нет оправданий тому, кто на весь стадион обозвал маму Винисиуса во время минуты молчания в память жертв трагедии в Турции и Сирии.

Вини за словом в карман тоже не лезет, недавно грязно выругался на арбитра. Полагаем, у Жуниора высокий уровень мужских гормонов. Помогает в спорте – крепче, чем бедняга Неймар, который вечно ломается, но мешает в общении. Пора включиться педагогу Анчелотти, Винисиусу навредит репутация скандалиста.

Может пострадать от трансфера Мбаппе в «Реал»

Леау заигрывает с болельщиками «Реала», публиковал посты, намекающие на переезд в Мадрид. Идут торги за португальского форварда, но разные по формату Леау, Мбаппе и Винисиус в сухом остатке левые инсайды. Конечно, у португальца и француза есть опыт игры в центре атаки, а у Винисиуса в паре с Бензема, но они не центрфорварды.

Дудек прав, что Винисиус находит Карима с закрытыми глазами. Но Перес нашел копии паспорта француза. Там пишут, что Бензема 35 лет. В «Реале» не передерживают возрастных легенд клуба. Ни Рауля, который хотел остаться, ни Касильяса, которому нашли конкурента Наваса. Роналду, когда португалец решил уйти, тоже силой не держали.

Перес понимает, что Кроос, Модрич и Бензема не вечны. Легенды уйдут в ближайшие годы, как Каземиро, Варан, Рамос, Бэйл и Роналду. Анчелотти ведет переговоры с бразильцами, может исполнить заветную мечту Винисиуса выиграть чемпионат мира. А какие у нового тренера будут планы на Жуниора, они сработаются?

Мбаппе и Хакими подумывают перейти в «Мадрид». У ПСЖ странный период, когда многие на чемоданах. Но если Анчелотти уходит из «Реала», то кто будет главным тренером? Рауль – очевидный кандидат, но появление Тухеля тоже не удивит. «Реалу» важно хорошо выступать в Лиге чемпионов, а Томас играл в двух финалах.

Но если Леау и Мбаппе – выбор Переса, то пострадает Винисиус. Ему удобно играть, если справа в атаке Вальверде. Также Жуниору помогает развиваться альтруизм Бензема. Карим умеет делиться, чего не скажешь о многих других нападающих. Теоретически Мбаппе, Леау и Винисиуса можно представить в качестве трио.

Вот только это трое правшей, которые чаще всего в жизни играли на левом фланге. Похожую задачку решали, когда в команде появились Бэйл и Роналду. Тогда футбольная мудрость Модрича, Крооса и Бензема сгладила острые углы. А теперь пошли за молодыми, которые не такие опытные и могут реагировать острее.

Беллингем может выбрать Мадрид. У Холанда мало королевских вариантов, если «Манчестер Сити» накажут лишением очков. И скандальный отказ Мбаппе можно переиграть. Трансферы и смена тренера повлияют на Винисиуса глобально, а локально будут оппоненты, которые в обороне лучше, чем Александер-Арнольд.

А вот если смена поколений в «Реале» пройдет успешно, то бразилец пойдет по стопам легенд, получит невероятных напарников и станет частью нового великого трио, например, с Эндриком и Мбаппе. А пока вингер снова сделал больно «Ливерпулю», как год назад в финале, и мечтает о новой победе в Лиге чемпионов.