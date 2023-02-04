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Новичок «Челси» забил 5 голов в 5 играх чемпионата Южной Америки U20

сегодня, 12:39

Бразильский полузащитник «Челси» Андрей Сантос забил 5 голов в 5 матчах чемпионата Южной Америки U20.

На данный момент сборная Бразилии лидирует в первенстве. Сантос ранее перешел в лондонский клуб за 11 миллионов фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:05
Будет полезен команде!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:43
Забивает, при том, что Сантос игрок центра поля, хорошо подключаясь к атакам.
Яркий, сильный игрок для своих лет, и удалось купить его по сути за копейки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:43
Уважаемые админы!
Я не в курсе, насколько сложно у вас в КП с заведением клонов и выдачи им призов (играю с одного акка уже много лет). Но если есть правило на каждый аккаунт заводить свою злектронную и обычную почту, то почему клоноводам разрешается всё получать одним кодом и в одном месте?
Пусть уважаемый клоновод сидит со списком своих клонов-победителей, рассылает адреса почт или мест жительств "друзей и помощников".

Пусть на это тратятся дни или недели, любой приз нужно заработать.

И незачем делать исключения и облегчать жизнь клоноводам.
У обычных игроков очки и призы даются куда сложнее. Не упрощайте жизнь клоноводам или сразу создайте им магазинчик для продажи футбольной атрибутики.
Удобный адрес он (они) вам укажут.

Думаю, к моему мнению присоединятся многие ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:01
Поэтому он и попал на карандаш к Челси...
az5cwzefwy7k
az5cwzefwy7k
сегодня в 12:57
То есть на 17 голов до конца чемпа Челси может рассчитывать
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