Новичок «Челси» забил 5 голов в 5 играх чемпионата Южной Америки U20

Бразильский полузащитник «Челси» Андрей Сантос забил 5 голов в 5 матчах чемпионата Южной Америки U20.
На данный момент сборная Бразилии лидирует в первенстве. Сантос ранее перешел в лондонский клуб за 11 миллионов фунтов стерлингов.
Бразильский полузащитник «Челси» Андрей Сантос забил 5 голов в 5 матчах чемпионата Южной Америки U20.
На данный момент сборная Бразилии лидирует в первенстве. Сантос ранее перешел в лондонский клуб за 11 миллионов фунтов стерлингов.
Яркий, сильный игрок для своих лет, и удалось купить его по сути за копейки.
Яркий, сильный игрок для своих лет, и удалось купить его по сути за копейки.
Я не в курсе, насколько сложно у вас в КП с заведением клонов и выдачи им призов (играю с одного акка уже много лет). Но если есть правило на каждый аккаунт заводить свою злектронную и обычную почту, то почему клоноводам разрешается всё получать одним кодом и в одном месте?
Пусть уважаемый клоновод сидит со списком своих клонов-победителей, рассылает адреса почт или мест жительств "друзей и помощников".
Пусть на это тратятся дни или недели, любой приз нужно заработать.
И незачем делать исключения и облегчать жизнь клоноводам.
У обычных игроков очки и призы даются куда сложнее. Не упрощайте жизнь клоноводам или сразу создайте им магазинчик для продажи футбольной атрибутики.
Удобный адрес он (они) вам укажут.
Думаю, к моему мнению присоединятся многие ...
Я не в курсе, насколько сложно у вас в КП с заведением клонов и выдачи им призов (играю с одного акка уже много лет). Но если есть правило на каждый аккаунт заводить свою злектронную и обычную почту, то почему клоноводам разрешается всё получать одним кодом и в одном месте?
Пусть уважаемый клоновод сидит со списком своих клонов-победителей, рассылает адреса почт или мест жительств "друзей и помощников".
Пусть на это тратятся дни или недели, любой приз нужно заработать.
И незачем делать исключения и облегчать жизнь клоноводам.
У обычных игроков очки и призы даются куда сложнее. Не упрощайте жизнь клоноводам или сразу создайте им магазинчик для продажи футбольной атрибутики.
Удобный адрес он (они) вам укажут.
Думаю, к моему мнению присоединятся многие ...