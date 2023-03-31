«Ковентри Сити» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Ковентри Сити» – «Сток Сити», который состоится 1 апреля 2023 года

«Ковентри Сити»

«Небесно-голубые» в Чемпион Лиге на текущий момент занимают восьмое место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием команды за последнее время. 4 марта в игре 35-го тура Чемпионшипа «Ковентри» на выезде с разгромным счётом взял верх над «Хаддерсфилдом» (4:0). С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграли «небесно-голубые» с командами «Халл» и «Уиган».

18 марта в гостях со счётом 4:1 «Ковентри» одержал победу над «Блэкпулом». Таким образом, выигрышная серия команды уже насчитывает девять матчей подряд.

«Сток Сити»

«Красно-белые» находятся на пять строчек ниже «небесно-голубых» в турнирной таблице чемпионата. Команда выступает не так успешно, но, тем не менее, в четырёх своих крайних встречах не уступила своим оппонентам. 10 марта с разницей в один мяч «гончары» обыграли дома «бродяг» из Блэкберна. Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура Чемпион Лиги с командой «Мидлсбро» (1:1).

«Нулёвку» раскатали «красно-белые» дома с «канарейками» из Норвича.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ковентри Сити» – 2.37

Ничья – 3.35

Победит «Сток Сити» – 3.05

Победит «Ковентри Сити» с форой -1.5 – 4.30

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

Из пяти очных матчей в четырёх исход был следующий: обе забьют – нет

В одной игре из десяти последних «Ковентри Сити» проиграл

«Сток Сити» за тот же период уступил в трёх футбольных поединках.

Прогноз

В октябре прошлого года «Ковентри Сити» в гостях взял верх над «гончарами». В предстоящей игре «красно-белые» постараются взять реванш. Хозяева будут яростно этому сопротивляться. Компания Pinnacle на ничью в матче предлагает коэффициент 3.35.