Оптимальный состав сборной России. Команда мечты для Карпина

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сегодня, 17:26

Ищем лучшее сочетание футболистов.

Неважную игру сборной оправдывают толстые обстоятельства. Но параллельно вопросы к мотивации. А еще к тасованию состава. Карпин не раскрыл полностью потенциал сборной. Выпадали целые группы игроков. Не ведет за собой тот, кто очевидно выделяются. Также не стоит забывать о задаче. Пора наигрывать команду будущего, ведь настоящего у сборной в мировом футболе нет.

Вратарь

Матвей Сафонов, 24 года

Хотя наберется десяток приличных голкиперов, Сафонов первый номер. Акинфееву надоело играть за сборную, о чем Игорь честно рассказал. Матвей моложе, должен работать на приглашение в топ-5. А пока Сафонов может выручить Карпина. Сильный голкипер с отличными данными. Причем учтите, что никто не видел Матвея в команде с железной защитой, ведь оборона «Краснодара» — тихий ужас.

Защитники

Марио Фернандес, 32 года

В любой сборной нужен статусный ветеран. Ибрагимовичу 41 год, а он до сих пор в обойме сборной Швеции, пускай в основе молодые. Молодежь не сильнее, чем Фернандес. И у Караваева спорный сезон. Марио нужен в оптимальной основе, пускай и уехал в Бразилию, где есть проблемы с игровой практикой. Но, в отличие от Малкома и Клаудиньо, у Фернандеса есть юридическое право играть.

Игорь Дивеев, 23 года

Клубы из Италии следили только за Литвиновым и Дивеевым, если берем российских защитников. Игорь должен уезжать в Серию А и показывать себя. Но пока ему не везет, получает травмы. Повреждения могут перечеркнуть надежды на успешную карьеру в топ-5, но если ищем оптимальный состав, то нельзя игнорировать защитника ЦСКА . Рослый, не глупый, молодой – будет лучше со временем.

Георгий Джикия, 29 лет

Вот здесь есть сомнения, хотя речь о человеке, который в сборной играл с капитанской повязкой, является официальным лидером «Спартака». Джикия не в лучшей форме в конкретном сезоне. Но если вспоминать о классе, то пока никто из молодых, вроде Литвинова, или более опытных, но без игр в еврокубках, вроде Осипенко, не круче Георгия. Тут и характер, и первый пас, и выбор позиции.

Иван Обляков, 24 года

Проблемная позиция. Жиркова вдвое моложе не сделать. Самошников во второй лиге. Скопинцев плохо обороняется. Сильянов без опыта. Тикнизян выбрал сборную Армении. Круговой и Хлусевич не настолько высокого класса футболисты, чтобы отдавать им это место без вопросов. Обляков не защитник, но знаем истории, когда ради сборной идут на жертвы. Иван – самый интересный местный игрок из тех, кто может закрыть левую бровку

Полузащитники

Данил Глебов, 23 лет

В центре нужен человек с характером, у Глебова он есть. В будущем выберет себе новый клуб. Важно не оказаться на лавке за спиной у Барриоса в «Зените», но будут зарубежные варианты. Глебов может брать инициативу на себя, у него есть атакующий потенциал. Конечно, можно играть «4-2-3-1», используя Литвинова и Глебова в паре, или Баринова с Данилом, но выберем атакующий оптимальный состав.

Александр Головин, 26 лет

Наверное, лучший игрок страны. И давненько не выступал за сборную. Побегать против Ирана и Ирака помешала травма, которая не помешает вернуться в основу «Монако». Штаб Карпина пожалел Головина, который в этом сезоне среди лучших игроков французского клуба. Но Александр нужен сборной, он принесет мышление человека, который играл в еврокубках и против клубов ранга ПСЖ .

Алексей Миранчук, 27 лет

В «Аталанте» выступал на разных позициях. И поскольку в атаке есть молодые люди, то Миранчук, подтянувший физику в Италии, справился бы с позицией современной «десятки», меняясь с ними местами. Алексей одновременно второй форвард и человек, способный создавать моменты, оттягиваясь подальше от чужих ворот. Сильный футболист, желаем ему надолго закрепиться в «Торино».

Нападающие

Арсен Захарян, 19 лет

По таланту Захарян первый из всех. Опережает даже Пиняева, ведь у Арсена диапазон куда шире, примерно как у Мхитаряна в молодости. Важно, чтобы слухи о поведении Арсена за пределами поля оказались преувеличенными. Не хочется, чтобы еще одного таланта погубила ночная жизнь. Захарян важно не скисать после срыва сделки с «Челси». Если закрепится в сильной команде, то сборной поможет.

Федор Чалов, 24 года

Вариантов много. Могут сыграть Тюкавин, Соболев, Сергеев, Комличенко, Смолов и Дзюба. Но выбираем Чалова. Федор – один из самых умных в футбольном смысле людей в РПЛ . Форвард принимает решения, до которых многие его коллеги никогда не дорастут. У него был игровой кризис после успеха, но снова с голами. Может играть как с еще одним форвардом, так и выступать на острие.

Сергей Пиняев, 18 лет

Побил рекорд, который держался два десятилетия. Пиняев может провести успешную весну в «Локомотиве». Пытливый паренек с техникой. Сергей может вырасти в футболиста европейского класса. Пока сложно ставить на повторение пути Аршавина, но игроком уровня Кержакова, пускай и на другой позиции, Пиняев точно может стать. Неплохой подарок для национальной команды.

Средний возраст состава – 24.4 года, немного. Причем Фернандеса и Джикию можно заменить на более молодых ребят, вроде Хлусевича и Литвинова. Но даже если бы Карпин выпустил именно такой набор игроков, то могли показать качественный футбол. Перспективы есть, но нет сыгранности. Причем небольшая разница в классе с ближайшим резервом формирует второй эшелон поддержки.

Осипенко, Кузяев, Соболев, Мостовой, Баринов, Фомин и Хлусевич точно претендуют на попадания в основу в ближайшие годы. Без официальных матчей у Карпина нет причины лишать практики всех, кого вызвал. Но летом пора прекращать кадровую чехарду. Полезно вытащить Миранчука и Головина на новые поединки. Если не сформировать основу, то сборная никогда не будет играть стройно.