Искусственный интеллект ChatGPT составил символическую сборную всех времён

Искусственный интеллект ChatGPT составил свою версию символической сборной всех времен.
Голкипер: Джанлуиджи Буффон (Италия).
Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франко Барези (Италия), Кафу (Бразилия), Франц Беккенбауэр (Германия).
Полузащитники: Зинедин Зидан (Франция), Йохан Кройф (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина).
Нападающие: Пеле (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия).
Должен быть не РоналдУ, а великий феномен РоналдО.
нашёл ошибку
у искусственного интеллекта.
Должен быть не РоналдУ, а великий феномен РоналдО.
нашёл ошибку
у искусственного интеллекта.
Яшин (СССР)
Кафу(Бразилия), Мур(Англия), Беккенбауэр(Германия), Мальдини (Италия)
Зидан(Франция), Иньеста (Испания), Марадона (Аргентина)
Кройф(Нидерланды), Пеле (Бразилия), Месси (Аргентина)
Яшин (СССР)
Кафу(Бразилия), Мур(Англия), Беккенбауэр(Германия), Мальдини (Италия)
Зидан(Франция), Иньеста (Испания), Марадона (Аргентина)
Кройф(Нидерланды), Пеле (Бразилия), Месси (Аргентина)
Но на мой субъективный взгляд атакующий тандем Марадона - Роналдиньо, это была бы просто пушка, футбольная музыка 🎶 АС/DC , красота вальса Штрауса "Сказки Венского леса" !!!) Просто Супер - Люкс !!!
Но на мой субъективный взгляд атакующий тандем Марадона - Роналдиньо, это была бы просто пушка, футбольная музыка 🎶 АС/DC , красота вальса Штрауса "Сказки Венского леса" !!!) Просто Супер - Люкс !!!
Яшин
Мальдини, Барези, Неста
Зидан, Маттеус, Райкард, Иньеста
Марадона, Пеле, Роналдинью
Как вариант.
Яшин
Мальдини, Барези, Неста
Зидан, Маттеус, Райкард, Иньеста
Марадона, Пеле, Роналдинью
Как вариант.
Вопрос :Это какая футбольная схема,и почему она,а не другие многочисленные,в разные периоды футбольной моды???
Вопрос :Это какая футбольная схема,и почему она,а не другие многочисленные,в разные периоды футбольной моды???