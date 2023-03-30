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Искусственный интеллект ChatGPT составил символическую сборную всех времён

вчера, 11:27

Искусственный интеллект ChatGPT составил свою версию символической сборной всех времен.

Голкипер: Джанлуиджи Буффон (Италия).

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франко Барези (Италия), Кафу (Бразилия), Франц Беккенбауэр (Германия).

Полузащитники: Зинедин Зидан (Франция), Йохан Кройф (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина).

Нападающие: Пеле (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:04
Вот именно искусственный от этого и сборная искусственная
minai
minai
вчера в 22:35
Понятно, что искусственный интеллект пьёт искусственный алкоголь.
KTS16
KTS16
вчера в 17:53
Яшин
lobsterdam
lobsterdam ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 17:24
Эдсон Арантес ду Насименту
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:45
    112910415
    112910415
    вчера в 15:29
    интеллект старался никого не обидеть
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 15:14
    Нет, не должен. Когда Рон был в прайме, ему равных не было. Но в прайме он был всего три сезона.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:01
    Из 11 данных игроков 8 чемпионов мира, 2 финалиста ЧМ и один из 1/8 финала. Угадайте, кто. Почему бы на его место на поставить игрока соответствующего уровня? Например, Роналдо или Роналдиньо.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 14:46
    Видать искусственному интеллекту понравилось это : https://vm.tiktok.com/ZMYVNPmu8/
    Rattlehead
    Rattlehead ответ 8j9s8483h4q6 (раскрыть)
    вчера в 14:06, ред.
    А то, что искусственный интеллект в центр обороны определил двух свободных защитников, коих нынче вообще не существует, а раньше был лишь один на команду, плюс троих созидателей и ни одного разрушителя в полузащиту - это не смущает?
    8j9s8483h4q6
    8j9s8483h4q6
    вчера в 14:03
    Сейчас модно на западе, что бы везде были представители ЛГБТ сообщества, иначе кандидатуру Роналду мы в этой сборной не увидели бы.

    Должен быть не РоналдУ, а великий феномен РоналдО.

    нашёл ошибку
    у искусственного интеллекта.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Johnes (раскрыть)
    вчера в 14:01, ред.
    Носители языка - неучи и бездари? Ок. Мне это напоминает ситуацию с отечественными комментаторами, журналистами и т.д., которые до сих пор продолжают называть Ч(Щ)ави - Хави, Бишенте Лизаразю - Биксантом, Сульшера - Солскьяером (несмотря на то, что норвежец хрен знает сколько раз говорил, как правильно произносится его имя) и т.д.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 13:56
    Неплохой вариант, но не хватает разрушителя в центре поля.
    Johnes
    Johnes ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 13:56, ред.
    Не знаю, не знаю, во всяком случае нас учили именно так. Да и город Рио-де-ЖанейрО произносится именно так, а не иначе, хотя тоже оканчивается на безударное О. А про местных бразильских комментаторов: ну, бывают всякие неучи и бездари, а где их нет?!
    DXTK
    DXTK
    вчера в 13:35
    А это мой вариант:
    Яшин (СССР)
    Кафу(Бразилия), Мур(Англия), Беккенбауэр(Германия), Мальдини (Италия)
    Зидан(Франция), Иньеста (Испания), Марадона (Аргентина)
    Кройф(Нидерланды), Пеле (Бразилия), Месси (Аргентина)
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Johnes (раскрыть)
    вчера в 13:08, ред.
    Ошибаешься. Безударные О в конце что в португальском варианте, что в бразильском звучат как У. Это говорит как транскрипция, так и произношение местных. Достаточно послушать бразильских комментаторов, чтобы лишний раз в этом убедиться.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 12:50
    А почему нет Дзюбы?
    Johnes
    Johnes ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 12:49, ред.
    Как раз наоборот, дружище, в Бразилии (бразильском наречии португальского языка) слова, оканчивающиеся на букву О дают звук О, а в Португалии, слова с окончанием на букву О дают звук У! Посему, Луис НазариО дА Лима РоналдО - правильно звучит имя великого бразильского футболиста.
    Chivas1
    Chivas1
    вчера в 12:48
    Вместо Криштиану обычного, зубастика.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:47, ред.
    На вкус и цвет, как говорится...
    Но на мой субъективный взгляд атакующий тандем Марадона - Роналдиньо, это была бы просто пушка, футбольная музыка 🎶 АС/DC , красота вальса Штрауса "Сказки Венского леса" !!!) Просто Супер - Люкс !!!
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    вчера в 12:42
    Искусственный интеллект забыли ознакомить с амплуа опорный полузащитник
    Rattlehead
    Rattlehead
    вчера в 12:04, ред.
    Мда, поставить в одну команду двух либеро и ни одного опорника - это сильно.
    Яшин
    Мальдини, Барези, Неста
    Зидан, Маттеус, Райкард, Иньеста
    Марадона, Пеле, Роналдинью

    Как вариант.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 12:01
    Вместо португальского балласта должен был быть Роналдиньо
    memphis
    memphis
    вчера в 12:00
    Справедливо
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Johnes (раскрыть)
    вчера в 11:56
    Только вот в Бразилии говорят на португальском языке, поэтому тот тоже РоналДУ. Роналду Луис Назариу ди Лима, если уж быть точнее.
    Johnes
    Johnes
    вчера в 11:52
    Хороший список, вот только фамилия последнего в списке представителя должна оканчиваться на …до
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 11:44, ред.
    Какой умный ,это контрафакт искусственный!!!
    Вопрос :Это какая футбольная схема,и почему она,а не другие многочисленные,в разные периоды футбольной моды???
    Гость
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