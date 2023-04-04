«Урал» приведёт Абаскаля в бешенство. «Спартак» отправится в нижнюю сетку Кубка России

Ждем матч «шмелей» с ЦСКА.
Полезно узнать об «Урале»
- После того как «Динамо» на финишной прямой прервало серию екатеринбуржцев без поражений, случилась и вторая осечка – правда, избежать ее было практически невозможно. «Шмели» играли с «Зенитом», да еще и в Санкт-Петербурге. Какими бы сильными ни были проблемы с психологией у действующих чемпионов, в домашних стенах они уступали лишь дважды. Однако стоит отдать должное – подопечные Виктора Ганчаренко довольно долго сдерживали атакующий напор хозяев. На протяжении 75 минут «сине-бело-голубые» имели подавляющее преимущество при владении мячом, чаще били по воротам и активно задействовали фланги. Победу «Зениту» принес Иван Сергеев – нападающий, которого упорно оставляет на скамейке Сергей Семак. 27-летний форвард оформил дубль – а «Урал» стал чуть дальше от первой десятки.
- Сгущаются тучи вокруг голландского нападающего «Урала» Рая Влута – вчера стало известно, что легионера в Нидерландах приговорили к лишению свободы на срок в 2,5 года. В ходе судебного разбирательства установили, что Рай в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал автомобильную аварию – в результате инцидента погиб четырехлетний ребенок. Сложно представить, как это скажется на выступлениях форварда за уральский коллектив – а ведь Ганчаренко только нашел для него позицию в основном составе. К слову, санкций со стороны клуба Влуту опасаться не стоит – президент «шмелей» Григорий Иванов уже заявил, что на игре голландца в составе команды этот приговор не отразится.
- Есть для уральцев и положительные новости. В строй вернулся опорник Ибрахима Сиссе – в матче против «Зенита» 29-летний гвинеец провел 7 минут. Это сильно поможет екатеринбуржцам в игре со «Спартаком» — хавбек брал на себя огромную часть работы без мяча, покрывал значительные пространства. В его отсутствие главному тренеру пришлось искать новое сочетание в центре поля – в эту зону был передвинут Влут, чаще задействовался молодой Сунгатулин. При этом проблемы с центральной осью не решены полностью – все еще восстанавливается после травмы Юрий Газинский. Также в лазарете остается Игорь Коновалов.
Ориентировочный состав «Урала» (4-2-3-1): Помазун – Бевеев, Бегич, Филипенко, Кулаков – Сунгатулин, Мишкич – Егорычев, Бикфалви, Ранджелович – Каштанов.
Полезно узнать о «Спартаке»
- Чем-то «Спартак» напоминает прошлогоднее «Динамо». Тогда «бело-голубые» тоже резво начали сезон, но весной получалось гораздо меньше – со временем они выбыли из чемпионской гонки, а затем и вовсе упустили серебро. Довольствовались бронзой. Сейчас у подопечных Гильермо Абаскаля перестало работать то, что работало осенью. Тогда даже при неудачно выбранном стартовом составе срабатывали замены – теперь эффект от них практически не замечается. Да и промахов при выборе стартовой обоймы стало больше. Николсон демонстрирует ужасную реализацию – и даже при том, что его можно заменить Бальде, сенегальца Абаскаль напрочь отказывается выпускать с первых минут. Сейчас дискомфорт в мышце испытывает Промес (возможно, последствие пропуска сборов) – и выяснилось, что помимо него и Соболева забивать попросту некому.
- Хуже стала выглядеть оборона. Вероятно, дело в том, что нет устоявшихся сочетаний центральных защитников, — а в этой зоне подобные сложности дают более острые последствия. За предыдущий месяц испанский менеджер выпускал сочетания Джикия-Маслов, Джикия-Чернов, Дуарте-Чернов. Против «Ахмата» выходили Чернов-Литвинов.
- И все-таки нельзя сказать, что у «красно-белых» есть какие-то хронические проблемы. Играя с «Оренбургом», москвичи испытывали огромные сложности в создании остроты у чужих ворот – но в поединке с «Ахматом» моментов было достаточно. Зато подвела реализация. А слабость игры в защите – вполне возможно – получится устранить, как только в стартовую обойму вольются Дуарте и Тавареш. Больше пугает то, насколько часто проскальзывают такие ситуативные пробелы.
- В Кубке против «Урала» «Спартаку» будет еще сложнее – на пробелы в построении игры наслаиваются дисквалификации Николсона и Соболева (вместо Селихова в Кубке и так играет Максименко, поэтому отсутствие Александра по команде в этом турнире бьет не так сильно). Вдобавок матч пройдет в Екатеринбурге. При такой постановке вопроса «красно-белые» — совсем не фавориты.
Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Хлусевич, Дуарте, Чернов, Тавареш – Зобнин, Литвинов, Пруцев – Игнатов, Мелёшин, Зиньковский.
Полезно узнать о противостоянии
- «Спартак» рискует ухудшить и без того мрачную статистику личных встреч с «Уралом». В трех матчах текущего сезона «шмели» уже дважды жалили москвичей – 2:2 в чемпионате и 1:1 в Кубке. В промежутке с сентября 2019-го по ноябрь-2020 было еще хуже – ни одной победы.
- Сверхудачная серия «Урала» в играх со «Спартаком» берет начало с первого матча на «Екатеринбург Арене». В апреле 2018 года уральцы одержали победу со счетом 2:1. С тех пор они 4 раза обыграли «красно-белых» и 5 раз добыли ничью – в активе москвичей лишь 5 побед за этот период.
Прогноз Soccer.ru: за «Уралом» давно закрепился статус кубкового бойца. В домашних стенах они его подтвердят – и пройдут в финал Пути РПЛ.
Абаскалю же все до одного места! Он все понял, чемоданы упакованы, карета подана! Его ждут великие дела!
Абаскалю же все до одного места! Он все понял, чемоданы упакованы, карета подана! Его ждут великие дела!
Пусть победит сильнейший.
Пусть победит сильнейший.