«Урал» приведёт Абаскаля в бешенство. «Спартак» отправится в нижнюю сетку Кубка России

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вчера, 12:37

Ждем матч «шмелей» с ЦСКА .

Полезно узнать об «Урале»

- После того как «Динамо» на финишной прямой прервало серию екатеринбуржцев без поражений, случилась и вторая осечка – правда, избежать ее было практически невозможно. «Шмели» играли с «Зенитом», да еще и в Санкт-Петербурге. Какими бы сильными ни были проблемы с психологией у действующих чемпионов, в домашних стенах они уступали лишь дважды. Однако стоит отдать должное – подопечные Виктора Ганчаренко довольно долго сдерживали атакующий напор хозяев. На протяжении 75 минут «сине-бело-голубые» имели подавляющее преимущество при владении мячом, чаще били по воротам и активно задействовали фланги. Победу «Зениту» принес Иван Сергеев – нападающий, которого упорно оставляет на скамейке Сергей Семак. 27-летний форвард оформил дубль – а «Урал» стал чуть дальше от первой десятки.

- Сгущаются тучи вокруг голландского нападающего «Урала» Рая Влута – вчера стало известно, что легионера в Нидерландах приговорили к лишению свободы на срок в 2,5 года. В ходе судебного разбирательства установили, что Рай в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал автомобильную аварию – в результате инцидента погиб четырехлетний ребенок. Сложно представить, как это скажется на выступлениях форварда за уральский коллектив – а ведь Ганчаренко только нашел для него позицию в основном составе. К слову, санкций со стороны клуба Влуту опасаться не стоит – президент «шмелей» Григорий Иванов уже заявил, что на игре голландца в составе команды этот приговор не отразится.

- Есть для уральцев и положительные новости. В строй вернулся опорник Ибрахима Сиссе – в матче против «Зенита» 29-летний гвинеец провел 7 минут. Это сильно поможет екатеринбуржцам в игре со «Спартаком» — хавбек брал на себя огромную часть работы без мяча, покрывал значительные пространства. В его отсутствие главному тренеру пришлось искать новое сочетание в центре поля – в эту зону был передвинут Влут, чаще задействовался молодой Сунгатулин. При этом проблемы с центральной осью не решены полностью – все еще восстанавливается после травмы Юрий Газинский. Также в лазарете остается Игорь Коновалов.

Ориентировочный состав «Урала» (4-2-3-1): Помазун – Бевеев, Бегич, Филипенко, Кулаков – Сунгатулин, Мишкич – Егорычев, Бикфалви, Ранджелович – Каштанов.

Полезно узнать о «Спартаке»

- Чем-то «Спартак» напоминает прошлогоднее «Динамо». Тогда «бело-голубые» тоже резво начали сезон, но весной получалось гораздо меньше – со временем они выбыли из чемпионской гонки, а затем и вовсе упустили серебро. Довольствовались бронзой. Сейчас у подопечных Гильермо Абаскаля перестало работать то, что работало осенью. Тогда даже при неудачно выбранном стартовом составе срабатывали замены – теперь эффект от них практически не замечается. Да и промахов при выборе стартовой обоймы стало больше. Николсон демонстрирует ужасную реализацию – и даже при том, что его можно заменить Бальде, сенегальца Абаскаль напрочь отказывается выпускать с первых минут. Сейчас дискомфорт в мышце испытывает Промес (возможно, последствие пропуска сборов) – и выяснилось, что помимо него и Соболева забивать попросту некому.

- Хуже стала выглядеть оборона. Вероятно, дело в том, что нет устоявшихся сочетаний центральных защитников, — а в этой зоне подобные сложности дают более острые последствия. За предыдущий месяц испанский менеджер выпускал сочетания Джикия-Маслов, Джикия-Чернов, Дуарте-Чернов. Против «Ахмата» выходили Чернов-Литвинов.

- И все-таки нельзя сказать, что у «красно-белых» есть какие-то хронические проблемы. Играя с «Оренбургом», москвичи испытывали огромные сложности в создании остроты у чужих ворот – но в поединке с «Ахматом» моментов было достаточно. Зато подвела реализация. А слабость игры в защите – вполне возможно – получится устранить, как только в стартовую обойму вольются Дуарте и Тавареш. Больше пугает то, насколько часто проскальзывают такие ситуативные пробелы.

- В Кубке против «Урала» «Спартаку» будет еще сложнее – на пробелы в построении игры наслаиваются дисквалификации Николсона и Соболева (вместо Селихова в Кубке и так играет Максименко, поэтому отсутствие Александра по команде в этом турнире бьет не так сильно). Вдобавок матч пройдет в Екатеринбурге. При такой постановке вопроса «красно-белые» — совсем не фавориты.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Хлусевич, Дуарте, Чернов, Тавареш – Зобнин, Литвинов, Пруцев – Игнатов, Мелёшин, Зиньковский.

Полезно узнать о противостоянии

- «Спартак» рискует ухудшить и без того мрачную статистику личных встреч с «Уралом». В трех матчах текущего сезона «шмели» уже дважды жалили москвичей – 2:2 в чемпионате и 1:1 в Кубке. В промежутке с сентября 2019-го по ноябрь-2020 было еще хуже – ни одной победы.

- Сверхудачная серия «Урала» в играх со «Спартаком» берет начало с первого матча на «Екатеринбург Арене». В апреле 2018 года уральцы одержали победу со счетом 2:1. С тех пор они 4 раза обыграли «красно-белых» и 5 раз добыли ничью – в активе москвичей лишь 5 побед за этот период.