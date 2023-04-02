Неудачников осени не узнать. Следующий матч «Локомотива» и Дзюбы – против «Зенита»

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вчера, 21:28

Тогда и проверим Галактионова.

Эффект от смены наставника

Завершили тасование тренеров, которые совершенно не подходили. «Локомотив» упал на дно, а руководство впервые после Семина пригласило на постоянную работу российского наставника. Николич, Гисдоль, Циннбауэр и Федоров не оставили ему готовую команду. Но и безнадежным аутсайдером, учитывая огромный бюджет, «Локомотив» не стал. Сработал эффект смены наставника на старте года.

За всю историю высшей лиги только семь тренеров стартовали с четырех побед в новых командах. В 90-х так сумел только Голодец в «Динамо». Из недавних примеров сплошь специалисты из «Зенита», Виллаш-Боаш, Манчини и Семак. Галактионов последовал примерам Газзаева в ЦСКА и Черчесова в «Спартаке». Однако Михаил Михайлович выигрывает с командой, которая могла бороться за выживание.

Пока нельзя ставить на его глобальный успех, но фиксируем результат и поле для работы. Остались игровые недочеты, отсюда вылет по пенальти из Кубка от «Акрона». «Локомотив» отрезками матчей терпит чужое давление, а иногда открыто отбивается. Но победы пришли. И это само по себе вдохновляет коллектив. Разница мячей 11:4, обыграли три команды, которые пока выше в таблице.

Но до седьмого места по-прежнему дальше, чем до зоны стыковых матчей. Есть слабое звено. Конти сразу не заиграл, а Погостнову всего девятнадцать лет. Новый тренер команды умеет работать с молодежью, но надо с пониманием относиться к перепадам в игре погодков Пиняева. Самый юный автор гола в истории сборной помогает, но Сергей не сможет в каждом поединке играть на одном высоком уровне.

Влияние Дзюбы на коллектив

Игнатьев, Камано и Изидор агрессию впереди не обеспечивали. А Дзюба вернулся нагло, и соперники это вынуждены принять. В четырех матчах РПЛ у Артёма шесть голов и ассист. Причем форвард нанес лишь восемь ударов, процент реализации моментов безумно высокий. А вот напарники пока не позволяют ветерану набирать чистые и легкие моменты. Зато Дзюба соскучился по удобной ему лиге, когда сидел на лавке в Турции в плену у Монтеллы.

Также очевидно, что в команде, которую за последние годы покинули многие ключевые ветераны, а Гильерме оказался в запасе, нужен был «дед». Дзюба вошел в роль. На данный момент он лучший футболист во всей лиге, пока Малком берет паузы на раздумье о будущем, а Промес получил травму. Артём получил награду лучшему игроку марта, опередив молодых коллег, в том числе Глушенкова.

Приезд Максима и Пиняева, а также выход из лазарета Жемалетдинова, который конкурирует с Миранчуком на позиции «десятки», делает «Локомотив» мобильнее. Не будем выдумывать, будто Дзюба играет, как Роналду, разве что сравним с Криштиану в Саудовской Аравии. Но очевидно, что РПЛ сильнее, чем арабская лига, поэтому чудесную статистику новичка «Локомотива» нельзя списывать со счетов. Дошло до мяча Дзюбы пяткой с «Пари НН».

Изящное решение показывает, насколько в этом сезоне ослабли линии защиты в РПЛ . Дзюба удачно над ними издевается. Не забываем, что готов был играть бесплатно за кого угодно, лишь бы получить шанс забить «Зениту». Нападающий поссорился с Семаком, поэтому их ближайший матч обретает дополнительный смысл. Даже поражение от «Локомотива» не заберет у «Зенита» новый титул, но каждый матч – отдельная маленькая планета.

Удачный для успехов календарь

«Ростов» со скрипом начал год, а Дзюба этим воспользовался. «Ахмат» тоже не успел разбегаться, не сравнял счет против девятерых игроков «Локомотива», то есть москвичам улыбнулась удача, а Лантратов сделал пять сэйвов. «Краснодар» провел классический для себя матч в защите. Повели 2:0, но проиграли Галактионову, Баринову и Дзюбе. «Пари НН» — бывшая команда тренера, развалилась, ведь в гости приехал человек, который строил этот лабиринт.

Хотя «Локомотив» обыгрывал соперников, которые выше в таблице, каждый из поединков сложился идеально для наставника и его новой команды. Так будет не всегда. Например, следующий матч против «Зенита». В первом круге проиграли в Санкт-Петербурге 0:5, что руководство РЖД не забыло. В Москве «Локомотив» обычно намного лучше играет против петербуржцев, но ничьи или победа три с половиной года назад не делают хозяев фаворитами.

Тикнизян и Смольников могут вернуться в основу, но «Зенит» готов на них надавить с помощью Малкома, Мостового и Клаудиньо. Магкееву ищут хорошего напарника, но сэйвы Лантратова напоминают, почему москвичи пропустили 37 мячей в 21 туре. В Оренбурге и против ЦСКА тоже будет сложно. После дерби будут выводы, насколько Галактионов изменил команду, а насколько сказался идеальный для Дзюбы отрезок с 6 голами после 8 точных ударов. На поле у Галактионова достаточно молодых ребят, на лавке не суперзвезды, поэтому похвала пока локальная.