У «Сити» и «Ливерпуля» в этом сезоне разные цели. Однако матч не будет от этого менее принципиальным

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вчера, 23:38

Матч обещает быть очень интересным.

Полезно знать о «Манчестер Сити»

«Горожане» подходят к игре с «Ливерпулем» в хорошем расположении духа – прямо перед перерывом на матчи сборных «Сити» одержали две победы с общей разницей забитых и пропущенных 13:0. А последнее поражение команды случилось аж 5 февраля от «Тоттенхэма», где все было далеко не так однозначно.

Однако есть занимательная тенденция в текущем сезоне. «Манчестер Сити» ни разу не одерживал более трех побед подряд в рамках розыгрыша Английской Премьер-Лиги. А текущая серия как раз равна трем победам – над «Борнмутом», «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас».

Команда Гвардиолы проиграла только один из последних 19 домашних матчей в Премьер-Лиге и выиграла каждый из последних четырех на стадионе «Этихад». Их последнее домашнее поражение в Премьер–Лиге было от «Брентфорда» 12 ноября (1:2) – в игре, которая также была назначена на субботний обеденный перерыв. Только «Арсенал» (35) набрал дома больше очков, чем «Сити» (34) в этом сезоне.

К матчу с «Ливерпулем» «Сити» подходит с некоторыми кадровыми потерями. Филу Фодену во время международной паузы удалили аппендикс, что выбило его из строя на несколько недель. В свою очередь, Эрлинг Холанд отсутствовал на тренировке в четверг и пропустил последний матч сборной. В связи с этим вопрос о том, будет ли готов норвежец выйти в матче против «красных» в стартовом составе, остается открытым.

На предматчевой пресс-конференции Пеп сообщил, что с Эрлингом все «окей», но даже если Гвардиоле придется выпустить состав без Холанда в основе, это не станет критичной потерей, поскольку несколько прошедших сезонов «горожане» выступали без чистого форварда. Но важность Холанда для команды нельзя недооценивать. Его 28 голов в Премьер-Лиге составляют 42% от общего количества забитых мячей «Сити» в Премьер-Лиге, в то время как его голы принесли команде 20 очков.

Безусловно, «Сити» нужна только победа, чтобы оказать на «Арсенал» дополнительное давление в преддверии их матча с «Лидсом», который состоится несколькими часами позже игры «горожан» с «Ливерпулем». Перед началом тура «Сити» отстают от «канониров» на 8 очков, имея матч в запасе.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Аке, Стоунз, Диаш, Уокер – Родри, Де Брюйне, Бернарду Силва – Грилиш, Холанд, Марез.

Полезно знать о «Ливерпуле»

«Красные» выходят на поле с надеждой выиграть у «Сити» второй матч за сезон в рамках Премьер-Лиги впервые с кампании 2015/16. В первом круге «Ливерпулю» удалось одолеть «горожан», использовав далеко не самую знакомую для себя схему 4-4-2. Однако форма мерсисайдцев на «Этихаде» оставляет желать лучшего – они одержали лишь одну победу в 13 последних матчах на этом стадионе, и та единственная встреча состоялась аж в ноябре 2015-го.

Подопечные Клоппа также показывают удручающую гостевую форму в текущем сезоне. «Ливерпуль» набрал лишь 12 очков в 13 выездных матчах Премьер-Лиги – лишь 3 победы, 3 ничьи и 7 поражений. Для сравнения, в матчах на «Энфилде» команда набрала 30 очков. Это самая большая разница между набранными очками дома и на выезде среди всех команд чемпионата. «Красные» набрали меньше очков в гостях, чем 12 других команд Премьер-Лиги в этом сезоне, включая «Саутгемптон» и «Лестер Сити», которые отчаянно борются за сохранение прописки.

Во время международной паузы «Ливерпуль» получил некоторый моральный толчок – в строй наконец вернулся Луис Диас, отсутствовавший около полугода. Он вернулся к тренировкам в общей группе, но еще должен набрать форму для полноценного участия в играх. Скорее всего, «красные» не будут спешить с интеграцией его в стартовый состав, поскольку в конце ноября, когда команда находилась в ОАЭ , он получил рецидив травмы, когда вернулся к тренировкам, что выбило его еще на несколько месяцев.

В строй также вернулся и Дарвин Нуньес, который не отправлялся на матчи сборной из-за пореза, полученного в игре против «Реала». Однако во встрече точно не сможет принять участие сразу ряд игроков – Тьяго, Байчетич, Кейта, Рэмзи и, возможно, Цимикас.

«Ливерпулю» нужна победа, чтобы сохранить свои амбиции на попадание в первую четверку, поскольку они надеются выйти в Лигу чемпионов в следующем сезоне. В настоящее время они отстают на семь очков от «Тоттенхэма», занимающего четвертое место, но у них в запасе еще две игры.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Фабиньо, Хендерсон, Эллиотт – Дарвин, Гакпо, Салах.

Полезно знать о противостоянии

Это 28-я встреча Гвардиолы и Клоппа во всех турнирах в качестве менеджеров — причем оппоненты встречались друг с другом за свою карьеру чаще, чем с кем-либо еще. Гвардиола при этом проигрывал Клоппу чаще, чем любому другому тренеру за свою карьеру. Из 97 поражений, которые он потерпел, 11 были нанесены немцем. После него идет Жозе Моуриньо, которому Гвардиола проигрывал 7 раз.

Для Холанда, забившего в текущем сезоне аж шесть хет-триков (все они были сделаны на «Этихаде»), этот матч тоже может нести принципиальное значение из-за дуэли с Вирджилом Ван Дейком, а также потому, что действующим обладателем рекорда по количеству забитых мячей в Премьер-Лиге является Мо Салах. Холанд бьет рекорд за рекордом, и помешать норвежцу перебить показатель египтянина может только серьезная травма.

Салах, к слову, в отличие от Холанда, смог огорчить «Сити» во всех очных встречах текущего сезона – в победном матче за Суперкубок, в 11-м туре Премьер-Лиги и декабрьской встрече 1/8 Кубка Лиги. Последним игроком «Ливерпуля», забившим в четырех разных матчах против соперника в одной кампании, был Иан Раш, забивший в пяти различных встречах подряд с «Эвертоном» в сезоне 1986/87.

Прогноз Soccer.ru: форма «Ливерпуля» на протяжении всего сезона очень удручает, а гостевая форма – тем более. К тому же «Этихад» уже на протяжении более 7 лет является для команды Клоппа неприступной крепостью, поэтому утверждать о победе «красных» не приходится. На стороне «Сити» и домашняя арена, и хорошая форма, а также лучший бомбардир текущего сезона. Однако не стоит исключать сюрприза со стороны «красных», поскольку они уже дважды обыгрывали «горожан» в этом сезоне.