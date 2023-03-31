Первый матч нового тренера «Торпедо», «Зенит» после двух поражений подряд. Открываем 21-й тур РПЛ

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сегодня, 12:58

Намечается серьезная борьба за топ-3.

«Динамо» – «Сочи»

- В зоне 2-5-х мест наклевывается нешуточная борьба. «Спартак» туром ранее оступился в Оренбурге, а «бело-голубые» этим воспользовались – обыграли «Урал», забив на финишной прямой, и теперь отстают от «красно-белых» лишь на 5 очков. «Динамо» вместе со «Спартаком» и ЦСКА образуют московское трио в борьбе за топ-3.

- Для «Сочи» весенний отрезок РПЛ проходит куда менее весело. Радость от дебютной победы Курбана Бердыева в первом же матче у руля южан быстро сменилась разгромными поражениями от «Оренбурга» и «Факела». Сочинцам срочно нужно что-то менять, или наставник отправится в отставку, не проработав и года.

«Пари НН» – «Локомотив»

- У нижегородцев не получается следовать курсу, который они выбрали еще летом. У нового главного тренера Артема Горлова все валится из рук – под его руководством «Пари НН» одержал одну победу во второй части сезона. Да и та – в Кубке. В результате коллектив уже свалился в зону стыков, «Факел» дышит в спину, а слухи об отставке рулевого звучат все чаще.

- И играть нижегородцам предстоит с командой, место которой они заняли в последней четверке. «Локомотив» не проигрывает в четырех матчах подряд. Это уже лучший показатель «красно-зеленых» в этом сезоне. По итогу москвичи стремительно покинули зону стыков.

- Принципиальности встрече добавляет тот факт, что прогресс «Локо» обеспечил недавний главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов.

«Спартак» – «Ахмат»

- То ли это стечение обстоятельств, то ли дело в негативной тенденции – но «Спартак» одержал лишь одну победу в последних 4 играх. Причем в каждой пропускал. Наибольшие опасения вызывает предыдущий матч с «Оренбургом» — в гостях «красно-белые» проиграли «всухую». Чемпионство «Зенита» отложилось лишь благодаря сенсационному поражению петербуржцев от ЦСКА – но «Спартак» потерял вторую строчку.

- Грозненцы упорно преследуют «Динамо» и ЦСКА , идущие в топ-5. Разница составляет всего 3 очка – вопрос в том, получится ли ее сократить в поединке с мотивированным «Спартаком».

«Зенит» – «Урал»

- Что-то удивительное происходит с действующими чемпионами. Еще в матче с «Химками» «сине-бело-голубые» смотрелись слабее своего соперника – команды из зоны вылета. Затем в Кубке России по пенальти уступили «Динамо». А главную сенсацию припасли на последнюю игру перед паузой на матчи сборных – проиграли ЦСКА и не забили ни одного мяча. Возможно, игроки «Зенита» мысленно уже празднуют победу в чемпионате – для интриги лучше, чтобы такой эффект продлился.

- Обидно оборвалась серия «шмелей» из 16 матчей без поражений – до последних минут матча против «Динамо» на табло сохранялось равенство в счете. Очков уральцев лишил форвард москвичей Константин Тюкавин. Сдаваться «Уралу» сейчас точно нельзя – до «Сочи» с «Краснодаром» каких-то 3-4 очка, а снизу все ближе подбирается «Локомотив». Да и отрыв от зоны стыков не такой надежный.

«Крылья Советов» – «Оренбург»

- Феноменальное невезение привело к тому, что самарцы лишь раз одерживали победу после зимней паузы – в первом матче, в Кубке против «Динамо». Если же говорить только о Премьер-Лиге, дела еще хуже – 3 поражения подряд. «Крыльям» сейчас приходится бороться за то, чтобы не оказаться на месте «Пари НН» или «Факела».

- Южноуральцы в прекрасном настроении уходили на паузу, одержав 2 победы над крепкими соперниками после поражения от «Ахмата». В гостях разгромили «Сочи» Бердыева, который перед стартом матча считался фаворитом. Позднее на своем поле разобрали «Спартак». Удивительный результат привел к тому, что сейчас «Оренбург» — в 4 очках от топ-5.

«Химки» – «Краснодар»

- Серия «Химок» без побед продолжается, но в содержании игры наметился прогресс – команда хорошо перестроила структуру атаки, поэтому даже на «Зенит» оказывала давление и забила дважды. С «Ростовом» не повезло получить пенальти в первом тайме – а сейчас к химчанам приедет еще одна команда с юга России.

- Весна для «быков» складывается с переменным успехом – за вылетом в нижнюю сетку Кубка последовали 3 матча без поражений (с учетом ответной встречи с ЦСКА – 4). Правда, в 20-м туре «Краснодар» оказался бессилен перед «Локомотивом». «Железнодорожники» уступали 0:2 по итогам 1-го тайма, но во втором забили трижды и заработали 3 очка.

«Факел» – ЦСКА

- В необходимый момент воронежцы все-таки добиваются победы – когда возникла угроза пропустить вперед «Химки», «Факел» собрался и одержал первую с сентября победу в чемпионате. Причем сделав это, команда поставила под вопрос состоятельность наставника «Сочи» Курбана Бердыева.

- Всю прошедшую неделю «армейцы» наверняка праздновали победу над «Зенитом» — такое случается крайне редко (а два поражения подряд – еще реже). Главное, чтобы это не помешало продолжить наметившуюся серию и вклиниться в борьбу за медали.

«Ростов» – «Торпедо»

- Для южан все складывается удачно – коллектив продолжает претендовать на победу в Кубке (сойдется в южном дерби с «Краснодаром»), а в чемпионате сместил «Спартак» со второй строчки, переиграв «Химки».

- Предстоящий матч с «Торпедо» интересен и потому, что для «автозаводцев» эта игра – дебютная под руководством нового главного тренера Пепа Клотета. Но поможет ли это «черно-белым» хотя бы покинуть последнюю строчку Премьер-Лиги?