Борьба за выживание и еврокубки интригует. АПЛ выходит к финишу

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сегодня, 08:14

Без драм не обойдется.

Последний перерыв на матчи сборных завершился, и теперь командам в европейских чемпионатах остался финишный рывок. Наиболее интригующей ожидается развязка в чемпионате Англии, где до завершения сезона осталось около десяти игр. Именно на этом отрезке будет задан тот импульс, который определит для каждой команды степень успешности сезона. Поэтому стоит акцентировать внимание на основных интригах, за которыми все будут следить.

Гонка за чемпионством

«Арсенал» лидирует в чемпионате с отрывом в восемь очков от «Манчестер Сити». «Канонирам» осталось провести десять матчей, а у «горожан» 11 игр в запасе. Надежды команды Хосепа Гвардиолы относительно титула связаны, прежде всего, с очной встречей с «Арсеналом» на «Этихаде» 26 апреля.

«Арсенал» же был настолько убедителен, выиграв 22 матча из 28, что дал себе запас для совершения ошибки на пути к титулу. Но у него есть две очевидные опасности впереди: помимо игры с «Сити» матч с «Ливерпулем» 9 апреля. Встречи с «Челси» и «Ньюкаслом» тоже несут угрозу. Но если «канониры» не проиграют «Манчестер Сити», то шанс стать чемпионами подскочит очень существенно. А «горожанам» нужно добывать победы во всех оставшихся матчах и надеяться на осечку «Арсенала». То есть «Сити» должен выдать свою лучшую победную серию в сезоне. А ведь еще у него матчи в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

Гонка за местом в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» выглядел очевидным претендентом на третье место еще в начале января, но за последние десять матчей он набрал 18 очков, и вопрос теперь открыт. Помимо МЮ в гонке за парой оставшихся позиций в ЛЧ участвуют пять команд. Уже в ближайшем туре «Юнайтед» будет гостить у «Ньюкасла», и от результата этой встречи многое зависит. Если МЮ выиграет, отрыв от «сорок» увеличится до шести очков, образуется небольшая буферная зона. А вот поражение вкупе с победой «Тоттенхэма» над «Эвертоном» вовсе выбросит «Манчестер» из четверки.

МЮ , «шпоры» и «сороки» находятся всего в трех очках и кажутся главными претендентами на места в первой четверке. Но «Ливерпуль», «Брайтон» и «Брентфорд» тоже не так далеко. Им до четвертого места семь очков, и у каждой из этих команд меньше проведено матчей.

Появление дебютантов в еврокубках

Если фавориты полуфиналов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» выйдут в финал Кубка Англии, то в чемпионате еврокубковые позиции растянутся аж до седьмой. И это откроет перспективы для «Брайтона» и/или «Брентфорда», которые могут впервые квалифицироваться в европейский турнир.

Как уже говорилось выше, сейчас «Ливерпуль», «Брайтон» и «Брентфорд» имеют поровну очков. По состоянию на сегодняшний день «Ньюкасл» с пятого места и «Ливерпуль» с шестого прошли бы в Лигу Европы, а «Брайтон» с седьмого – в Лигу конференций. «Брентфорд» — восьмой, но не уступает паре соперников по очкам.

Но это не все претенденты, если уж говорить о том, что и седьмая позиция даст скорее всего шанс на место в еврокубках. Тогда нельзя исключать «Фулхэм», у которого 39 очков, что на три меньше, чем у тройки команд выше, а также «Челси» и «Астон Виллу» с 38 очками. При этом «Челси» даже еще может оказаться в Лиге чемпионов, если выиграет этот турнир в нынешнем сезоне. Но этот вариант не самый вероятный.

Понятно, что квалификация в Лигу конференций с седьмого места не особо впечатлит фанатов «Челси» и владельцев клуба, вливших в него колоссальные деньги. Но это хоть какой-то выхлоп. С другой стороны, останется немало поклонников команды, которые предпочтут, чтобы она в следующем сезоне вообще не выезжала в Европу и сосредоточилась на чемпионате, чем пылила на полях Польши, Словакии и Венгрии.

Борьба за выживание

Сражение за место вне зоны вылета также наверняка будет идти до последнего тура, и, вероятно, нас ждут настоящие драмы на самом финише сезона. Слишком уж много команд находятся в опасности и плотно располагаются. Может показаться, что 12-е место, на котором находится «Кристал Пэлас», достаточно безопасно. Однако не так просто клуб перед международным перерывом уволил с поста главного тренера Патрика Виейра и назначил опытнейшего 75-летнего бойца Роя Ходжсона. Не чувствуют себя «орлы» под защитой. Особенно с учетом того, что в 2023 году команда еще не побеждала, а также оказалась единственной, проигравшей в четырех последних турах подряд. От зоны вылета «Кристал Пэлас» имеет отрыв всего в три очка.

Из восьми команд под «орлами» можно отметить в целом положительный импульс у «Вулверхэмптона», «Лидса» и «Эвертона», которые получили его от новых главных тренеров. Они пока над зоной вылета. А вот «Ноттингем Форест» и «Лестер» сейчас имеют нисходящий тренд после серии неудачных матчей. Они приблизились к опасным позициям. Тогда как «Вест Хэм» вовсе опустился в последнюю тройку, у него всего одна победа в лиге с начала года.

Две нижние позиции занимают «Борнмут» и «Саутгемптон», но если в ряде других чемпионатов есть хотя бы один очевидный аутсайдер, который точно не спасется, то здесь даже обладатель последнего места не обречен. «Саутгемптон» отстает от безопасной зоны всего на два очка, а от уже упомянутого «Кристал Пэлас» аж на 12-й позиции – на четыре балла. Феноменальная плотность для данного этапа турнира.

Можно сказать, что с каждым туром обстановка в зоне вылета будет непредсказуемо меняться. А с учетом большого числа команд в опасной близости, каждый раз нас ждут очные встречи внутри этой группы, что добавит остроты. Вот уже в ближайшем туре «Кристал Пэлас» сыграет с «Лестером», «Вулверхэмптон» встретится с «Ноттингем Форест», а «Вест Хэм» сразится с «Саутгемптоном». Кажется, что по уровню интриги борьба за выживание даже острее, чем разборки в зоне еврокубков. Как минимум, она драматичнее.

Холанд и рекорды

У Эрлинга Холанда есть еще 11 матчей, чтобы побить как можно больше рекордов. У него уже их немало, и феноменальный норвежец стремится к новым – по итогам сезона. У Холанда 28 голов в 26 матчах, он главный претендент на звание лучшего бомбардира. У Харри Кейна всего 21 гол. Более того, Холанд может стать лучшим бомбардиром сезона за всю историю АПЛ . Сейчас рекорд у Алана Ширера и Энди Коула – 34 мяча. Но они его установили в эпоху, когда в Премьер-Лиге было 22 команды, то есть за большее число матчей.

Можно брать даже еще выше. Холанд может стать первым за более чем 60 лет футболистом, который в высшем английском дивизионе забьет более 40 мячей. Пока это достижение у Джимми Гривза, который забил 41 гол в составе «Челси» в сезоне-1960/61.

Рекорд по увольнениям

Сезон может стать рекордным и по отставкам в Премьер-Лиге. На данный момент были уволены десять тренеров в течение футбольного года. Если случится еще одно увольнение, то сезон станет рекордным. Наиболее вероятными кандидатами на отставку сейчас считаются Мойес в «Вест Хэме» и Роджерс в «Лестере». Уязвима и позиция Поттера в «Челси».

Наибольший вклад в этот почти рекордный сезон внес «Саутгемптон», который произвел уже две отставки. А «Борнмут» действовал быстрее всех, уволив Паркера уже после четырех матчей.

Лучший игрок года

Но закончить лучше позитивно. Нынешний сезон выдвигает в гонку за звание лучшего игрока года сразу нескольких футболистов. Понятно, что с Холандом будет сложно кому-либо состязаться. Его статистика даже на уровне АПЛ выглядит запредельной. Но если «Арсенал» станет чемпионом, то нельзя исключать, что Сака и Эдегор могут отобрать у него голоса.

Если же фантазировать дальше, то можно вспомнить возрождение Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед». Он забил 27 мячей во всех турнирах в этом сезоне и красиво проявил себя после худшего сезона в карьере, который случился в прошлом году. За стабильность и общие бомбардирские достижения могут отметить Кейна. Найдутся и те, кто выделят Поупа за успешный сезон «Ньюкасла», а также Тоуни – за рывок «Брентфорда».