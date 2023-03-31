Матч за чемпионство в Бундеслиге. «Бавария» не в том состоянии, чтобы возвращаться в лидеры

1680286575

сегодня, 21:16

Но мюнхенцы не потеряли шансы на чемпионство.

Полезно узнать о «Баварии»

- Боссы мюнхенцев поразили всех своих решением об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера. Провальной работу немецкого менеджера назвать нельзя – коллектив продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов, да и в Бундеслиге ничего не ясно. Теперь «Баварию» возглавляет другой именитый наставник из Германии – Томас Тухель. В «Челси» он проделал большую работу и быстро сделал клуб победителем ЛЧ . Может, в Мюнхене рассчитывают на магию Томаса?

- Возможности немецкого гранда серьезно ограничены из-за травм ряда игроков основы. Прежде всего, приходится играть без многолетнего лидера клуба Мануэля Нойера. На время его отсутствия мюнхенцы подписали Янна Зоммера – но пропускать «Бавария» стала чуть больше.

- На неопределенный срок Тухель потерял Чупо-Мотинга – важную часть структуры прессинга мюнхенцев. 34-летний камерунец проводит свой лучший сезон на высшем уровне и является вторым бомбардиром клуба в текущем чемпионате (10 голов в 17 матчах). Заменить его на острие попросту некем, поэтому и потеря Эрика ощутимо ударит по «Баварии».

- Первую игру после паузы на матчи сборных может пропустить и лучший бомбардир «Баварии» — Джамал Мусиала. Он не отправился в «бундестим», так как получил надрыв коленного сухожилия в поединке с «Байером» — молодой хавбек хотел воспользоваться паузой для восстановления, но неизвестно, хватило ли ему отведенного времени.

- В этом году мы еще не видели на поле Люку Эрнандеса, защитник продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки.

- «Бавария» под руководством Юлиана Нагельсманна почти не допускала осечек: за 13 матчей в новом году – лишь 2 поражения и 3 ничьих. Но этого хватило, чтобы дортмундцы обошли мюнхенцев и расположились на первой строчке. Сейчас отставание мюнхенцев составляет 1 балл. Когда в последний раз коллектив упускал лидерство в Бундеслиге на таком отрезке?

Ориентировочный состав «Баварии» (3-4-1-2): Зоммер – Упамекано, Де Лигт, Павар – Дэвис, Киммих, Горецка, Канселу – Мюллер – Гнабри, Мане.

Полезно узнать о «Боруссии»

- В последний раз дортмундцы оказывались на первом месте после более чем половины чемпионата 4 года назад – но тогда мюнхенцы смогли-таки отобрать лидерство на финишной прямой. На этот раз «черно-желтые» обогнали «Баварию», хотя первые матчи в 2023 году проводили в качестве шестой команды лиги.

- Этому поспособствовала феноменальная 10-матчевая победная серия. Так дортмундцы быстро вернулись в первую тройку, затем отобрали вторую строчку у берлинского «Униона» (тогда сразу у трех команд было по 43 очка). Ничья с «Шальке» ухудшила позиции «Боруссии» в погоне за гегемоном чемпионата Германии – но уже в следующем туре мюнхенцы проиграли «Байеру», а подопечные Эдина Терзича оказались сильнее «Кёльна» и вышли на первое место.

- Предстоящий матч имеет большое значение для розыгрыша чемпионского титула в текущем сезоне. Очных встреч в Бундеслиге между этими командами больше не будет, победитель поединка получает весомое преимущество, значение которого проявится в заочном противостоянии.

- У «шмелей» тоже есть проблемы с травмированными игроками. Продолжает восстанавливаться основной голкипер Грегор Кобель, тяжело приходится без Юлиана Брандта. По глубине скамейки бьют повреждения Юлиена Дюранвилля, Джейми Байно-Гиттенса и Юссуфы Мукоко.

- К слову, на матче против «Баварии» испытания «Боруссии» не закончатся – уже через 4 дня им придется играть в Кубке с «Лейпцигом», а на 8 апреля намечен поединок с «Унионом» — командой, которая до сих пор идет в топ-3 и отстает от «черно-желтых» только на 4 очка.

Ориентировочный состав «Боруссии» (4-3-3): Мейер – Риерсон, Шлоттербек, Зюле, Вольф – Беллингем, Джан, Геррейру – Ройс, Аллер, Мален.

Полезно узнать о противостоянии

- Это главное противостояние Бундеслиги последних лет, которое не теряет своего накала. Пик пришелся на сезон-2018/19 – тогда дортмундцы под руководством Люсьена Фавра на протяжении 24 туров удерживали лидерство в Бундеслиге, а затем вплоть до окончания чемпионата сохраняли минимальное отставание от «Баварии».

- В последний раз дортмундцы обыгрывали «Баварию» в 2019 году, но то был Суперкубок. Если брать в расчет только матчи чемпионата, то последняя победа датируется вообще 2018 годом. Тогда в составе мюнхенцев еще феерил Роберт Левандовски, а за «шмелей» отжигал Пако Алькасер.

- Команды играют между собой крайне результативно – из предыдущих 20 встреч лишь две завершались минимальной победой одной из команд (1:0). С их учетом 7 игр завершались «сухой» победой – в остальных забивали оба клуба.

Прогноз Soccer.ru: в последний раз «Бавария» уступала «Боруссии» в домашних стенах в далеком 2017 году. Да и в целом статистика личных встреч говорит в пользу команды Тухеля. Но свои коррективы на расстановку сил вносят травмы лидеров – оба коллектива подходят к матчу без основных голкиперов, но мюнхенцы помимо этого потеряли двух своих лучших бомбардиров, а это уже серьезный удар. Плюс «шмели» под руководством Терзича отлично смотрятся, когда играют вторым номером – в поединке с «Баварией», скорее всего, так и будет. Еще один немаловажный фактор – смена главного тренера. Томас Тухель только начинает знакомиться с устройством мюнхенского клуба – на это потребуется время, просадка вполне возможна. Учитывая все это, поставим на ничью – подбор игроков в «Баварии» все еще лучше, да и такой результат стратегически – удовлетворительный для дортмундцев.