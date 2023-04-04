В АПЛ закрутилась борьба за топ-3. У трёх клубов по 50 очков, шансы есть даже у «Тоттенхэма» без Конте

1680632091

вчера, 21:14

Борьба такая же интересная, как погоня «Сити» за «Арсеналом».

В четырех из пяти последних сезонов Английской Премьер-Лиги наблюдается довольно похожая картина – есть две команды, которые улетают в космос и разыгрывают между собой чемпионский титул. Правда, если ранее этими командами являлись «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», то в текущем розыгрыше место мерсисайдцев занял «Арсенал».

К слову, на этом интриги в АПЛ не заканчиваются – к апрелю команды из топ-5 сильно оторвались от остальных. И три из них ведут упорную борьбу за последнюю строчку в тройке. Рассказываем о каждом участнике гонки.

«Ньюкасл» оправился от неудачной серии

Часто беда клубов, в которые резко приходят богатые владельцы, в том, что из-за неопытности они выступают ниже своих возможностей. Нет той чемпионской уверенности, набранный темп теряется намного легче. Это еще не говоря об эффективности затрат.

«Ньюкасл» к концу ноября обосновался на третьем месте в чемпионате и после паузы на время ЧМ -2022 какое-то время оставался в тройке. Однако с конца декабря для «сорок» началась неудачная серия – одна победа и 5 ничьих в шести матчах. При этом сложности возникали даже с аутсайдерами Премьер-Лиги – «Вест Хэмом» и «Борнмутом».

Забуксовавший коллектив быстро стал терять высоту – последовало поражение от «Ливерпуля», на очереди был финал Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед». И при том положении дел манкунианцы были очевидными фаворитами. В итоге трофей отошел «красным дьяволам», а «Ньюкасл» проиграл вновь – на этот раз «Сити».

После такой длительной серии без побед казалось, что «сороки» сняли свои претензии на медали – к тому же в спину дышал «Ливерпуль», который удачно провел февраль-начало марта, ворвался в первую пятерку.

Однако далее подопечные Эдди Хау одержали 3 победы к ряду и вернулись на третье место. «Красные» в этот период не набрали очков, а «Тоттенхэм» дважды сыграл вничью. Но самое важное – «Ньюкасл» набрал 3 очка в очном противостоянии с «Юнайтед». При равенстве очков у «сорок» лучшая разница забитых и пропущенных мячей – в таком напряженном противостоянии они пока выходят победителями.

«Ман Юнайтед» откатился на 5-е место

Когда месяц начинается с 0:7 от «Ливерпуля», он не может сложиться удачно. Манкунианцы идут по крайне напряженному графику, продолжая участие во всех возможных соревнованиях. Кубок Лиги взяли – теперь ждут полуфинал Кубка Англии. Вместе с тем продолжается Лига Европы – в 1/4 финала «красным дьяволам» предстоит сойтись с «Севильей». Команда годом ранее получала огромный объем критики – а сейчас все говорят о квадрупле. Главный тренер «Юнайтед» так прокомментировал эту ситуацию:

Мы не обсуждаем подобное, все мысли о следующей игре [против «Ливерпуля»]. Предстоит важный матч. [Разговоры о квадрупле] для мечтателей и болельщиков. Это приятно, но [думать об этом] не для нас. Футболисты знают это, они настолько опытны, что не отвлекаются на красивые фантазии.

Но что бы ни говорил голландский менеджер, невозможно спорить с тем, что атмосфера вокруг команды резко изменилась – и на фоне непривычных разговоров о борьбе за трофеи футболисты могли потерять концентрацию. Вслед за поражением от «Ливерпуля» манкунианцы потеряли очки с «Саутгемптоном» — а затем уступили «Ньюкаслу», который благодаря этому догнал МЮ и «Тоттенхэм» по очкам.

К слову, в последнем случае важную роль сыграло отсутствие Каземиро – опорник стал важной частью системы тен Хага, а потому в его отсутствие из-за дисквалификации «Юнайтед» вчистую проигрывал борьбу за опорную. «Сороки» заработали в данной зоне огромное преимущество и направляли оттуда свои атаки. Эти 0:2 по содержанию игры не вызывали вообще никаких вопросов.

«Красным дьяволам» стоит собраться – отрыва у конкурентов пока нет, но нынешний «Ньюкасл» может его заработать. В конце концов, у «сорок» меньше матчей и больше времени на восстановление.

«Тоттенхэм» — на «багаже» Конте

Антонио ушел – а «шпоры» продолжают претендовать на медали. Само собой, отставка итальянца была неотвратимой – никто не станет держать тренера после таких резонансных интервью. Но задел был сформирован – в чемпионате лондонцы потерпели только 1 поражение за последние 6 туров, в том числе обыграли «Челси» (2:0).

Ключевую роль на этом этапе сыграл Харри Кейн. На данный момент центрфорвард в одиночку тащит «шпор» на более высокие позиции – без его гола не было бы ничьей с «Эвертоном», то же самое – с «Саутгемптоном». Дубль нападающего позволил команде набрать 3 очка в матче против «Ноттингема». В списке бомбардиров команды Харри с отрывом на первом месте (22 мяча в 29 встречах). Второе – у Сона, который забил 6 голов.

В то же время стоит учитывать, что «Тоттенхэм» провел на 2 игры больше, чем МЮ и «Ньюкасл». А они в состоянии сформировать преимущество за эти две встречи. «Шпоры» в этом споре выглядят аутсайдерами – тут и уход главного тренера, и отсутствие адекватной замены, и Кейн как единственный страйкер.

Третья строчка, вероятнее всего, будет разыгрываться между «Юнайтед» и «Ньюкаслом». И здесь вопрос в том, как быстро манкунианцы вернутся с небес на землю и насколько «сороки» смогут растянуть набранный темп. Опыт, запас мощности на стороне «красных дьяволов» — поставим на то, что они подстерегут ошибки «Ньюкасла» и заберутся в топ-3.