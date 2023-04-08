Самые полезные среди лучших. Много игроков «Реала»

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сегодня, 19:33

Мадридские ветераны определяют игру.

Очень часто в спорах о величии того или иного футболиста дискутирующие затрагивают тему уровня его соперников. Дескать, забивать в ворота «Мальорки» куда проще, чем в ворота «Реала». И с этим трудно спорить. Оценивать статистику того или иного игрока вроде бы следует по противостоянию с лучшими. Но регулярные чемпионаты не дают такой возможности, поскольку в них нет ровного подбора одинаково сильных оппонентов.

Можно было бы сослаться на опыт Лиги чемпионов. Но там на групповом этапе тоже встречаются команды наподобие «Хельсингборга», которые, конечно, могут выстрелить и делают это. Но у нас другой предмет разговора. И вряд ли статистика игрока против такого соперника ценнее, чем против той же «Мальорки».

Тогда исследователи в поисках идеальных, но естественных условий пошли дальше. И был найден турнир, точнее его часть, которую можно считать достаточно конкурентной средой, чтобы варящихся в ней футболистов оценивать с точки зрения лучших из лучших. Это плей-офф Лиги чемпионов. Сам факт попадания туда уже говорит о качестве, но игры внутри стадии вылета ЛЧ являются хорошим оценочным маркером.

Количество матчей

Будем говорить о наших современниках с акцентом на тех, кто остается еще в турнире и может улучшить статистику. По двум причинам. Во-первых, футбол меняется, и форматы ЛЧ тоже. Поэтому, кстати, сравнения Марадоны и Месси, например, страдают от разного исторического контекста. Во-вторых, потому что нужен единый статистический источник, а данное исследование было проведено Stats Perform, которая собирает статистику ЛЧ с 2010 года.

С тех пор 23 футболиста провели в плей-офф Лиги чемпионов как минимум полноценный «сезон» по количеству матчей. Среди них большинство играло за «Баварию», «Реал» и «Барселону». На вершине списка оказался Тони Кроос, который сыграл в 62 матчах плей-офф, выиграв ЛЧ с мюнхенцами в 2012 году и с мадридцами в 2016, 2017, 2018 и 2022-м. Кроме Крооса, только у Криштиану Роналду в плей-офф ЛЧ сыграно как минимум 60 матчей.

Но свой счет некоторые могут пополнить. На грани Карим Бензема с 59 матчами, далее среди тех, кто еще в турнире, Томас Мюллер и Лука Модрич (по 57), Мануэль Нойер (55), Давид Алаба (52) и Даниэль Карвахаль (42). «Реал» старается удержать полезных ветеранов не зря.

Алабе «всего» тридцать лет, так что есть все шансы серьезно увеличить свой показатель со временем. Схема как у Крооса: играйте за «Баварию» и «Реал». Если же брать игроков, которым еще нет тридцати, то тут лидером является 28-летний Бернарду Силва, проведший 33 матча в плей-офф ЛЧ за «Монако» и «Манчестер Сити». А среди футболистов моложе 25 лет лидирует Трент Александер-Арнольд, сыгравший 26 матчей в плей-офф ЛЧ за «Ливерпуль».

Голы

Никого не удивит, что Криштиану Роналду лидирует с большим отрывом. С 2010 года он забил в плей-офф ЛЧ 49 голов не с пенальти. Ни у кого другого нет больше 30. Да, тут голы с одиннадцатиметрового «вычитаются», потому что цель же не чистую статистику привести, а попытаться на ее основе выделить лучших в окружении лучших. Как бы пробитие пенальти – это немного другой категории мастерство.

На втором месте тот, кто еще свой счет может пополнить. Это Карим Бензема. У него как раз 30 голов в этой статистике. Также еще в деле Томас Мюллер с 24 голами, а его одноклубник Садио Мане, который основной вклад делал в «Ливерпуле», забил 15 мячей. Больше никто не преодолел отметку в десять голов среди тех, кто еще в турнире.

Голевую статистику можно немного расширить и повернуть под другой угол. Среди всех футболистов, которые провели в плей-офф Лиги чемпионов не менее 500 минут с 2010 года, только Эрлинг Холанд имеет среднее количество мячей за матч не с пенальти больше единицы. Его показатель – 1,17. Только 12 футболистов забили в плей-офф ЛЧ больше таких голов, чем Холанд, у которого их девять. А ему всего 22 года, и он провел лишь восемь матчей в стадии на вылет. Так что можно представить, как норвежец будет рвать статистику в скором времени.

Голевые передачи

Несложно догадаться, что с 2010 года в плей-офф ЛЧ лучшими по этому показателю будут игроки «Реала». По 12 голевых передач в играх на выбывание у Модрича, Роналду и Анхеля Ди Марии. Сейчас в турнире остается только хорватский хавбек. Кроме него, единственным игроком, у которого минимум десять ассистов, и он еще в борьбе, является Мюллер с 11 пасами.

Если же расширять статистику, то с 2010 года не так много футболистов забили не менее 20 мячей и отдали не менее 10 голевых передач в плей-офф Лиги чемпионов. Это Роналду (49 голов, 12 ассистов), Лионель Месси (29 голов, 10 ассистов), Мюллер (24 гола, 11 ассистов) и Роберт Левандовски (23 гола, 10 ассистов). Добавим Бензема (30 голов, 7 ассистов) и получим имена тех пяти игроков, у которых суммарно больше 30 в значении «гол+пас». У следующего в списке – Неймара – 21 очко по этому показателю.

Можем еще больше расширить список, включив тех, кто еще в турнире, и у кого как минимум 15 баллов. Это Мане (15 голов, 1 ассист), Кевин Де Брюйне (9 голов, 7 ассистов) и Бернарду Силва (7 голов, 8 ассистов). Наибольшее количество очков среди игроков младше 30 лет у Силвы и Килиана Мбаппе (14 голов, 3 ассиста).

Вратарские сэйвы

Хотя форма Яна Облака из «Атлетико» стала падать в последние годы, он еще остается лучшим вратарем в плей-офф Лиги чемпионов. Тут статистика есть за последние десять лет. Она опирается на количество реальных голов и ожидаемых (xG) после ударов в створ ворот. За десять лет Облак в плей-офф ЛЧ пропустил на 11,99 меньше мячей, чем пропустил бы среднестатистический вратарь на его месте, получив такие же удары по воротам.

А так выглядит список вратарей, идущих вслед за Облаком: Тибо Куртуа (9,49 голов предотвращено), Нойер (9,40), Джо Харт (9,14), Кейлор Навас (7,63), Андре Онана (6,14), Алиссон (5,14), Джанлуиджи Буффон (4,15). Из списка бросаются в глаза Харт и Онана как неожиданные гости.

Другие показатели

Можно взглянуть и на иные статистические достижения за отчетный период. Например, в дриблинге не было равным Месси. С 2010 года в плей-офф ЛЧ он успешно совершил 279 обводок, а на втором месте Неймар со 147. В доставке мяча в штрафную тоже лидирует Месси – 224, а на втором месте оказался Арьен Роббен – 143. Если же говорить о тех, кто еще в турнире, то Модрич лидирует по обводкам – 83, а Кроос – по доставке мяча в штрафную – 118. Тони немного опережает Мюллера (116).

Если расширять понятие контроля мяча в центре поля, то тут Кроос непревзойденный. Он с 2010 года в матчах плей-офф возвращал контроль мяча после потерь 372 раза, на 25 раз больше, чем Модрич, который на втором месте. У Крооса больше всех касаний мяча, и несмотря на это колоссальное участие во владении мячом, он имеет точность передач 92,6 процента. Это пятый показатель среди всех, кто сыграл как минимум 900 минут в плей-офф с 2010 года. Кроос и Модрич также безоговорочно лидируют по количеству передач, продвигающих вперед.

Не удивительно, что несмотря на возраст и разговоры о том, что время Крооса и Модрича прошло, эти двое блистают в самых сложных и принципиальных для «Реала» матчах. Ментальная форма и техника не так подвержены «старению», как физическое состояние.