Разгром 15:0 в российской лиге мастеров. Такого не было два десятилетия

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сегодня, 12:40

«Ессентуки» проиграли со школьниками на поле.

Были близки к историческому рекорду

Поражение 0:15 от «Форте» из Таганрога делает «Ессентуки» всего второй в истории российского футбола командой, которая на профессиональном уровне пропускала пятнадцать раз. Клуб, основанный в 2016 году, едва не пропустил шестнадцать. Удержался рекорд «Краснодара-2000», который победил «Локомотив-Тайм» со счетом 16:1 двадцать два года назад. Тогда десять мячей в одном матче забил Игорь Киселев.

Теперь у четырех футболистов «Форте» по хет-трику. Но вряд ли гордятся такой победой. Двадцать лет назад даже во второй лиге разок сыграли 11:1, «Лада» переиграла «Металлург» из Красноярска. Аналогичные результаты нередко встречались в третьем по счету дивизионе, то есть Второй лиге, как бы ее ни называли. Но 15 голов в ворота одной команды забили всего второй раз в истории. И впервые за 22 года, то есть это большая редкость для российского футбола.

У «Ессентуков» нет игроков и тренера

При упоминании города, в честь которого назван клуб, многие вспомнят Ильфа и Петрова. Паниковский просился в Ессентуки на лечение перед тем, как Остап вызвал его к себе и приказал голосом Николая Первого стать на колени. А фигурально на коленях оказались аутсайдеры Второй лиги. В 2021 году «Ессентуки» были последними в своей группе, пропустив 80 мячей в 32 играх. Теперь в двадцати трех матчах 79 ошибок в защите, хотя у второго состава «Алании», который на предпоследнем месте, лишь 48.

В РФС отстранили тренерский штаб и врачей «Ессентуков», заподозрив клуб в подлоге футболистов. Фотографии игроков, которых пригласили на матч, не совпадали с фотографиями в заявках. Зачем так делать? Спросите у создателей клуба, которого пустили к профессионалам из-за инфраструктуры ЧМ -2018, ведь в Ессентуках жила сборная Нигерии. У искателей приключений всегда святая уверенность, что поймают всех, кроме них. Вчера в заявке было 12 человек, а руководил представитель клуба.

Повторили горький опыт клуба «Туапсе»

Два аутсайдера Второй лиги – «Динамо» из Ставрополя и «Машук-КМВ» получают бюджетные деньги. По закону третий клуб региона «Ессентуки» без средств из казны. Зато с пятном, как у «Туапсе». Осенью 2020 года у этого клубы вышли на поле в чужих майках игроки, не внесенные в заявку. Тогда «Туапсе» выписали техническое поражение. Главного тренера команды отстранили на год, заплатили штраф. Думаете, что в низших лигах после этого, а также скандалов с арбитрами навели порядок?

Хорошо, хоть «Туапсе» решением КДК не спасли от вылета. Уже год главой ФНЛ является легендарный менеджер «Спартака» Наиль Измайлов. Не будем его винить в чужих грехах, но сделать так, чтобы сомнительные клубы не получали профессиональный статус, у него не получилось. «Туапсе» объяснял свое поведение ковидом. «Ессентуки» боялись санкций после серии технических поражений? Тогда не стоило подниматься в профессиональную лигу, лучше достойно играть с любителями.

Низшие лиги давно пора реорганизовать

Чаще всего клубы низшей лиги сосут деньги из государственного бюджета, в отличие от «Ессентуков». Смешно было слышать, что якобы спасет новая программа – будут брать процент зарплат профессиональных игроков и передавать их школам и тренерам, воспитавшим футболистов. Во-первых, сумма маленькая для страны глобально и всегда можно затянуть с выплатами. Наказания прописаны, но не факт, что их будут выполнять.

Во-вторых, кто обеспечит контроль расходов? Знаем случаи банкротств известных клубов. И не знаем сурового вердикта суда для тех, кто растрачивал впустую миллиарды в российском футболе. По ощущениям Карпина, в РПЛ ситуация с договорными матчами стала лучше. А как дела обстоят в низших лигах? Вряд ли договорным был матч со счетом 15:0, но были и другие. Было несколько дисквалификаций, но этого оказалось мало.

Тратят много денег и не развлекают народ

На матче «Форте» и «Ессентуков» было 963 зрителя, даже не треть вместимости стадиона. Сравните то, как рекламируют себя клубы Медиалиги и как работают с болельщиками государственные во многих случаях команды Первой и Второй лиг. Четыре группы третьего по счету дивизиона наводнены клубами, которым там не место. Круто, когда создана системная программа развития юношеского футбола. Такие помогали немцам, испанцам и англичанам вместе с работой клубных академий.

Решение забирать у футболисток 5 % их невысокой в России зарплаты, а у парней 2 % высокого оклада ничего глобально не изменит. Нет системы по-настоящему профессиональных клубов и развитых академий. Когда в РФС в 2020 году выдали «Ессентукам» лицензию, то в составе был один футболист. Один игрок! Как вообще можно отдавать место среди профессионалов в такой ситуации? ФНЛ получает удары по своей и без того бедовой репутации.

Снова подозрение в подлоге игроков. На поле были школьники пятнадцати и шестнадцати лет. «Ессентуки» должны снять с соревнования, прекратив мучения. Но история не только о них. А беда в том, что похожих клубов довольно много. Куда чаще они на государственном финансировании. Если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно? Наверное, иначе однотипные глупые сюжеты объяснить сложно. «Форте» вчера за день забил почти треть всех мячей в чемпионате, 15 из 49.

Это не профессиональный футбол, а неудачный стендап. «Туапсе» на первом году существования выпустил на поле подставных игроков, но не был наказан по всей строгости закона. Результат – новое представление в несчастной Второй лиге.