У «Спартака» 1 победа в 7 последних матчах. Абаскаль не умеет играть первым номером

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сегодня, 14:55

Соболев назвал результат в дерби отвратительным.

Прагматики чаще побеждают в РПЛ

Хотя у «Зенита» много забитых мячей, у них также неприлично мало пропущенных. Причем доминирующий стиль у Семака строится не на ставке на красоту ради зрелища, а на разнице в классе исполнителей. Отсюда такая пропасть в опорной зоне с Барриосом и без него. Есть базис во многих зонах. Это могущество, а не уязвимая красивая игра. У Семака нет репутации наставника, который душу продаст за красивый футбол и рискованное шоу.

Прагматик, отсюда и критика наставника со стороны многих фанатов «Зенита», которые ждали большего в Европе, или хотя бы парочку «золотых дублей». «Рубин», ЦСКА и «Локомотив» — классические прагматики с чемпионскими званиями. «Спартак» Карреры тоже пытался стать скучнее. Иногда естество возвращалось, пропускали много. Но рядом были «сухари» с победами в один мяч, подарившие в итоге титул.

Но единственный раз взяли «золото» в эру Федуна, когда 22 % голов забили ударами из-за пределов штрафной. Статистика в стиле пенальти «Ростова» в этом сезоне. У Карреры был прагматичный подход ради кубка. Также сложно назвать романтиком Ваноли. Тедеско был эмоциональным, но его «Спартак» не вырос из штанишек перепадов в игре даже от тайма к тайму. В РПЛ чаще выигрывают клубы, умеющие придержать коней.

«Спартак» без Промеса предложил «Динамо» футбол, который был удобнее сопернику, невзирая на жаркое для Шунина начало матча. Гостям в дерби повезло с ошибками Селихова, но перестановки Абаскаля не сработали во имя победы. Зато помогли ошибки Дасы и Маричала в защите «Динамо», подарки были обоюдными. И «бело-голубым» больше идет игра полуторным номером, при обмене ударами не раз теряли очки.

«Спартак» не боятся до выхода на поле

В отличие от «Зенита», который активно пользуется тем, что соперники считают петербуржскую крепость неприступной на данный момент. У «Спартака» нет психологического преимущества. Им давали бой «Сочи», «Урал», «Динамо» и многие другие команды, независимо от состояния. Абаскалю нужна была победа, а у Йокановича много странных решений. Серб, скорее всего, покинет московский клуб, невзирая на стандартные для ситуации заявления руководства.

«Динамо» воспользовалось щедрыми подарками «Спартака» в дерби. А если бы Йоканович провел грамотные замены, а судья не указал «на точку» в эпизоде, который вызовет споры среди членов экспертно-судейской комиссии РФС , то Абаскаль мог вчера проиграть. Неудача против «Урала» не остановила прыгучего испанца. Он может ссылаться на кадры – Джикия и Промес добавляют опыта, но с ними тоже не раз уступали, когда упрямо давили без победных мячей.

Обсуждали эту проблему «Спартака», сами дарят очки соперникам. Не отправили мяч за спину Шелии. Дали «Уралу» создавать моменты в матче РПЛ . С «Динамо» дважды стоило играть иначе и побеждать. На старте свежего дерби был шанс снять все вопросы. Но зрелости снова не хватает. Шоу, вроде 3:3 в битве соседей, прекрасны для нейтрального зрителя, но не меняют команду, которой важно повзрослеть. Абаскаль не побеждает, и это уже тенденция в новом году.

Для игры первым номером нужна реализация

У «Спартака» больше голов, чем суммарно xG, но есть другая важная статистика. Соотношение взятий ворот и количества ударов в створ. И вот здесь «Спартак» ниже, чем «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». Причем если смотреть строго по подходам, то Абаскаль один из фаворитов сезона. У «Зенита» лишь на пять ударов больше (и матч против «Локомотива» в запасе). Но «Спартак», создавая моменты, не сильно оторвался от «Ахмата» в плане реализации.

Возможно, Абаскаль прав стратегически, что жертвует концовкой сезона в РПЛ ради практики игры настолько явным первым номером без вертикальной работы, как в первой части сезона? Не факт. Разные тренеры «Краснодара» выполняли установку владельца клуба и шли вперед без оглядки. Результатом стали сэйвы Сафонова и поражения, много поражений. «Спартак» проиграл «Уралу» в Кубке, а еще пропустил 9 мячей в пяти играх РПЛ в новом году.

Что будет с командой Абаскаля, если сломается работа в защите и вернутся к тому, что видели до приезда Жиго? Давлению «Спартака» не хватает чемпионской монотонности. Она есть у «Баварии» и «Манчестер Сити». «Красно-белым» стоило искать свой путь. Вместо этого попадают в капканы соперников. «Динамо» в первом круге хватило одного удара в створ для победы, причем с паса соперника. Вчера забили трижды и не проиграли, хотя к футболу Йокановича вопросов стало лишь больше.

Абаскаля тоже не за что хвалить. После побед над «Локомотивом» собрали серию из одной победы в семи матчах. Не вылетят от «Акрона» в Кубке? Зато могут вылететь от «Краснодара», «Крыльев Советов», или от проигравшего в финале «Урала» и ЦСКА . Но даже успех в турнире, который «Спартак» выиграл год назад, не добавляет ничего к образу эмоционального, небесталанного, но нестабильного коллектива. Осенью после серии сложных стартовых матчей москвичи стали хитрее, тогда «Спартак» был более гибким.