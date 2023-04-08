Спасение от ошибок. «Спартак» чуть не проиграл самому себе

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вчера, 23:33

Дубль и автогол Соболева, ошибки Селихова и прерванная засуха Захаряна.

Сразу о судействе

Играл ведь «Спартак». Значит, одной из обязательных тем для обсуждения после матча станет работа арбитров встречи. Игра для них не получилась, к сожалению, простой. Эпизодов, которые каждый в зависимости от симпатии или мировоззрения будет трактовать в ту или иную пользу, нашлось несколько. Самые вопиющие из них случились в штрафной площади «Динамо».

Сначала ВАР вмешался, когда Соболев упал в борьбе с Фоминым на краю штрафной. Могло показаться, что полузащитник «Динамо» положил руку на плечо форварду «Спартака» и развернул того, уронив на газон. Касание соперника чувствовал и сам Соболев, который охотно согнулся и рухнул. Судья Сергей Иванов и ассистенты на видеоповторах не увидели повода для пенальти.

В начале второго тайма после подачи с правого фланга в штрафной «Динамо» мяч попал в руку Нгамалё. Мы видели неоднократно, как подобные эпизоды становились поводами для пенальти. Однако судья проигнорировал момент, а ВАР даже не включался, чтобы его просмотреть. Видимо, для арбитров в данном случае все было очевидно. Рука не была прижатой, но они, наверное, посчитали, что мяч отскочил от тела игрока, отреагировать он не смог, и такие случайные отскоки нередко не становятся поводами для пенальти.

Наконец, третий эпизод может считаться ключевым для исхода встречи. Потому что теперь речь идет о назначенном пенальти в ворота «Динамо». Случилось это в самом конце поединка, когда спартаковцы бежали отыгрываться. После подачи с углового Зобнин упал во вратарской в борьбе с защитником. Повторы показали, что Даса приобнимал Романа, но и спартаковец падал очень охотно, буквально ложась на руку соперника.

Иванов в данном эпизоде сразу указал на «точку», хотя обзор у него был не самый выгодный. ВАР по традиции долго проверял эпизод, а потом просто позвал судью к монитору. Всегда поражает эта особенность российского ВАРа: судьи очень долго смотрят повторы, чтобы потом позвать главного к экрану. Все равно ему принимать решение. Но если у вас очевидное сомнение, то позовите его после пары-тройки просмотров, а не через три-четыре минуты.

Но это так, реплика в сторону. А если по эпизоду, то Даса действительно обнимал Зобнина и придерживал его. Степень усилия оценить на глаз невозможно, а усиливать эффект ярким падением в случае фола никто не запрещает. От этого наличие самого касания и нарушения не окажется под вопросом. Гол Соболева с пенальти принес ничью и стал итогом яркого матча, состоявшего в основном из ошибок и попыток их исправить. И вот как к этому пришли.

Свободная оборона

Первый тайм в исполнении обеих команд нельзя назвать даже близким к образцовому. По сути, он не был и особенно динамичным, особенно живым, богатым на голевые моменты. Зато оказался насыщен главными событиями любой игры – голами. Причем мячи влетали очень легко в обе стороны.

Пенальти, который в конце матча организовал Даса, обняв Соболева, лишь часть той череды ошибок, которую совершила защита «Динамо». Началось все еще на седьмой минуте, когда никто не ожидал увидеть правого защитника Хлусевича на левом краю штрафной Шунина. Его там не ждали и не встречали. А Даниил мягко набросил мяч к воротам на ногу Соболеву, который открыл счет. Александра тоже никто не прикрывал. Уровень свободы в штрафной «Динамо» был уж слишком высоким. Неоднократно и после этого спартаковцам там разрешали разыгрывать по несколько передач накоротке.

Гол оказался крайне важным и для самого Соболева, который не забивал с октября. Если считать и матчи за сборную России, то серия без голов длилась 12 матчей. Причем к последнему октябрьскому голу у Соболева была другая серия – из восьми встреч с голами. Человек-крайность, можно сказать.

Но еще большим попустительством со стороны обороны «Динамо» оказался второй забитый «Спартаком» мяч. Неловкая обработка мяча Маричалем перед штрафной привела к отскоку к Игнатову, а тот отдал на Бальде. Кейта забил второй гол в двух матчах подряд. А до этого не забивал со времени перехода в августе. Тоже прорыв.

Привозы «Спартака»

Но если вы думаете, что описанные ошибки обороны «Динамо» — самое страшное, что случилось с точки зрения качества игры в матче, то вы заблуждаетесь. Потому что «Спартак» отвечал не менее грубыми оплошностями, пусть и более индивидуального характера. Взять первый гол «Динамо». Тюкавин опасно вышел на ворота, пробил мимо голкипера, но мяч точно не катился в ворота. Однако Денисов, который чуть ранее сменил получившего травму Хлусевича, решил вынести мяч подальше. Далеко не получилось – вышло в Захаряна, который пробил в пустые ворота.

Для Арсена тоже гол оказался знаковым. Его серия без голов также длилась с октября и составила 14 матчей. Может поблагодарить Денисова за такую спонсорскую поддержку. Наверное, эта ошибка Даниила долго обсуждалась бы, но на выручку пришел Селихов. Вратарь «Спартака» решил, что затмить остальных конкурсантов получится лишь двойной ошибкой.

Перед перерывом он неловко пошел на выход, целясь в подачу Захаряна, однако до мяча толком не добрался, и тот угодил в ногу ничего не подозревающему Соболеву, от которого вкатился в ворота. Навес не выглядел ультрасложным, поэтому тяжело сказать, что смутило голкипера. Во втором тайме вратарь «Спартака» добавил еще больше недоумения в глаза болельщиков. Навес Макарова с правого фланга адресовался Тюкавину, который никак к мячу не успевал, но каким-то образом заворожил Селихова так, что тот остался стоять и смотреть, как мяч проскакал в угол ворот мимо него.

Ломаная картина игры

И вот после таких ошибок во все стороны разве имеет смысл обсуждать содержательную часть матча? Какую бы там тактику и стратегию ни выбирали тренеры, как бы ни играли заменами и рокировками, если у тебя в обороне случайным образом происходят подобные привозы, ты не застрахован от неприятностей на ровном месте. А тут получилось, что такая игра велась в обе стороны.

При этом стоит отметить, что второй тайм в целом получился погорячее, было больше опасности у ворот и борьбы, попыток переломить течение матча. Но забили команды во второй половине только два мяча, а в первой – четыре. В конечном итоге «Спартак» смотрелся активнее. Он нанес 20 ударов по воротам против 10 у «Динамо». В створ «красно-белые» попали семь раз против четырех. А процент владения мячом у них превысил 58. При этом точность передач у обеих команд едва перевалила за 75 процентов.

Наибольший вклад в такое статистическое разделение внесла последняя четверть матча, в которой «Спартак» проигрывал со счетом 2:3. «Динамо» почему-то сразу после третьего подарка от обороны соперника сильно прижалось к воротам, позволяя давить слишком опасно. Этот отрезок был сыгран со счетом 10:0 по ударам! И при 77-процентном владении мячом в пользу «Спартака». То есть «Динамо» в финале игры почти отсутствовало.

Такая ничья как бы подчеркивает и текущую форму обеих команд. Неустроенность их игры. «Спартак» не знает побед на протяжении пяти матчей: три ничьих и два поражения. «Динамо» выиграло только один раз за последние шесть встреч.