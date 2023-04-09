Разнесли бывших и будущих чемпионов. Сарри помог «Лацио» расправить крылья

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сегодня, 10:15

Обыграли всех лидеров сезона.

Отомстили «Ювентусу» за разгром и Кубок

Уверенную в себе команду видно даже по осанке. Игроки «Лацио» поверили в себя. Голевой пас пяткой Альберто перед решающим голом «Ювентусу», дальний победный удар Весино в Неаполе, как и реализация четырех из пяти метких ударов против «Милана», являются звеньями одной цепи. Она будет сделана из серебра, если не допустят ошибки против середняков.

«Орлам» проще клевать фаворитов. Сарри не настроил «Лацио» на подвиги в Лиге Конференций, где вылетели от АЗ . Аллегри помешал «орлам» выйти в финал Кубка Италии. Но после минимального поражения в феврале римляне сделали выводы. Также не забыли разгром в Турине в первом круге. С той победы много воды утекло. А еще утекли 15 пунктов «Ювентуса».

С их учетом именно «бьянконери» шли бы на втором месте с 59 очками. До результатов расследования дела Лотито у «Лацио» 58 баллов и реванш против Аллегри. Сарри изучает все тактические уловки, что делает бывшего банкира победителем очных встреч лидеров. Пусть не хватает кубковой удачи, зато в чемпионате у «Лацио» 17 важных побед.

Римляне обыгрывали «Интер» и «Аталанту». Громили «Милан» 4:0. Дважды победили «Рому». Первыми обыграли Спаллетти в Неаполе. И прервали неудачную серию против «Ювентуса». До Сарри последним тренером, который обыграл «бяьнконери», был Симоне Индзаги. По иронии судьбы, он обставил именно Маурицио, который тогда возглавлял команду с Роналду.

Компактная оборона и интеллектуальная атака

У «Лацио» есть игроки добротного, но среднего уровня. Втроем могут выпустить на ударную позицию одного соперника после дриблинга. Но римляне грамотно располагаются, хорошо используют агрессивный командный прессинг с переходом большой группы игроков с фланга на фланг. В Европе почти нет команд, которые так спокойно возвращаются в оборону толпой.

Контролируемый разрыв между линиями – признак сильной тренерской руки. У «Лацио» самый низкий прессинг Серии А. А в этой лиге много стильных команд. Если миланцы и «Наполи» вместе выбьют «Бенфику», то итальянский клуб точно сыграет в финале ЛЧ в Стамбуле, как в 2005-м. «Фиорентина» вместе с «Вест Хэмом» — фавориты Лиги Конференций.

А «Лацио» может стать лидером в борьбе за второе место. Ему бы еще латералей класса «Наполи», чтобы играть в излюбленной манере флангами. Но где ошибаются напарники Романьоли – выручал Проведель. Иван долго ждал шанса, и раз оборона «Лацио» не работает на минимизацию моментов соперников, как защита «Ромы», то вратарь не отдыхал.

По проценту отраженных ударов Проведель на шестом-седьмом месте в топ-5. Выше Нойера и рядом с Куртуа. В атаке у «Лацио» были вынужденные перестановки – Иммобиле тревожат мелкие травмы, но Андерсон сыграл ложного форварда. А конфликт Сарри и Альберто завел в основу Дзакканьи. Маттиа хитрый игрок, везучий у чужих ворот. Как и чемпион мира Педро.

Пусть испанцу летом исполнится 36 лет, но по качеству принятых решений полностью подходит Сарри. Родригес хочет в Лигу чемпионов. Помним ведь историю Давида Сильвы. Три года назад легенда «Манчестер Сити» и еще один чемпион в составе «Красной Фурии» обманул «Лацио». Но в Риме не боятся доверять ветеранам мирового уровня, и эта ставка точечно работает.

Лебединая песня Милинковича-Савича и Альберто

Лотито не сумел отдать контракт Сергея за 100 миллионов евро. Серба не стоит судить по нарезкам голов и передач. Чутье есть, но рядом случаются позиционные ошибки без мяча. Есть брак в передачах, иногда спешит. Милинкович-Савич – игрок мирового уровня, но есть причины, почему гранды не переплачивали, а ждали, когда до конца его контракта останется год.

Чтобы не терять деньги, «Лацио» пора расстаться с вице-капитаном. И голевые включения Сергея напоминают о его планах. Говорили об «Арсенале», затем возник вариант с «Наполи», когда Сарри завел с Зелиньским разговор о старой дружбе. Рокировка будет выгодной двум клубам? Посмотрим, Петр на год старше, играет иначе. Но может вписаться в футбол «Лацио».

Почему такая классная команда не сыграет в финале хотя бы Лиги Конференций? Кроме психологического момента, можно отметить также налет старой тренерской школы. Команда Сарри любит и умеет провоцировать других фаворитов. Они получают удовольствие от накала страстей, как в римском дерби. Так когда-то успешно работал Моуриньо до приезда в «Рому».

В «Лацио» много грамотных ходов, но даже ложную девятку Сарри трактует как классик, а не как авангардист. Впрочем, у подхода также масса плюсов, начиная с того, что футболисты «орлов» поняли тренера. Два года назад Луис Альберто отказывался выходить на связь накануне сборов. В декабре испанец собирался покинуть Рим и вернуться на родину в Примеру.

Говорили, что Сарри лично просил продать Альберто. Теперь Луис в основе, забил победный мяч «Сампдории» и отдал гениальный голевой пас пяткой против «Ювентуса». Пусть работает на продажу, но приносит пользу. «Лацио» иначе жить не сможет. От основы на победный кубковый финал Индзаги осталось лишь два человека, хотя прошло всего четыре года.