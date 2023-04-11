«Реал» Мадрид – «Челси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид – «Челси», который состоится 12 апреля 2023 года
«Реал» Мадрид
«Королевский клуб» продолжает борьбу за кубок Лиги чемпионов, который именно ему покорялся наибольшее количество раз в истории. Несмотря на не самое лучшее состояние соперника, тренерскому штабу «Реала» необходимо правильно настроить своих футболистов и исключить у них недооценку соперника. В чемпионате команда отстает от «Барселоны» на 13 пунктов и вряд ли сможет ее догнать, а поэтому стоит пустить все ресурсы на Лигу Чемпионов.
8 апреля «Реал» Мадрид проиграл на своем поле «Вильярреалу» (2:3), а ранее разгромил «Барселону» в кубке Испании (4:0).
«Челси»
В «Челси» очень много чего произошло в нынешнем сезоне, и большинство этих событий можно охарактеризовать со знаком «-». Тем не менее, «аристократы» смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов и намерены побороться с победителем прошлого сезона, хоть букмекеры и отдают весомое предпочтение «королевскому клубу». В случае благоприятного результата в Мадриде, ситуация в противостоянии может немного сместиться ввиду того, что ответный матч пройдет в Лондоне.
8 апреля «Челси» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» (0:1), а четвертого числа на своем поле разошелся миром с «Ливерпулем» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 1.75
- Ничья – 3.85
- Победит «Челси» – 5.2
Статистика
- «Челси» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних матчей на своем стадионе во всех турнирах
- «Реал» Мадрид и «Челси» обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничьей
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Реала» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что в первой встрече сенсации не случится и мадридский клуб прогнозируемо одержит победу.