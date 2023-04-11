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«Реал» Мадрид – «Челси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:09
«Реал» Мадрид – «Челси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид – «Челси», который состоится 12 апреля 2023 года

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» продолжает борьбу за кубок Лиги чемпионов, который именно ему покорялся наибольшее количество раз в истории. Несмотря на не самое лучшее состояние соперника, тренерскому штабу «Реала» необходимо правильно настроить своих футболистов и исключить у них недооценку соперника. В чемпионате команда отстает от «Барселоны» на 13 пунктов и вряд ли сможет ее догнать, а поэтому стоит пустить все ресурсы на Лигу Чемпионов.

8 апреля «Реал» Мадрид проиграл на своем поле «Вильярреалу» (2:3), а ранее разгромил «Барселону» в кубке Испании (4:0).

«Челси»

В «Челси» очень много чего произошло в нынешнем сезоне, и большинство этих событий можно охарактеризовать со знаком «-». Тем не менее, «аристократы» смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов и намерены побороться с победителем прошлого сезона, хоть букмекеры и отдают весомое предпочтение «королевскому клубу». В случае благоприятного результата в Мадриде, ситуация в противостоянии может немного сместиться ввиду того, что ответный матч пройдет в Лондоне.

8 апреля «Челси» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» (0:1), а четвертого числа на своем поле разошелся миром с «Ливерпулем» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реал» Мадрид – 1.75
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Челси» – 5.2

Статистика

  • «Челси» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • «Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних матчей на своем стадионе во всех турнирах
  • «Реал» Мадрид и «Челси» обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничьей
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что в первой встрече сенсации не случится и мадридский клуб прогнозируемо одержит победу.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:00
еал Мадрид и Челси, это многие должны прекрасно помнить, ровно год назад тоже пересекались между собой на четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов. И тогда испанский гранд в первой дуэли не оставил никаких шансов англичанам, в следствии уверенной виктории со счетом 3:1. Причем на тот момент Челси привычно находился на ведущих ролях у себя в АПЛ, а сейчас...Проиграли лондонские "синие" и выездной поединок с немецкой Боруссией Дортмунд на прошлом этапе идущего плей-офф 0:1. Сильно сомневаюсь, что сегодняшний Мадрид нынче чем-то слабее германских "шмелей". Так что моя ставка в образе П1 тут выглядит достаточно перспективно.
Гость
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