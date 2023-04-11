«Реал» Мадрид – «Челси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид – «Челси», который состоится 12 апреля 2023 года

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» продолжает борьбу за кубок Лиги чемпионов, который именно ему покорялся наибольшее количество раз в истории. Несмотря на не самое лучшее состояние соперника, тренерскому штабу «Реала» необходимо правильно настроить своих футболистов и исключить у них недооценку соперника. В чемпионате команда отстает от «Барселоны» на 13 пунктов и вряд ли сможет ее догнать, а поэтому стоит пустить все ресурсы на Лигу Чемпионов.

8 апреля «Реал» Мадрид проиграл на своем поле «Вильярреалу» (2:3), а ранее разгромил «Барселону» в кубке Испании (4:0).

«Челси»

В «Челси» очень много чего произошло в нынешнем сезоне, и большинство этих событий можно охарактеризовать со знаком «-». Тем не менее, «аристократы» смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов и намерены побороться с победителем прошлого сезона, хоть букмекеры и отдают весомое предпочтение «королевскому клубу». В случае благоприятного результата в Мадриде, ситуация в противостоянии может немного сместиться ввиду того, что ответный матч пройдет в Лондоне.

8 апреля «Челси» проиграл на выезде «Вулверхэмптону» (0:1), а четвертого числа на своем поле разошелся миром с «Ливерпулем» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.75

Ничья – 3.85

Победит «Челси» – 5.2

Статистика

«Челси» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних матчей на своем стадионе во всех турнирах

«Реал» Мадрид и «Челси» обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничьей

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Реала» Мадрид, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Предполагаем, что в первой встрече сенсации не случится и мадридский клуб прогнозируемо одержит победу.