«Фейеноорд» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фейеноорд» – «Рома», который состоится 13 апреля 2023 года

«Фейеноорд»

Клуб из Роттердама проводит один из сильнейших сезонов за последние годы и очень близок к долгожданному чемпионству в Нидерландах. «Фейеноорд» занимает первое местов турнирной таблице с 67 баллами и уже на восемь пунктов опережает «Аякс». Тем не менее, матч с «Ромой» очень принципиален для хозяев, ведь это повторение прошлогодней Лиги Конференций. Поединок пройдет в напряженной борьбе и вряд ли его судьба решится в рамках первой встречи.

9 апреля «Фейеноорд» разгромил «Валвейк» на своем стадионе (5:1), а пятого апреля уступил «Аяксу» в кубке страны (1:2).

«Рома»

Римский клуб при Жозе Моуриньо стал более сплоченным и стабильным, однако бороться за чемпионство в Италии все еще не готов. «Рома» на данный момент занимает третье место в Серии А с 53 баллами и очень хочет закрепиться в первой четверке. Параллельно команду ждет серьезное испытание в предстоящей встрече с лидером чемпионата Нидерландов, ведь на выезде придется много отыгрывать в обороне для достижения своей цели.

8 апреля «Рома» минимально обыграла на выезде «Торино» (1:0), а второго числа на своем поле разобралась с «Сампдорией» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» – 2.4

Ничья – 3.15

Победит «Рома» – 3.2

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Фейеноорда» завершились исходом «обе забьют»

«Фейеноорд» выиграл восемь из десяти последних во всех турнирах

«Рома» одержала лишь две выездных победы в десяти последних матчах

В единственном матче между клубами сильнее оказалась «Рома» (2:1)

Прогноз

Поставить на победу «Фейеноорда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Клуб из Нидерландов очень мощно играет на своем стадионе и наверняка сможет одержать победу в 1-2 мяча над нынешним соперником.